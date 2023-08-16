Приглашаем вас провести время красиво, вкусно, необычно и невероятно романтично! Мы организуем для вас пикник на крыше в ретро-стиле. Его символом станет старинный чемодан с игристым, свежими ягодами, открытками, гирляндами и укулеле. Вы почувствуете себя словно в другой эпохе и запомните это уютное приключение надолго.
Описание экскурсии
Мы проведём вас на оборудованную крышу с противоскользящими ковриками и ограждениями. Она находится прямо в историческом центре — вы насладитесь с высоты видами на старинные петербургские дома, храмы, дворцы и бурлящие улицы. При этом вы сами будете в отдельном волшебном мире: с пледами, подушками, светящимися гирляндами, вкусными напитками и закусками.
Организационные детали
- В стоимость включены: оформление (ретро-чемодан, бокалы, пледы, подушки, гирлянды, укулеле, открытки), игристое или вино, сыр, ягоды
- В случае дождя мы можем перенести пикник на другой день или время, но не позднее, чем за 10 часов
- По запросу можно организовать доставку цветов или устроить фотосессию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 221 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я живу в Санкт-Петербурге более 5 лет. Учусь на режиссёра, вдохновляюсь городом и людьми. Вместе с командой единомышленников организую ретропикники и другие необычные мероприятия. Обещаем сделать всё красиво и с душой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
16 авг 2023
Все было шикарно
Е
Елена
14 авг 2023
Спасибо за приятное впечатление, очень уютно. Сидеть на крыше, пить игристое и смотреть на любимый город. Рекомендую этих ребят. Кто хочет романтики и необычного времяпровождения - то, что будет нужно для вас.
Александр
7 авг 2023
Прекрасное впечатление. Очень рекомендую провожать закат с бокалом вина:) Все очень понравилось и с удовольствием еще раз посетил бы данное мероприятие) Надеюсь как вновь буду в Петербурге обязательно снова выпью бокальчик под закат)
