Как отличить террориста от революционера, если их цели и средства поразительно схожи? Кто симпатичнее: убийца или жертва? Давайте прогуляемся и обсудим эти вопросы а заодно узнаем, чьё тщеславие породило волну террора, чем закончилась утренняя прогулка императора и сколько революционеров потерялось по дороге к месту покушения.

Описание экскурсии

Мы встретимся возле здания Музея политической истории. Музей здесь находится не случайно, ведь в этом доме:

— работали Петербургская охранка, ВЧК, а затем Петроградское ЧК

— сидели Блок и Гумилев, а в ночь начала красного террора были расстреляны 500 классово чуждых элементов

— работал Кондратий Рылеев

— пасмурным январским утром 1878 года Вера Засулич выстрелила в градоначальника Трепова. По мнению многих историков, эти выстрелы послужили началом первой волны революционного террора, которая закончилась убийством Александра II

Мы посетим места событий, определивших нашу историю. В дополнение к историческим декорациям будет много фотоматериалов!

Пешеходный маршрут