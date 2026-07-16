Вам точно подойдёт этот маршрут, если вы любитель свернуть с главных магистралей и насладиться маленькими улочками города, двориками и укромными уголками, не теряя из виду классические достопримечательности.
Мы пройдём вдоль Невского проспекта, но через соседние улицы и площади — здесь будет спокойнее и аутентичнее. Но останется так же много увлекательных историй и архитектурных стилей — ампира, барокко, модерна.
Мы пройдём вдоль Невского проспекта, но через соседние улицы и площади — здесь будет спокойнее и аутентичнее. Но останется так же много увлекательных историй и архитектурных стилей — ампира, барокко, модерна.
Описание экскурсии
Пройдём от Екатерининского сквера до Дворцовой площади. Вы увидите:
- идеальную улицу города
- Александринский и Михайловский театры
- переулок, по которому ходил на работу Иван Андреевич Крылов
- памятник Николаю Васильевичу Гоголю
- главные места для шопинга 19 века — Гостиный Двор, Елисеевский магазин, «Пассаж»
- особняк, превращённый в креативное пространство
- памятник коту и кошке
- царские дворцы — Зимний и Михайловский
- Спас на Крови и Исаакиевский собор
Во время прогулки
- Мы поговорим о том, как императоры влияли на формирование города
- Обсудим архитектурные стили, которые будут на нашем пути — барокко, ампир, модерн
- Увидим работы одного из самых талантливых архитекторов в истории Санкт-Петербурга
- Вспомним о блокадном радио и исполнении «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича, а также о роли кошек в спасении Ленинграда
- Попробуем пройтись дворами-колодцами до Дворцовой площади
Организационные детали
- На случай небольшого дождя лучше запастись лёгкими дождевиками
- При желании в случае дождя экскурсию можно провести в музее-макете «Петровская акватория». Билеты в таком случае оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослый, 500 ₽ — детский
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Екатерининском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 10732 туристов
Я искусствовед и психолог. До 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. Наша команда состоит из гидов-переводчиков с
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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