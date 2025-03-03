Блюз белых ночей в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы

Блюз белых ночей в Санкт-Петербурге
Александр Дюма после посещения Петербурга писал: «Ничто на свете, дорогие мои читатели, не поможет вам представить себе июньскую ночь в Санкт-Петербурге — ни перо, ни кисть. Это какое-то наваждение.

Вообразите себе,
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что все вокруг вас жемчужное, переливается опаловыми отсветами, но не так, как бывает на рассвете или в сумерках: свет бледный, и все же в нем нет ничего болезненного, он озаряет предметы сразу со всех сторон. И ни один предмет не отбрасывает тени.

Прозрачные сумерки, не ночь, а лишь отсутствие дня…»Приглашаем совершить путешествие в белые ночи Петербурга!

5
3 отзыва
Блюз белых ночей в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Блюз белых ночей в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Блюз белых ночей в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Ближайшие даты:
12
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отъезд в Санкт-Петербург

06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отъезд в Петербург по скоростной трассе М-11 Нева. По дороге 2-3 санитарные остановки.

08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно – и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.

08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно – и точка», ул. Первомайская, д. 2)по предварительной договоренности.

10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ Лента, Московское шоссе, 16к3) по предварительной договоренности.

15:30 Обед в кафе города.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект – первый проспект города, Дворцовая площадь – главная площадь города с украшающей её Александровской колонной, Зимний дворец (Эрмитаж) – изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим ее символом имперского Петербурга – Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.

Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.

Исаакиевский собор – неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Наряду с Медным всадником, Петропавловской крепостью и шпилем Адмиралтейства он является одним из символов города на Неве.

Размещение в отеле «Космос Прибалтийская» 4*.

Свободное время.

Отъезд в Санкт-ПетербургОтъезд в Санкт-ПетербургОтъезд в Санкт-ПетербургОтъезд в Санкт-Петербург
2 день

Петергоф. Кронштадт

Завтрак в отеле.

Переезд в Петергоф.

Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск, имперское величие…»

Путевая экскурсия «Старая Петергофская дорога».

Экскурсия по Нижнему парку – знакомство с историей создания «столицы фонтанов мира». Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов. Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли.

Свободное время в Нижнем парке.

Обед в кафе.

Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.

Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).

Возвращение в Петербург.

Дополнительно:

  • экскурсия на катере по рекам и каналам «Северная Венеция»: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.;
  • ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр; 800 руб. /шк.

Экскурсия на катере и ночная с разведением мостов оплачиваются на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.

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3 день

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Дополнительно можно приобрести экскурсии: информация позже.

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
4 день

Автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге»

Завтрак в отеле.

Выезд с вещами.

Тематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге».

Михайловский, Екатерининский, Павловский, Мраморный – эти и другие дворцы давно являются символами Петербурга и гордостью его архитектуры, культуры и истории. Именитыми сооружениями можно полюбоваться во время прогулки, вспомнив заодно фамилии знаменитых зодчих того времени, архитектурные стили и их особенности.

Елагиноостровский дворец является одной из немногих архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга, которая за все время существования ни разу не была переименована.

Жемчужиной уникального дворцово-паркового ансамбля Елагина острова по праву считается Елагиноостровский дворец.

Экскурсия «Парадная анфилада Елагиноостровского дворца».

Во время экскурсии вы узнаете об истории появления летней императорской резиденции на Елагином острове, приобщитесь к работе лучших отечественных мастеров-декораторов первой четверти XIX века и побываете в личных покоях Императрицы Марии Федоровны.

Экскурсия «Кабинетная история» – ретроспектива убранства кабинетов XIX начала ХХ веков и оформления интерьеров в домах периода увлечения историческими стилями и модерном. Вы сможете посетить восстановленный кабинет Императора Александра I, не экспонировавшийся ранее, и приобщитесь к предметному миру интерьера рабочего кабинета.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.

Ориентировочное время прибытия в Москву к станции метро ВДНХ 24:00.

Автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге»Автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге»Автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге»Автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Космос Прибалтийская» 4*3 ночи (Санкт-Петербург):

Отель «Космос Прибалтийская» 4*
2-местный стандартный29500
1-местный стандартный36900
Третий в 2-местном номере (на доп. месте)27250

Скидка на ребенка до 16 лет – 350 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Космос Прибалтийская» 4

3 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 3 ночи
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Проезд до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть дополнительные экскурсии?

Дополнительные услуги (оплачиваются на месте):

Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (взрослый) – 1000 руб.

Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (ребенок) – 800 руб.

Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (взрослый) – 1000 руб.

Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (ребенок) – 800 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ч
3 мар 2025
Организатор прекрасно организовал тур.
Е
12 фев 2025
Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним потом звонит другой и объясняет, что сменилась смена и теперь будет общаться новый человек. И так, каждый разговор))))) В итоге, все хорошо. Поездка прошла, нареканий нет, впечатления остались))))).
Спасибо.
Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с однимБольшая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним
П
3 фев 2025
Менеджеры от компании всегда были на связи и постоянно переживали о том как идёт тур. Местные организаторы очень приветливы и никогда не оставят в беде, с особым подходом относятся к каждому

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