Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше

Сохранить свою любовь к городу на профессиональных снимках и послушать истории прошлого

5
1 отзыв
Питер, небо, купол Исаакия — это ваш будущий альбом воспоминаний о путешествии! На нашей прогулке с гидом и фотографом вы пройдете по нарядной улице и узнаете ее историю, полюбуетесь витражами и фризами Рериха в парадной.

А главным впечатлением станет фотосессия на террасе с видом на море терракотовых крыш.
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше

Что вас ожидает

Исаакиевский собор и окрестности

Непринужденно прогуливаясь по богатой Большой Морской улице, мы заглянем в парадную с витражами радужных цветов, которым позавидовал бы сам художник Куинджи. Обратим внимание на сюжеты, которые воплотили эти стеклянные кусочки в технике «Тиффани». Конечно, также поговорим о самой улице и ее жителях прошлых веков. А на площади с печальной судьбой найдем в отражении витрин величественный Исаакий, солнечных зайчиков и Синий мост.

Лайфстайл-фотографии на улочках и крыше

Наш фотограф поможет вам почувствовать себя комфортно перед камерой, подскажет позы, найдет лучшие ракурсы и поймает ваши улыбки. Фоном для легких ярких фотографий станут впечатляющие особняки влиятельных семейств (Половцевых, Набоковых, Гагариных). На десерт вас ждет вид на Исаакий с высоты. По-питерски вы расположитесь на открытой террасе, полюбуетесь крышами и попьете игристое.

По желанию вы продолжите вечер в ресторане, где расположена терраса.

Организационные детали

  • Через 7 дней после прогулки вы получите около 50 фотографий с цветокоррекцией
  • Съемка пройдет на крыше-террасе с перилами и без уклона, что обеспечивает абсолютную безопасность
  • Мы подарим вам мини-сувениры на память о фотопрогулке
  • После бронирования мы готовы отправить полное фото-портфолио (по вашему запросу)
🚩 Начало и место завершения: в районе метро Адмиралтейская
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Валентина
Валентина
Профессиональный трэвел-журналист. Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав экскурсию :)
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Т
7 мая 2021
Очень понравилась экскурсия. Валентина прекрасно знает историю своего города, а Евгений мастер своего дела. Огромное спасибо! Если удастся ещё приехать, обязательно закажу экскурсию у Валентины

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей📸Фото-прогулки

Валентина проводит ещё 3 экскурсии

На авто и пешком — небанальная фото-прогулка по Питеру
Цена за всё – до 3 чел.
8700
7 830
за 1-3 чел.
На авто и пешком — небанальная фото-прогулка по Питеру
26 отзывов
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Петербург в лицах, характерах и судьбах
3000
2 250
за 1 чел.
Петербург в лицах, характерах и судьбах
30 отзывов
Узнать Северную столицу через истории о ее гениальных личностях
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
4 900
за 1 чел.
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
4 отзыва
Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Фотопрогулка по крышам Петербурга
от 4 000
за 1-5 чел.
Фотопрогулка по крышам Петербурга
10 отзывов
Пофотографироваться на фоне топовых видов города, которые вы выберете сами
Пять панорамных крыш Петербурга
1 290
за 1 чел.
1ч 30м
Пять панорамных крыш Петербурга
43 отзыва
Осмотреть весь город с оборудованных площадок на крышах бывшего хлебозавода
Покорить высотную крышу в сердце Петербурга
от 690
за 1 чел.
Покорить высотную крышу в сердце Петербурга
4 отзыва
Самая высокая крыша в историческом центре Петербурга - идеальная фотолокация для тех, кто хочет сделать...
по расписанию в календаре
Скетчинг с художником на крыше и набережной Петербурга
от
4000
3 400
за 1-4 чел.
1ч 30м
Скетчинг с художником на крыше и набережной Петербурга
28 отзывов
Увидеть город с высоты птичьего полёта и своими руками создать лучшее воспоминание о Петербурге
Фотосессия на питерских улочках и крыше!
Цена за всё – до 4 чел.
3500
2 800
за 1-4 чел.
Фотосессия на питерских улочках и крыше!
303 отзыва
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
От крыши к крыше в центре Петербурга
990
792
за 1 чел.
1ч 30м
От крыши к крыше в центре Петербурга
192 отзыва
Город с высоты в компании нескучных рассказов
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Петербург: вид сверху
750
за 1 чел.
Петербург: вид сверху
102 отзыва
Прогуляться по крыше, услышать о прошлом города и сделать фотографии с необычных ракурсов
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Цена за всё – до 2 чел.
5000
3 750
за 1-2 чел.
1ч 30м
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
11 отзывов
Изучить парадные и секретные места города и увезти с собой профессиональные фотографии
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
от 5 000
за 1-6 чел.
1ч 30м
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
6 отзывов
История нерушимой крепости и яркие памятные снимки в ее стенах от профессионального фотографа
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Цена за всё – до 2 чел.
4 000
за 1-2 чел.
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
186 отзывов
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Цена за всё – до 3 чел.
5 000
за 1-3 чел.
Фотопрогулка по любимому Петербургу
1 отзыв
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Покорить крыши Петербурга
700
630
за 1 чел.
Покорить крыши Петербурга
393 отзыва
Прогуляться по системе крыш и рассмотреть город с самого атмосферного ракурса
ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00 и 22:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺