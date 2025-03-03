Вообразите себе,
июн
Программа тура по дням
Отъезд в Санкт-Петербург
06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:00 Отъезд в Петербург по скоростной трассе М-11 Нева. По дороге 2-3 санитарные остановки.
08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно – и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.
08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно – и точка», ул. Первомайская, д. 2)по предварительной договоренности.
10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ Лента, Московское шоссе, 16к3) по предварительной договоренности.
15:30 Обед в кафе города.
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект – первый проспект города, Дворцовая площадь – главная площадь города с украшающей её Александровской колонной, Зимний дворец (Эрмитаж) – изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим ее символом имперского Петербурга – Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.
Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.
Исаакиевский собор – неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Наряду с Медным всадником, Петропавловской крепостью и шпилем Адмиралтейства он является одним из символов города на Неве.
Размещение в отеле «Космос Прибалтийская» 4*.
Свободное время.
Петергоф. Кронштадт
Завтрак в отеле.
Переезд в Петергоф.
Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск, имперское величие…»
Путевая экскурсия «Старая Петергофская дорога».
Экскурсия по Нижнему парку – знакомство с историей создания «столицы фонтанов мира». Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов. Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли.
Свободное время в Нижнем парке.
Обед в кафе.
Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.
Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).
Возвращение в Петербург.
Дополнительно:
- экскурсия на катере по рекам и каналам «Северная Венеция»: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.;
- ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр; 800 руб. /шк.
Экскурсия на катере и ночная с разведением мостов оплачиваются на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.
Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Дополнительно можно приобрести экскурсии: информация позже.
Автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге»
Завтрак в отеле.
Выезд с вещами.
Тематическая автобусная экскурсия «Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге».
Михайловский, Екатерининский, Павловский, Мраморный – эти и другие дворцы давно являются символами Петербурга и гордостью его архитектуры, культуры и истории. Именитыми сооружениями можно полюбоваться во время прогулки, вспомнив заодно фамилии знаменитых зодчих того времени, архитектурные стили и их особенности.
Елагиноостровский дворец является одной из немногих архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга, которая за все время существования ни разу не была переименована.
Жемчужиной уникального дворцово-паркового ансамбля Елагина острова по праву считается Елагиноостровский дворец.
Экскурсия «Парадная анфилада Елагиноостровского дворца».
Во время экскурсии вы узнаете об истории появления летней императорской резиденции на Елагином острове, приобщитесь к работе лучших отечественных мастеров-декораторов первой четверти XIX века и побываете в личных покоях Императрицы Марии Федоровны.
Экскурсия «Кабинетная история» – ретроспектива убранства кабинетов XIX начала ХХ веков и оформления интерьеров в домах периода увлечения историческими стилями и модерном. Вы сможете посетить восстановленный кабинет Императора Александра I, не экспонировавшийся ранее, и приобщитесь к предметному миру интерьера рабочего кабинета.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.
Ориентировочное время прибытия в Москву к станции метро ВДНХ 24:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Космос Прибалтийская» 4*3 ночи (Санкт-Петербург):
|Отель «Космос Прибалтийская» 4*
|2-местный стандартный
|29500
|1-местный стандартный
|36900
|Третий в 2-местном номере (на доп. месте)
|27250
Скидка на ребенка до 16 лет – 350 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Космос Прибалтийская» 4
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 3 ночи
- Питание: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Дополнительные услуги (оплачиваются на месте):
Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (взрослый) – 1000 руб.
Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (ребенок) – 800 руб.
Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (взрослый) – 1000 руб.
Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (ребенок) – 800 руб.
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