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Путешествие в Псков и Пушкинские Горы

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🌓Двухдневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 6 850 ₽ за человека

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Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы

Что вы увидите

  • 1 день: Санкт-Петербург – Псковский Кремль – Экоферма “Изборский страус” – Изборская крепость – Печерский монастырь – Псков
  • 2 день: Псков – Пушкинские Горы – усадьба “Михайловское”– усадьба “Петровское” ”– Свято-Успенский Святогорский монастырь – Санкт-Петербург
Вы отправитесь в яркое путешествие по псковским землям с увлекательной экскурсией по главной достопримечательности 🏛️ - Псковскому Крому, окунетесь в атмосферу русского Средневековья у стен Изборской крепости, посетите жемчужину здешних мест - Псково-Печерский монастырь, посетите знаменитые усадьбы в Пушкинских горах ⛰️, а также познакомитесь с дружелюбными страусами на эко-ферме.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Экскурсия по экоферме «Изборский страус»
  • ⬤ Входные билеты в Изборскую крепость
  • ⬤ Проживание в отеле: 1 ночь во Пскове
  • ⬤ Завтрак в отеле
  • ⬤ Экскурсия по Изборской крепости
  • ⬤ Посещение Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря
  • ⬤ Авторская трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую землю»
  • ⬤ Экскурсия по Псково-Печорскому монастырю с местным гидом
  • ⬤ Сопровождение квалифицированным гидом на протяжении всего тура
  • ⬤ Входные билеты в усадьбы Михайловское
  • ⬤ Экскурсия по Псковскому Кремлю
  • ⬤ Посещение Свято-Успенского Святогорского монастыря и могилы А. С Пушкина
Что не входит
  • Оплачивается дополнительно по желанию:
  • ⬤ Комплексный обед. Стоимость от 350 р.
  • Оплачивается дополнительно на месте:
  • ⬤ Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музей-усадьбу Петровское: 350 р. /взр.
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Место завершения
🏁 м. Площадь Восстания
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы
Путешествие в Псков и Пушкинские Горы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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