Возможно, Петербург — самый новогодний город России. Здесь придумали Новый год, впервые поставили ёлку, приготовили оливье. С загадками и весёлыми интерактивными мы расскажем об этом юным путешественникам. Ребята узнают тайны происхождения Деда Мороза, выяснят — почему ёлку наряжают шариками и как так вышло, что мы отмечаем два Новых года. И конечно, получат подарки!

за 1–3 человек или 1800 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Праздничные сюжеты на украшенных улицах

Мы подготовили задания и загадки, решая которые ребята погрузятся в историю Нового года. Узнают, как праздник отмечали их прадеды, что готовили к столу и какие подарки дарили друг другу. Услышат, как справляли его российские императоры и откроют традиции других стран.

Маленькие путешественники:

Рассмотрят главную ёлку города на Дворцовой площади

Пронесутся весёлым вихрем среди огней Невского проспекта

Посмеются над старинными новогодними забавами, которые веселят нас до сих пор

Зайдут погреться в главный торговый центр царской России

Услышат всё о ёлках и ёлочных игрушках

Познакомятся с героями «Щелкунчика» и исследуют рождественскую ярмарку

А ещё:

Выяснят, такой ли уже добрый Дед Мороз на самом деле

Узнают, зачем представители царской семьи подвешивали ёлки вверх ногами

Раскроют тайну переливающихся на ёлке шаров

Поймут глубинный смысл праздника

Кому подойдёт экскурсия

Юным путешественникам от 6 лет и их родителям, который хотят изучить центр города и узнать историю Нового года.

