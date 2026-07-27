Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для фотопрогулки - с мая по сентябрь. В это время световой день длится дольше, что позволяет сделать больше качественных снимков и насладиться видами Петербурга с крыши.

Фотопрогулка по Петербургу - это уникальная возможность создать альбом воспоминаний. Прогулка по Большой Морской улице раскроет тайны прошлого, а фотосессия на крыше подарит кадры с видом на Исаакиевский собор. Фотограф поможет выбрать лучшие ракурсы, а терраса станет идеальным местом для отдыха с игристым. Вечер можно продолжить в ресторане. Получите около 50 обработанных фотографий через неделю и мини-сувениры на память

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание фото-прогулки

Исаакиевский собор и окрестности

Непринужденно проедемся по богатой Большой Морской улице. А на площади с печальной судьбой найдем в отражении витрин величественный Исаакий, солнечных зайчиков и Синий мост.

Лайфстайл-фотографии на улочках и крыше

Наш фотограф поможет вам почувствовать себя комфортно перед камерой, подскажет позы, найдет лучшие ракурсы и поймает ваши улыбки. Фоном для легких ярких фотографий станут впечатляющие особняки влиятельных семейств (Половцовых, Набоковых, Гагариных). На десерт вас ждет вид на Исаакий с высоты. По-питерски вы расположитесь на открытой террасе, полюбуетесь крышами и попьете игристое.

По желанию вы продолжите вечер в ресторане, где расположена терраса.

Организационные детали