Прогулка на катере откроет Петербург с новой стороны. Вы насладитесь видами исторического центра и его каналов, ощутите связь города с водой. Сделаете яркие кадры, а при желании устроите пикник на борту или погреетесь в каюте с отоплением.
Описание водной прогулки
- Прогулка по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке или каналу Грибоедова.
- Новый катер ручной работы с отоплением.
- Три зоны для гостей: открытая палуба, тёплая каюта и нос с панорамным видом.
- Удобства на борту: пледы, бокалы, столик, возможность подключить музыку, туалетная комната.
- По желанию: можно расширить маршрут до Невы (1,5–2 часа) и заказать услуги гида.
Организационные детали
- Вы можете забронировать экскурсию с индивидуальным гидом — доплата 1500 ₽ за час. Детали уточняйте в переписке.
- При плохих погодных условиях (шторм, запрет на выход маломерных судов) мы предложим перенести дату или время катания.
- На борт можно прийти со своими напитками и закусками. Просьба не приносить красящие напитки и продукты — красное вино, морсы, ягоды. Вы можете взять на прогулку домашних питомцев.
- Возрастное ограничение — 3+.
- С вами будет опытный капитан. Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 447 туристов
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Спасибо экскурсоводу Алексею и капитану Артему!!! Уютная и чистая лодка, идеально для маленькой компании (были с подругами 4 чел.). Если можно было бы поставить 10*, поставили бы 100. Un grand merci au merveilleux Alexey.
С
Сергей
1 ноя 2025
Всё прошло отлично, не смотря на неблагоприятную погоду!
