1 день: Санкт-Петербург – Псковский Кремль – Экоферма “Изборский страус” – Изборская крепость – Печерский монастырь – Псков
2 день: Псков – Пушкинские Горы – усадьба “Михайловское”– усадьба “Петровское” ”– Свято-Успенский Святогорский монастырь – Санкт-Петербург
Вы отправитесь в яркое путешествие по псковским землям с увлекательной экскурсией по главной достопримечательности 🏛️ - Псковскому Крому, окунетесь в атмосферу русского Средневековья у стен Изборской крепости, посетите жемчужину здешних мест - Псково-Печерский монастырь, посетите знаменитые усадьбы в Пушкинских горах ⛰️, а также познакомитесь с дружелюбными страусами на эко-ферме.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Экскурсия по экоферме «Изборский страус»
⬤ Входные билеты в Изборскую крепость
⬤ Проживание в отеле: 1 ночь во Пскове
⬤ Завтрак в отеле
⬤ Экскурсия по Изборской крепости
⬤ Посещение Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря
⬤ Авторская трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую землю»
⬤ Экскурсия по Псково-Печорскому монастырю с местным гидом
⬤ Сопровождение квалифицированным гидом на протяжении всего тура
⬤ Входные билеты в усадьбы Михайловское
⬤ Экскурсия по Псковскому Кремлю
⬤ Посещение Свято-Успенского Святогорского монастыря и могилы А. С Пушкина
Что не входит
Оплачивается дополнительно по желанию:
⬤ Комплексный обед. Стоимость от 350 р.
Оплачивается дополнительно на месте:
⬤ Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музей-усадьбу Петровское: 350 р. /взр.
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Место завершения
🏁 м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.