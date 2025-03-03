4 день

Автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге»

Завтрак в отеле.

Выезд с вещами.

Тематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге».

Михайловский, Екатерининский, Павловский, Мраморный – эти и другие дворцы давно являются символами Петербурга и гордостью его архитектуры, культуры и истории. Именитыми сооружениями можно полюбоваться во время прогулки, вспомнив заодно фамилии знаменитых зодчих того времени, архитектурные стили и их особенности.

Елагиноостровский дворец является одной из немногих архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга, которая за все время существования ни разу не была переименована.

Жемчужиной уникального дворцово-паркового ансамбля Елагина острова по праву считается Елагиноостровский дворец.

Экскурсия «Парадная анфилада Елагиноостровского дворца».

Во время экскурсии вы узнаете об истории появления летней императорской резиденции на Елагином острове, приобщитесь к работе лучших отечественных мастеров-декораторов первой четверти XIX века и побываете в личных покоях Императрицы Марии Федоровны.

Экскурсия «Кабинетная история» – ретроспектива убранства кабинетов XIX начала ХХ веков и оформления интерьеров в домах периода увлечения историческими стилями и модерном. Вы сможете посетить восстановленный кабинет Императора Александра I, не экспонировавшийся ранее, и приобщитесь к предметному миру интерьера рабочего кабинета.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.

Ориентировочное время прибытия в Москву к станции метро ВДНХ 24:00.