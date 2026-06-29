Изящные фасады в мягком свете, речная прохлада, ароматный кофе и никаких посторонних рядом — безусловно, вас ждёт атмосферное и запоминающееся утро в Петербурге! Вы пройдёте на катере с удобными диванчиками по водным артериям города и с борта насладитесь видами достопримечательностей. А капитан включит по вашему желанию аудиогид или лёгкую музыку.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Возможны перенос или отмена прогулки, а также изменение маршрута по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Стартуем в 9:30 — время, когда город еще наполнен не дневной суетой, а утренней свежестью! В вашем распоряжении катер вместимостью от 6 до 11 человек, удобные диваны, тент и столик, где вы можете организовать завтрак на воде. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид, который даст основную информацию о городе.

Вы пройдёте по главному водному маршруту Петербурга и с воды в мягком утреннем свете рассмотрите его основные достопримечательности — от фасадов дворцов до арки Новой Голландии, излюбленного места молодёжи.

Стоимость указана за катер «Картье» вместимостью до 6 пассажиров, если вас больше или вы хотите катер просторнее, то можно согласовать другое судно за дополнительную плату (фото в галерее):

— Катер «Пикассо» (до 8 чел) — доплата 2500 ₽

— Катер «Да Винчи» (до 11 чел) — доплата 4500 ₽

— Катера «Орфей», «Пегас», «Кусто», «Калипсо» — доплата 1500 ₽

Маршрут прогулки

Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Зимняя канавка — центральная акватория Невы — Фонтанка.

Организационные детали

Прогулка продлится 1 час 15 минут

Сопровождение гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды

Обратите внимание

Максимальная вместимость катера — от 6 до 11 человек (зависит от выбранного судна). Это очень важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.

Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

Дополнительные возможности