Прогулка по пушкинским местам с погружением в эпоху романтизма и атмосферу «золотого» XIX века! Поговорим про личность и характер Александра Сергеевича, его любимые места и увлечения. Узнаем о его взаимоотношениях с окружением, властью и семьей.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Уникальная прогулка по следам Пушкина

Эта прогулка — замечательная возможность заново открыть для себя мир Александра Пушкина! За короткий час вы сможете взглянуть на знакомые места центра Петербурга с новой перспективы, углубить свои знания и получить незабываемый опыт.

Что вас ждет?

Обсуждение первого знакомства Пушкина с Северной столицей и его друзей-лицеистов.

Погружение в атмосферу «холостых» завтраков, трактиров, ресторанов и кафе времён великого поэта.

Информация о влиятельной газете «Северная Пчела» и её владельце Фадее Булгарине.

Причины высылки Пушкина из Петербурга, связанные с восстанием декабристов.

Путь Пушкина как историка: его служба в МИД и финансовые трудности.

Интригующие факты о Наталье Гончаровой, её отношениях с Дантесом и Николаем I.

История «диплома ордена рогоносца» и причины трагической дуэли.

Посещение последней квартиры Пушкина.

Присоединяйтесь к нам!

Эта экскурсия станет интересным и познавательным опытом для всех любителей литературы и истории. Важно отметить, что данное мероприятие предназначено для участников старше 18 лет.