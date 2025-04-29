Мы любим птиц и можем рассказывать о них бесконечно. Не беспокойтесь, на экскурсии уложимся в заявленные 1,5 часа — всё-таки температура тела людей не такая высокая, как у пернатых, а мы не хотим вас заморозить. Хотя за бёрдвотчингом (наблюдение за птицами) можно и не заметить, как холодно на улице! Такое это увлекательное дело, особенно в компании специалистов.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Немного лирики

В современном мегаполисе не так много шансов прикоснуться к дикой природе. Наблюдение за пернатыми соседями — один из них. Всех, кого завораживает тайна и очарование полёта, кто заслушивался вечерами пением дроздов и соловьёв, кому просто хочется узнать больше о птицах, познакомиться с ними в их естественной среде обитания, мы ждём на наших орнитологических прогулках!

Где проходит экскурсия

Мы отправимся в один из крупных городских парков — Удельный, Сосновку, Сергиевку, Южно-Приморский, Шуваловский, Пискарёвский или другой. При выборе будем отталкиваться от ваших пожеланий.

Каких птиц вы увидите

В каждом парке свой «набор» птиц. Мы часто встречаем больших синиц, лазоревок, поползней, снегирей, больших пёстрых дятлов. Всего за зиму в Санкт-Петербурге можно встретить более 100 видов птиц.

Что вы узнаете

Каких птиц можно встретить в Санкт-Петербурге и его окрестностях (только в самом городе обнаружено более 200 видов)

Как научиться визуально различать пернатых между собой

Как определять птиц по голосам

Чем и когда стоит подкармливать птиц

и многое другое!

Кому подойдёт эта программа

В первую очередь, тем, кто только открывает для себя мир птиц Северо-Запада России и хочет начать осознанно наблюдать за ними в их естественной среде. Но, если вы бёдвотчер со стажем или орнитолог и у вас возникло желание присоединиться, мы будем вам рады! Подойдёт детям старше 7 лет.

Организационные детали