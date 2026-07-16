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Провели экскурсии для 10732 туристов

читать дальше уменьшить большим стажем работы и искусствоведческим образованием. Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в работе с детьми и проведении экскурсий на простом и ясном языке.

Я искусствовед и психолог. До 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. Наша команда состоит из гидов-переводчиков с