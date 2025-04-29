Птицы зимнего Петербурга

Отправимся в один из парков на орнитологическую прогулку, а если проще - на знакомство с пернатыми
Мы любим птиц и можем рассказывать о них бесконечно.

Не беспокойтесь, на экскурсии уложимся в заявленные 1,5 часа — всё-таки температура тела людей не такая высокая, как у пернатых, а мы не хотим вас заморозить.

Хотя за бёрдвотчингом (наблюдение за птицами) можно и не заметить, как холодно на улице! Такое это увлекательное дело, особенно в компании специалистов.
Птицы зимнего Петербурга
Птицы зимнего Петербурга
Птицы зимнего Петербурга
Ближайшие даты:
29
апр30
апр1
мая2
мая3
мая4
мая5
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Немного лирики

В современном мегаполисе не так много шансов прикоснуться к дикой природе. Наблюдение за пернатыми соседями — один из них. Всех, кого завораживает тайна и очарование полёта, кто заслушивался вечерами пением дроздов и соловьёв, кому просто хочется узнать больше о птицах, познакомиться с ними в их естественной среде обитания, мы ждём на наших орнитологических прогулках!

Где проходит экскурсия

Мы отправимся в один из крупных городских парков — Удельный, Сосновку, Сергиевку, Южно-Приморский, Шуваловский, Пискарёвский или другой. При выборе будем отталкиваться от ваших пожеланий.

Каких птиц вы увидите

В каждом парке свой «набор» птиц. Мы часто встречаем больших синиц, лазоревок, поползней, снегирей, больших пёстрых дятлов. Всего за зиму в Санкт-Петербурге можно встретить более 100 видов птиц.

Что вы узнаете

  • Каких птиц можно встретить в Санкт-Петербурге и его окрестностях (только в самом городе обнаружено более 200 видов)
  • Как научиться визуально различать пернатых между собой
  • Как определять птиц по голосам
  • Чем и когда стоит подкармливать птиц

и многое другое!

Кому подойдёт эта программа

В первую очередь, тем, кто только открывает для себя мир птиц Северо-Запада России и хочет начать осознанно наблюдать за ними в их естественной среде. Но, если вы бёдвотчер со стажем или орнитолог и у вас возникло желание присоединиться, мы будем вам рады! Подойдёт детям старше 7 лет.

Организационные детали

  • Возьмите с собой бинокль, если он у вас есть
  • По запросу предоставим бинокли в аренду — 300 ₽ за шт.
  • Возможна отмена прогулки в случае сильного дождя или ветра, мы предупредим вас заранее
  • Максимальный размер группы — 15 человек (без изменения цены)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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