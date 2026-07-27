Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Фотопрогулка по Петербургу - это уникальная возможность создать альбом воспоминаний.
Прогулка по Большой Морской улице раскроет тайны прошлого, а фотосессия на крыше подарит кадры с видом на Исаакиевский собор. Фотограф поможет выбрать лучшие ракурсы, а терраса станет идеальным местом для отдыха с игристым. Вечер можно продолжить в ресторане. Получите около 50 обработанных фотографий через неделю и мини-сувениры на память
Прогулка по Большой Морской улице раскроет тайны прошлого, а фотосессия на крыше подарит кадры с видом на Исаакиевский собор. Фотограф поможет выбрать лучшие ракурсы, а терраса станет идеальным местом для отдыха с игристым. Вечер можно продолжить в ресторане. Получите около 50 обработанных фотографий через неделю и мини-сувениры на память
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🏛 Вид на Исаакиевский собор
- 🎨 Исторические улочки
- 🍾 Игристое на крыше
- 🎁 Памятные сувениры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для фотопрогулки - с мая по сентябрь. В это время световой день длится дольше, что позволяет сделать больше качественных снимков и насладиться видами Петербурга с крыши.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Исаакиевский собор
- Большая Морская улица
- Синий мост
Описание фото-прогулки
Исаакиевский собор и окрестности
Непринужденно проедемся по богатой Большой Морской улице. А на площади с печальной судьбой найдем в отражении витрин величественный Исаакий, солнечных зайчиков и Синий мост.
Лайфстайл-фотографии на улочках и крыше
Наш фотограф поможет вам почувствовать себя комфортно перед камерой, подскажет позы, найдет лучшие ракурсы и поймает ваши улыбки. Фоном для легких ярких фотографий станут впечатляющие особняки влиятельных семейств (Половцовых, Набоковых, Гагариных). На десерт вас ждет вид на Исаакий с высоты. По-питерски вы расположитесь на открытой террасе, полюбуетесь крышами и попьете игристое.
По желанию вы продолжите вечер в ресторане, где расположена терраса.
Организационные детали
- Через 14 дней после прогулки вы получите около 50 фотографий с цветокоррекцией
- Съёмка проводится на фотоаппарат Canon EOS R со светосильной оптикой
- Съемка пройдет на крыше-террасе с перилами и без уклона, что обеспечивает абсолютную безопасность
- Мы подарим вам мини-сувениры на память о фотопрогулке
- После бронирования мы готовы отправить полное фото-портфолио (по вашему запросу)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 509 туристов
Профессиональный трэвел-журналист, эксперт газеты «Вечерний Петербург». Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав фотопрогулку:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Я ещё не всё фото просмотрела, но то, что успела, просто супер!!!!! Спасибо вам огромное!!!❤️ я в восторге! И Евгению привет и спасибо!!!
Обязательно вернусь!! Удачи вам!!
Обязательно вернусь!! Удачи вам!!
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Если ВЫ ищите фотографа, который сможет по-настоящему красиво и со вкусом запечатлеть ВАС и ВАШУ СЕМЬЮ, осуществить задуманную мысль фотосессии и комфортно организовать процесс съемки, смело останавливайте поиски - Евгений
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Отличная прогулка, нереально красивые и качественные фото. Огромное спасибо Евгению за его работу. Фотографировал нас без ограничения времени, без ограничения количества кадров. Видно, что человек любит то, чем занимается! Всем рекомендую 👍
+1
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Е
Спасибо Евгению за незабываемый праздник в самом красивом городе. Удалось и полюбоваься Петербургом, и пообщаться с сыном, с которым давно не виделись (живем в разных городах). Рекомендую прогулку для туристов всех возрастных категорий
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О
Отличная организация фотопрогулки по Питеру и на крыше! Красивые виды, интересный рассказ, суперские фотографии на память 🤗🥰🙃💃спасибо Евгению и Валентине за такое предложение, очень необычно, прикольно и всем рекомендую! 🤗☀️🥳 Фотографии 🔥😎
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Фотопрогулка удалась!!! Огромное удовольствие и море эмоций!
Моим фотографом был Евгений! Интересная беседа, истории, параллельно располагали к доверия во время фотосессии и создавали настрой! Места локаций для Фото прогулки,как мне показалось,
Моим фотографом был Евгений! Интересная беседа, истории, параллельно располагали к доверия во время фотосессии и создавали настрой! Места локаций для Фото прогулки,как мне показалось,
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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