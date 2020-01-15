14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Рождественские сюжеты и придворные традиции

Вместе со мной вы пройдете по залам итальянского Возрождения и нидерландской живописи, Испанскому просвету и галерее с портретами Романовых с одной целью: найти Рождество! В прекрасных лоджиях Рафаэля это будет особенно интересно: роспись на её стенах рассказывает библейскую историю 📖 от Сотворения мира до Тайной вечери. Осматривая залы музея, не забудем о том, что для императорской династии Зимний дворец был домом. Я расскажу о традициях празднования Рождества в царской семье, подарках и ёлках в жилых покоях.

Рассмотреть шедевры и сделать игрушку

Я обращу ваше внимание на то, как тема рождения Христа раскрыта в произведениях известнейших мастеров кисти — например, Леонардо да Винчи («Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта»), Рафаэля Санти («Мадонна Конестабиле») и Яна Брейгеля Старшего («Поклонение волхвов»). Расскажу о менее знаменитых, но не менее интересных полотнах Франсиско де Сурбарана и Николаса Питерса Бенхема, посвященным рождественским сюжетам. А если с вами будут дети (или у вас возникнет такое желание), предложу из фетра или бумаги смастерить собственное «произведение» — елочную игрушку.

Организационные детали

Билеты в Эрмитаж оплачиваются дополнительно.