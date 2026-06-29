Начать день правильно: пройти по рекам и каналам, любуясь городом в лучах утреннего солнца
Изящные фасады в мягком свете, речная прохлада, ароматный кофе и никаких посторонних рядом — безусловно, вас ждёт атмосферное и запоминающееся утро в Петербурге! Вы пройдёте на катере с удобными диванчиками по водным артериям города и с борта насладитесь видами достопримечательностей. А капитан включит по вашему желанию аудиогид или лёгкую музыку.
Возможны перенос или отмена прогулки, а также изменение маршрута по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Стартуем в 9:30 — время, когда город еще наполнен не дневной суетой, а утренней свежестью! В вашем распоряжении катер вместимостью от 6 до 11 человек, удобные диваны, тент и столик, где вы можете организовать завтрак на воде. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид, который даст основную информацию о городе.
Вы пройдёте по главному водному маршруту Петербурга и с воды в мягком утреннем свете рассмотрите его основные достопримечательности — от фасадов дворцов до арки Новой Голландии, излюбленного места молодёжи.
Стоимость указана за катер «Картье» вместимостью до 6 пассажиров, если вас больше или вы хотите катер просторнее, то можно согласовать другое судно за дополнительную плату (фото в галерее): — Катер «Пикассо» (до 8 чел) — доплата 2500 ₽ — Катер «Да Винчи» (до 11 чел) — доплата 4500 ₽ — Катера «Орфей», «Пегас», «Кусто», «Калипсо» — доплата 1500 ₽
Маршрут прогулки
Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Зимняя канавка — центральная акватория Невы — Фонтанка.
Организационные детали
Прогулка продлится 1 час 15 минут
Сопровождение гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды
Обратите внимание
Максимальная вместимость катера — от 6 до 11 человек (зависит от выбранного судна). Это очень важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.
Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено
Дополнительные возможности
Вы можете организовать завтрак (перекус) на борту судна — заранее согласовав это в переписке. Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя.
На катере есть пледы, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — на воде бывает ветрено.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60205 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Прекрасно организованная и проведенная экскурсия! Были с внучкой - 12 лет. Ей очень было интересно. Даже для нас, людей многократно бывавших в Санкт-Петербурге/Ленинграде, в этой поездке была новая и интересная информация о быте города, исторических событиях и местах.
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Ю
Юлия
Классная прогулка! Вполне комфортные удобные диванчики) На большой воде огромное удовольствие плыть на маленьком катере.
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Наталья
Понравилось, что организовали все четко, организатор отвечал быстро. Прогулка великолепна!
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Р
Роман
Было очень классно, индивидуальная прогулка, дает возможность проплыть по другому маршруту. Это классно
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Ч
Чжоу
Отличная прогулка!
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Наталия
Были на прогулке с 09 утра. Рекомендую такое время - реки и каналы города пусты и свободны от лодок и катеров. Катер удобный, пледы. Капитан приветливый и ненавязчивый. Вполне к месту аудиогид - иногда слушаешь, иногда можно подумать о своем. Интересные и разнообразные маршруты. Искали именно нескоростной и комфортабельный катер
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