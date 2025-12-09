На этой экскурсии вы узнаете о евангельских событиях Рождества Христова.
Познакомитесь с историей и традициями празднования, которые существовали в Петербурге вообще — и в Смольном институте в частности. А по желанию — подпишете рождественскую открытку в старом стиле!
Описание экскурсии
- Как надо готовиться к такому событию, как Рождество
- Откуда пришел обычай наряжать ёлку
- Как появился на Руси Дед Мороз и как он связан с почитаемым у христиан святым Николаем
- Как ученицы Смольного института проводили рождественские праздники
Обо всём этом и о многом другом вы узнаете на праздничной экскурсии по Смольному собору!
А после экскурсии вы можете принять участие в мастер-классе по написанию рождественской открытки для родных и близких в старом стиле — перьевыми ручками.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет
- Мастер-класс по написанию открытки проводится по желанию и оплачивается дополнительно (100 ₽ за человека). Необходима предварительная запись
- Экскурсию для вас проведёт один из аккредитованных гидов собора
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Растрелли
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Смольный собор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 285 туристов
Экскурсионно-паломническая служба Смольного собора приглашает вас присоединиться к нашим экскурсиям — как по самому собору, так и по другим храмам и святым местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
