Возможно, Петербург — самый новогодний город России. Здесь придумали Новый год, впервые поставили ёлку, приготовили оливье. С загадками и весёлыми интерактивными мы расскажем об этом юным путешественникам.
Ребята узнают тайны происхождения Деда Мороза, выяснят — почему ёлку наряжают шариками и как так вышло, что мы отмечаем два Новых года. И конечно, получат подарки!
Описание экскурсии
Праздничные сюжеты на украшенных улицах
Мы подготовили задания и загадки, решая которые ребята погрузятся в историю Нового года. Узнают, как праздник отмечали их прадеды, что готовили к столу и какие подарки дарили друг другу. Услышат, как справляли его российские императоры и откроют традиции других стран.
Маленькие путешественники:
- Рассмотрят главную ёлку города на Дворцовой площади
- Пронесутся весёлым вихрем среди огней Невского проспекта
- Посмеются над старинными новогодними забавами, которые веселят нас до сих пор
- Зайдут погреться в главный торговый центр царской России
- Услышат всё о ёлках и ёлочных игрушках
- Познакомятся с героями «Щелкунчика» и исследуют рождественскую ярмарку
А ещё:
- Выяснят, такой ли уже добрый Дед Мороз на самом деле
- Узнают, зачем представители царской семьи подвешивали ёлки вверх ногами
- Раскроют тайну переливающихся на ёлке шаров
- Поймут глубинный смысл праздника
Кому подойдёт экскурсия
Юным путешественникам от 6 лет и их родителям, который хотят изучить центр города и узнать историю Нового года.
Организационные детали
- В конце прогулки каждый юный участник получит авторский сувенир и сладости (если вы не против) от нашей команды
- Ваша экскурсия — индивидуальная, поэтому мы зададим вам ряд вопросов об интересах и особенностях наших главных экскурсантов, чтобы скорректировать маршрут под вас
- Программа пешеходная, предусмотрены заходы в тёплые места, однако одеваться нужно очень тепло
- Мы рекомендуем начинать прогулку не ранее 15:00, чтобы застать новогоднюю иллюминацию
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 42677 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
