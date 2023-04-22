Начать день правильно: пройти по рекам и каналам, любуясь городом в лучах утреннего солнца
Изящные фасады в мягком свете, речная прохлада, ароматный кофе и никаких посторонних рядом — безусловно, вас ждёт атмосферное и запоминающееся утро в Петербурге! Вы пройдёте на катере с удобными диванчиками по водным артериям города и с борта насладитесь видами достопримечательностей. А капитан включит по вашему желанию аудиогид или лёгкую музыку.
Ближайшие даты:
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
28
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Стартуем в 9:45 — время, когда город еще наполнен не дневной суетой, а утренней свежестью! В вашем распоряжении катер вместимостью до 11 человек, удобные диваны, тент и столик, где вы можете организовать завтрак на воде. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид, который даст основную информацию о городе.
Вы пройдёте по главному водному маршруту Петербурга и с воды в мягком утреннем свете рассмотрите его основные достопримечательности — от фасадов дворцов до арки Новой Голландии, излюбленного места молодёжи.
Маршрут прогулки
Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке «Новой Голландии») — Зимняя канавка — центральная акватория Невы — Фонтанка.
Организационные детали
- Прогулка продлится 1 час 15 минут. Отправление ежедневно в 9:45.
- Сопровождение гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды
Обратите внимание
- Максимальная вместимость катера — 11 человек (независимо от веса и возраста пассажира). Это очень важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведет к санкциям.
- Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах
- Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено
Дополнительные возможности
- Вы можете организовать завтрак (перекус) на борту судна — заранее согласовав это в переписке. Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя.
- На катере есть пледы-халаты, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой теплую одежду — на воде бывает ветрено.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Большим драматическим театром
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 15499 экскурсий для 23377 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Обзорные
По рекам и каналам
На катере
По Фонтанке
Утренние
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
2.5 часа
«Петропавловка» - начало всех начал
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга
на Иоанновском мосту
16 апр
17 апр
18 апр
20 апр
от 3 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Комфортная прогулка в мини-группе по главным водным артериям города с аудиогидом
на наб. реки Фонтанки вблизи метро Сенная площадь
22 апр
24 апр
28 апр
29 апр
13001 170₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда катера по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Набережная реки Фонтанки, дом 112 (спуск к воде)
15 апр
16 апр
17 апр
18 апр
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду