Вы отправитесь в яркое путешествие по псковским землям с увлекательной экскурсией по главной достопримечательности 🏛️ - Псковскому Крому, окунетесь в атмосферу русского Средневековья у стен Изборской крепости, посетите жемчужину здешних мест - Псково-Печерский монастырь, посетите знаменитые усадьбы в Пушкинских горах ⛰️, а также познакомитесь с дружелюбными страусами на эко-ферме.