Революционеры или террористы? Групповая экскурсия

Побывать в местах громких политических убийств и покушений
Как отличить террориста от революционера, если их цели и средства поразительно схожи? Кто симпатичнее: убийца или жертва? Давайте прогуляемся и обсудим эти вопросы а заодно узнаем, чьё тщеславие породило волну террора, чем закончилась утренняя прогулка императора и сколько революционеров потерялось по дороге к месту покушения.
Время начала: 11:00, 17:00

Описание экскурсии

Мы встретимся возле здания Музея политической истории. Музей здесь находится не случайно, ведь в этом доме:

— работали Петербургская охранка, ВЧК, а затем Петроградское ЧК
— сидели Блок и Гумилев, а в ночь начала красного террора были расстреляны 500 классово чуждых элементов
— работал Кондратий Рылеев
— пасмурным январским утром 1878 года Вера Засулич выстрелила в градоначальника Трепова. По мнению многих историков, эти выстрелы послужили началом первой волны революционного террора, которая закончилась убийством Александра II

Мы посетим места событий, определивших нашу историю. В дополнение к историческим декорациям будет много фотоматериалов!

Пешеходный маршрут

  • Улица Гороховая, дом 2 — место покушения на столичного градоначальника Трепова
  • Дворцовая площадь — место убийства главы Петроградской ЧК Урицкого
  • Певческий мост — одно из мест покушений на Александра II
  • Площадь Искусств — место убийства Мезенцева, главы знаменитого 3-го отделения
  • Михайловский замок — место убийства Павла I

Стандартный билет720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Место начала и завершения?
В Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 335 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. В
Петербурге всё к этому располагает, ведь на его улицах, площадях и набережных писалась история не только России, но и мира. Мне интересно показывать людям эти знаковые места, погружать в события, детально описывая то, что там происходило, и вместе размышлять над их причинами и последствиями.

Олег
14 апр 2025
Очень понравилось, дети 12-13 лет были в восторге! Алексей - настоящий профессионал своего дела, рекомендую))
Очень понравилось, дети 12-13 лет были в восторге! Алексей - настоящий профессионал своего дела, рекомендую))
Ирина
15 окт 2024
Любителям истории в небанальном прочтении однозначно рекомендую. Узнала много интересных фактов, которые в учебниках обычно не рассказывают, но которые оказали глобальное влияние на страну. Большое спасибо Алексею!
Кира
18 сен 2024
Понравилось. Тема сама по себе интересная, соответствует городу полностью. Тем, кому от поездки в Питер хочется получить не только пышную лепнину на дворцах и парадное жизнеописание царей, зайдет полностью. Алексей
владеет информацией, ведёт все ну очень добросовестно, не глядя на время, пока все не расскажет и не ответит на вопросы экскурсию не закончит, также заботится о том чтоб было удобно- присесть, тенек и т. д. Налаживает именно личный контакт с экскурсантами. Думаю, в следующий визит в город на Неве посмотрю какой-нибудь ещё маршрут с ним.

