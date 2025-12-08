Мои заказы

Путешествие в прошлое Нового года: экскурсия для детей

Погулять по нарядному Санкт-Петербургу с загадками и праздничными забавами
Возможно, Петербург — самый новогодний город России. Здесь придумали Новый год, впервые поставили ёлку, приготовили оливье. С загадками и весёлыми интерактивными мы расскажем об этом юным путешественникам.

Ребята узнают тайны происхождения Деда Мороза, выяснят — почему ёлку наряжают шариками и как так вышло, что мы отмечаем два Новых года. И конечно, получат подарки!
Путешествие в прошлое Нового года: экскурсия для детей© Анастасия
Путешествие в прошлое Нового года: экскурсия для детей© Анастасия
Путешествие в прошлое Нового года: экскурсия для детей© Анастасия

Описание экскурсии

Праздничные сюжеты на украшенных улицах

Мы подготовили задания и загадки, решая которые ребята погрузятся в историю Нового года. Узнают, как праздник отмечали их прадеды, что готовили к столу и какие подарки дарили друг другу. Услышат, как справляли его российские императоры и откроют традиции других стран.

Маленькие путешественники:

  • Рассмотрят главную ёлку города на Дворцовой площади
  • Пронесутся весёлым вихрем среди огней Невского проспекта
  • Посмеются над старинными новогодними забавами, которые веселят нас до сих пор
  • Зайдут погреться в главный торговый центр царской России
  • Услышат всё о ёлках и ёлочных игрушках
  • Познакомятся с героями «Щелкунчика» и исследуют рождественскую ярмарку

А ещё:

  • Выяснят, такой ли уже добрый Дед Мороз на самом деле
  • Узнают, зачем представители царской семьи подвешивали ёлки вверх ногами
  • Раскроют тайну переливающихся на ёлке шаров
  • Поймут глубинный смысл праздника

Кому подойдёт экскурсия

Юным путешественникам от 6 лет и их родителям, который хотят изучить центр города и узнать историю Нового года.

Организационные детали

  • В конце прогулки каждый юный участник получит авторский сувенир и сладости (если вы не против) от нашей команды
  • Ваша экскурсия — индивидуальная, поэтому мы зададим вам ряд вопросов об интересах и особенностях наших главных экскурсантов, чтобы скорректировать маршрут под вас
  • Программа пешеходная, предусмотрены заходы в тёплые места, однако одеваться нужно очень тепло
  • Мы рекомендуем начинать прогулку не ранее 15:00, чтобы застать новогоднюю иллюминацию
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 42677 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
читать дальше

2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Пешая
2 часа
43 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
1650 ₽ за человека
Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
Пешая
2 часа
25 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Праздничный Петербург: история Нового года
Санкт-Петербург - город, где зародились новогодние традиции. Прогулка по Невскому проспекту раскроет тайны праздника и подарит атмосферу волшебства
Начало: На Дворцовой площади
20 дек в 16:00
21 дек в 14:00
1050 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге