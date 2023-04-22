Изящные фасады в мягком свете, речная прохлада, ароматный кофе и никаких посторонних рядом — безусловно, вас ждёт атмосферное и запоминающееся утро в Петербурге! Вы пройдёте на катере с удобными диванчиками по водным артериям города и с борта насладитесь видами достопримечательностей. А капитан включит по вашему желанию аудиогид или лёгкую музыку.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стартуем в 9:45 — время, когда город еще наполнен не дневной суетой, а утренней свежестью! В вашем распоряжении катер вместимостью до 11 человек, удобные диваны, тент и столик, где вы можете организовать завтрак на воде. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид, который даст основную информацию о городе.

Вы пройдёте по главному водному маршруту Петербурга и с воды в мягком утреннем свете рассмотрите его основные достопримечательности — от фасадов дворцов до арки Новой Голландии, излюбленного места молодёжи.

Маршрут прогулки

Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке «Новой Голландии») — Зимняя канавка — центральная акватория Невы — Фонтанка.

Организационные детали

Прогулка продлится 1 час 15 минут. Отправление ежедневно в 9:45.

Сопровождение гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды

Обратите внимание

Максимальная вместимость катера — 11 человек (независимо от веса и возраста пассажира). Это очень важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведет к санкциям.

Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах

Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

Дополнительные возможности