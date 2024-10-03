Прогулка по пушкинским местам с погружением в эпоху романтизма и атмосферу «золотого» XIX века! Поговорим про личность и характер Александра Сергеевича, его любимые места и увлечения. Узнаем о его взаимоотношениях с окружением, властью и семьей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Уникальная прогулка по следам Пушкина
Эта прогулка — замечательная возможность заново открыть для себя мир Александра Пушкина! За короткий час вы сможете взглянуть на знакомые места центра Петербурга с новой перспективы, углубить свои знания и получить незабываемый опыт.
Что вас ждет?
- Обсуждение первого знакомства Пушкина с Северной столицей и его друзей-лицеистов.
- Погружение в атмосферу «холостых» завтраков, трактиров, ресторанов и кафе времён великого поэта.
- Информация о влиятельной газете «Северная Пчела» и её владельце Фадее Булгарине.
- Причины высылки Пушкина из Петербурга, связанные с восстанием декабристов.
- Путь Пушкина как историка: его служба в МИД и финансовые трудности.
- Интригующие факты о Наталье Гончаровой, её отношениях с Дантесом и Николаем I.
- История «диплома ордена рогоносца» и причины трагической дуэли.
- Посещение последней квартиры Пушкина.
Присоединяйтесь к нам!
Эта экскурсия станет интересным и познавательным опытом для всех любителей литературы и истории. Важно отметить, что данное мероприятие предназначено для участников старше 18 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Дворцовая площадь
- Музей-квартира А.С. Пушкина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музея-квартиры А.С. Пушкина
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Мойки, д. 49
Завершение: Набережная Мойки, д. 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 окт 2024
Экскурсия недолгая, содержательная, маршрут по ходьбе небольшой, Анна рассказала некоторые факты из жизни поэта, нам понравилось
Г
Горбачева
14 сен 2024
Спасибо Анне за увлекательную экскурсию. Все было очень интересно и познаватеьно. Узнали личность Пушкина не только как поэта, а как человека. Чем увлекался. какие трудности и как ему приходилось преодолевать в течение своей жизни. Некоторые новые факты для себя узнали из экскурсии.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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