На этой экскурсии вы узнаете о евангельских событиях Рождества Христова. Познакомитесь с историей и традициями празднования, которые существовали в Петербурге вообще — и в Смольном институте в частности. А по желанию — подпишете рождественскую открытку в старом стиле!

Описание экскурсии

Как надо готовиться к такому событию, как Рождество

Откуда пришел обычай наряжать ёлку

Как появился на Руси Дед Мороз и как он связан с почитаемым у христиан святым Николаем

Как ученицы Смольного института проводили рождественские праздники

Обо всём этом и о многом другом вы узнаете на праздничной экскурсии по Смольному собору!

А после экскурсии вы можете принять участие в мастер-классе по написанию рождественской открытки для родных и близких в старом стиле — перьевыми ручками.

Организационные детали