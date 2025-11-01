Мои заказы

Путешествие по водным артериям Петербурга на катере «Юность»

Ощутить энергию Северной столицы и пройти по её каналам
Прогулка на катере откроет Петербург с новой стороны. Вы насладитесь видами исторического центра и его каналов, ощутите связь города с водой. Сделаете яркие кадры, а при желании устроите пикник на борту или погреетесь в каюте с отоплением.
5
2 отзыва
Описание водной прогулки

  • Прогулка по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке или каналу Грибоедова.
  • Новый катер ручной работы с отоплением.
  • Три зоны для гостей: открытая палуба, тёплая каюта и нос с панорамным видом.
  • Удобства на борту: пледы, бокалы, столик, возможность подключить музыку, туалетная комната.
  • По желанию: можно расширить маршрут до Невы (1,5–2 часа) и заказать услуги гида.

Организационные детали

  • Вы можете забронировать экскурсию с индивидуальным гидом — доплата 1500 ₽ за час. Детали уточняйте в переписке.
  • При плохих погодных условиях (шторм, запрет на выход маломерных судов) мы предложим перенести дату или время катания.
  • На борт можно прийти со своими напитками и закусками. Просьба не приносить красящие напитки и продукты — красное вино, морсы, ягоды. Вы можете взять на прогулку домашних питомцев.
  • Возрастное ограничение — 3+.
  • С вами будет опытный капитан. Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 447 туристов
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Спасибо экскурсоводу Алексею и капитану Артему!!! Уютная и чистая лодка, идеально для маленькой компании (были с подругами 4 чел.). Если можно было бы поставить 10*, поставили бы 100. Un grand merci au merveilleux Alexey.
С
Сергей
1 ноя 2025
Всё прошло отлично, не смотря на неблагоприятную погоду!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

