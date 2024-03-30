В холодное время в Петербурге спасают горячие напитки, классическая музыка и… свечи. Роспись свечей — это арт-терапия. Разум расслабляется, а взгляд наслаждается сочными красками. Мы сделаем всё для того, чтобы вы погрузились в творческий процесс и не отвлекались на суету будней. Вы придумаете дизайн и, попивая чай и слушая красивые мелодии, создадите оригинальное изделие.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание мастер-класса
В уютной кофейне в центре города мы создадим для вас волшебную атмосферу. Включим спокойную классическую музыку, нальём горячий чай, поставим вкусное печенье. Вы возьмёте изящные белые свечи и акриловые краски разных цветов — и, погрузившись в арт-процесс, дадите волю своей фантазии.
Параллельно мы будем общаться, смеяться и делиться впечатлениями. Домой вы уйдёте с готовым шедевром, приятным послевкусием от душевного мастер-класса и фотографиями, которые мы для вас сделаем.
Организационные детали
- В стоимость включено: чай (зелёный, чёрный, фруктовый), печенье, свечи и краски, фото и видео
- Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки в кофейне
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Мастер-класс проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Садовая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatyana — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я живу в Санкт-Петербурге более 5 лет. Учусь на режиссёра, вдохновляюсь городом и людьми. Вместе с командой единомышленников организую ретропикники и другие необычные мероприятия. Обещаем сделать всё красиво и с душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
30 мар 2024
Очень атмосферно! Прекрасная Арт-терапия! Наталия прекрасная, искренняя и трогательная! В наше время это редкость! Само кафе очень уютное, вкусный кофе, сладости. Музыка непренужденная! Для меня забыть про время и провалиться в свои ощущения и настроение - это получить заряд бодрости!
Прям рекомендую!)
Прям рекомендую!)
Севиль
11 фев 2024
очень ламповый мастер класс в милом небольшом кафе Батис 😍 было очень увлекательно расписывать свечи под французскую музыку и хруст печенек! обязательно попробуйте МК, если хотите отвлечься от суеты, приятно провести время и уйти домой со свечей собственного произведения для домашнего уюта
Александра
9 фев 2024
Мастер-класс для нас провела замечательная девушка Наталья! Это был медитативный, наполненный теплом и дружеским общением вечер, в по-настоящему петербургском месте. Приглушенный свет, французская музыка, огоньки от гирлянд и множество необычных
Наталья
9 фев 2024
Не думала, что во мне есть такой творческий потенциал! Мне понравилось рисовать на свечах. Очень уютное, зимнее и залипательное занятие. А еще — приятная кофейня, где можно рассматривать всякие милые штуки: открытки, сувениры, мимишества всякие. Отличный план для зимнего вечера. Рекомендую ☺️
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