Не беспокойтесь, на экскурсии уложимся в заявленные 1,5 часа — всё-таки температура тела людей не такая высокая, как у пернатых, а мы не хотим вас заморозить.
Хотя за бёрдвотчингом (наблюдение за птицами) можно и не заметить, как холодно на улице! Такое это увлекательное дело, особенно в компании специалистов.
Описание экскурсии
Немного лирики
В современном мегаполисе не так много шансов прикоснуться к дикой природе. Наблюдение за пернатыми соседями — один из них. Всех, кого завораживает тайна и очарование полёта, кто заслушивался вечерами пением дроздов и соловьёв, кому просто хочется узнать больше о птицах, познакомиться с ними в их естественной среде обитания, мы ждём на наших орнитологических прогулках!
Где проходит экскурсия
Мы отправимся в один из крупных городских парков — Удельный, Сосновку, Сергиевку, Южно-Приморский, Шуваловский, Пискарёвский или другой. При выборе будем отталкиваться от ваших пожеланий.
Каких птиц вы увидите
В каждом парке свой «набор» птиц. Мы часто встречаем больших синиц, лазоревок, поползней, снегирей, больших пёстрых дятлов. Всего за зиму в Санкт-Петербурге можно встретить более 100 видов птиц.
Что вы узнаете
- Каких птиц можно встретить в Санкт-Петербурге и его окрестностях (только в самом городе обнаружено более 200 видов)
- Как научиться визуально различать пернатых между собой
- Как определять птиц по голосам
- Чем и когда стоит подкармливать птиц
и многое другое!
Кому подойдёт эта программа
В первую очередь, тем, кто только открывает для себя мир птиц Северо-Запада России и хочет начать осознанно наблюдать за ними в их естественной среде. Но, если вы бёдвотчер со стажем или орнитолог и у вас возникло желание присоединиться, мы будем вам рады! Подойдёт детям старше 7 лет.
Организационные детали
- Возьмите с собой бинокль, если он у вас есть
- По запросу предоставим бинокли в аренду — 300 ₽ за шт.
- Возможна отмена прогулки в случае сильного дождя или ветра, мы предупредим вас заранее
- Максимальный размер группы — 15 человек (без изменения цены)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды