Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Исаакиевский собор и окрестности

Непринужденно прогуливаясь по богатой Большой Морской улице, мы заглянем в парадную с витражами радужных цветов, которым позавидовал бы сам художник Куинджи. Обратим внимание на сюжеты, которые воплотили эти стеклянные кусочки в технике «Тиффани». Конечно, также поговорим о самой улице и ее жителях прошлых веков. А на площади с печальной судьбой найдем в отражении витрин величественный Исаакий, солнечных зайчиков и Синий мост.

Лайфстайл-фотографии на улочках и крыше

Наш фотограф поможет вам почувствовать себя комфортно перед камерой, подскажет позы, найдет лучшие ракурсы и поймает ваши улыбки. Фоном для легких ярких фотографий станут впечатляющие особняки влиятельных семейств (Половцевых, Набоковых, Гагариных). На десерт вас ждет вид на Исаакий с высоты. По-питерски вы расположитесь на открытой террасе, полюбуетесь крышами и попьете игристое.

По желанию вы продолжите вечер в ресторане, где расположена терраса.

Организационные детали