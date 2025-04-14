Как отличить террориста от революционера, если их цели и средства поразительно схожи? Кто симпатичнее: убийца или жертва? Давайте прогуляемся и обсудим эти вопросы а заодно узнаем, чьё тщеславие породило волну террора, чем закончилась утренняя прогулка императора и сколько революционеров потерялось по дороге к месту покушения.
Описание экскурсии
Мы встретимся возле здания Музея политической истории. Музей здесь находится не случайно, ведь в этом доме:
— работали Петербургская охранка, ВЧК, а затем Петроградское ЧК
— сидели Блок и Гумилев, а в ночь начала красного террора были расстреляны 500 классово чуждых элементов
— работал Кондратий Рылеев
— пасмурным январским утром 1878 года Вера Засулич выстрелила в градоначальника Трепова. По мнению многих историков, эти выстрелы послужили началом первой волны революционного террора, которая закончилась убийством Александра II
Мы посетим места событий, определивших нашу историю. В дополнение к историческим декорациям будет много фотоматериалов!
Пешеходный маршрут
- Улица Гороховая, дом 2 — место покушения на столичного градоначальника Трепова
- Дворцовая площадь — место убийства главы Петроградской ЧК Урицкого
- Певческий мост — одно из мест покушений на Александра II
- Площадь Искусств — место убийства Мезенцева, главы знаменитого 3-го отделения
- Михайловский замок — место убийства Павла I
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 335 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. ВЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
14 апр 2025
Очень понравилось, дети 12-13 лет были в восторге! Алексей - настоящий профессионал своего дела, рекомендую))
И
Ирина
15 окт 2024
Любителям истории в небанальном прочтении однозначно рекомендую. Узнала много интересных фактов, которые в учебниках обычно не рассказывают, но которые оказали глобальное влияние на страну. Большое спасибо Алексею!
К
Кира
18 сен 2024
Понравилось. Тема сама по себе интересная, соответствует городу полностью. Тем, кому от поездки в Питер хочется получить не только пышную лепнину на дворцах и парадное жизнеописание царей, зайдет полностью. Алексей
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 22 чел.
Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы
Без украшательств погрузиться в историю колыбели Петербурга (с музеями или без)
Начало: У метро «Горьковская»
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
от 5400 ₽ за всё до 22 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Юсуповский дворец: великолепные интерьеры и история убийства Распутина
Побывать в доме богатейшей семьи России и узнать об одном из самых загадочных преступлений 20 века
Начало: На ул. Декабристов
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
5700 ₽ за всё до 4 чел.