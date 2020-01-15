14 отзывов оставили туристы

Рождественские сюжеты и придворные традиции Вместе со мной вы пройдете по залам итальянского Возрождения и нидерландской живописи, Испанскому просвету и галерее с портретами Романовых с одной целью: найти Рождество! В прекрасных лоджиях Рафаэля это будет особенно интересно: роспись на её стенах рассказывает библейскую историю 📖 от Сотворения мира до Тайной вечери. Осматривая залы музея, не забудем о том, что для императорской династии Зимний дворец был домом. Я расскажу о традициях празднования Рождества в царской семье, подарках и ёлках в жилых покоях.
Рассмотреть шедевры и сделать игрушку Я обращу ваше внимание на то, как тема рождения Христа раскрыта в произведениях известнейших мастеров кисти — например, Леонардо да Винчи («Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта»), Рафаэля Санти («Мадонна Конестабиле») и Яна Брейгеля Старшего («Поклонение волхвов»). Расскажу о менее знаменитых, но не менее интересных полотнах Франсиско де Сурбарана и Николаса Питерса Бенхема, посвященным рождественским сюжетам. А если с вами будут дети (или у вас возникнет такое желание), предложу из фетра или бумаги смастерить собственное «произведение» — елочную игрушку.
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 у Зимнего дворца
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Александра, я закончила исторический факультет СПбГУ в 2012 году, несколько лет работаю экскурсоводом, много работаю с детьми. Мои родители приехали в Петербург, когда мне было 6 лет, здесь я выросла и влюбилась в белые ночи и запах моря. Разбираюсь в искусстве и истории, стараюсь сделать свои экскурсии глубокими и живыми. Вместе с командой коллег-единомышленников будем рады показать путешественникам Эрмитаж и любимый город!
Экскурсия замечательная! С дочерью (14 лет) хотели именно рождественские сюжеты посмотреть: в итоге получили подробный рассказ и про рождение Христа, и про рождественские традиции и посмотрели залы, где ставили елку. Первый раз рождественский праздник сложился в стройную картину, за что огромное спасибо Александре! По ходу экскурсии, интересные экспонаты мы тоже замечали, в конце - отправили рождественские открытки из эрмитажной почты. Рекомендую и гида и экскурсию!
Анна
8 января 2020
Экскурсия понравилась очень. Мы посмотрели шедевры живописи, которые никогда бы не увидели, если бы не посетили эту экскурсию. Подача материала очень доступная, понятная и эмоциональная. Спасибо Александре за такую необычную тему и прекрасное настроение.
Валерия
7 января 2020
Хочу поблагодарить за проведенную экскурсию Александру. Интересный и содержательный рассказ по теме экскурсии и очень удачном маршруте по залам Зимнего дворца. Удалось увидеть за одно посещение наиболее значимые шедевры живописи, архитектуры и скульптуры. Конечно все охватить не возможно, но самое самое лучшее было мною увиденно. Спасибо.
Наталья
2 января 2020
За несколько дней до встречи мы созвонились с Александрой, она расспросила меня о возрасте и уровне осведомлённости детей в теме выбранной экскурсии.... должна сказать что задача у нее была непростой- трое достаточно знающих и достаточно вредных подростков. С первых минут общения все было замечательно! Сохраняя дистанцию, общались как старые друзья, подача материала очень живая и интересная, узнали очень много интересного даже об известных фактах! Невероятно знающий и лёгкий в общении человек, уверена что в дальнейшем буду обращаться к ней сама и буду советовать её экскурсии друзьям
Илона
1 января 2020
Огромное спасибо Александре за увлекательную экскурсию и профессиональную подачу материала! Понравилось и взрослым, и ребёнку 6 лет. Невозможно остаться равнодушным при таком воодушевлённом гиде, виртуозно владеющем темой и умело выстроенной логике 2х часовой экскурсии! Экскурсия полностью соответствовала нашей задаче - познакомить дочку с Эрмитажем (это её первое посещение) и самим пройти по знакомым залам и увидеть то, что раньше осталось в тени, по новому взглянуть на уже известные произведения искусства.
Tatyana
30 декабря 2019
Замечательная экскурсия, очень познавательная, очень грамотно спланированная, Александра увлекает с первой минуты встречи! Очень рекомендуем, подходит детям. Александра, спасибо вам огромное!
Наталья
30 декабря 2019
В канун Нового года и Рождества, мы с дочкам приехали в Петербург. Первым делом пошли с девочкам в Эрмитаж. Экскурсию я заказала заранее и наш гид Александра в условленнле время ждала нас в здании музея. Очень обоятельная девушка! Экскурсия была настолько увлекательная, что время пролетела незаметно. Мы увидели всё самое красивое в Эрмитаже, в тоже время, придерживаясь темы Рождества, совсем иначе взглянули на полотна и экспонаты, представленные в музее. Александра так продуманно и логично провела нас от картины к картине, рассказав хорошо известный библейский сюжет, что я только согла восхищаться её подготовкой и знаниями. Сделав небольшой перерыв, мы с все вместе вырезали для своей рождественской ёлки по ангелочку, а в конце отправили по рождественской открытке своим близким на эрмитажной почте. Самая необычная экскурсия в моей жизни, яркие впечатления для детей. Большое спасибо нашему экскурсоводу!
Марина
22 декабря 2019
Прекрасная экскурсия, нашему гиду Александре удалось погрузить нас в атмосферу Рождества, ожидания Чуда! Очень рекомендую всем, особенно с детками. Александра очень чуткий, тактичный гид, а главное, профессионал своего дела!
Ирина
21 декабря 2019
Прекрасная экскурсия и невероятная Александра. После экскурсии остались самые тёплые и красочные впечатления.
Марина
24 января 2019
Вчера провели прекрасный день в компании Александры. Рекомендую всем! Это было настоящее путешествие в прошлое. Александра не просто рассказала про "экспонаты", а стихами и "зарисовками" перенесла в атмосферу того времени. С удовольствием обращусь к ней еще не один раз!
Светлана
11 января 2019
Александра- прекрасный, великолепный гид. Понравилось и детям, и взрослым. Имеет подход к детям, не торопит, прислушивается к пожеланиям, рассказ гида просто захватывающий. Мы под впечатлением! Большое спасибо, Александра!
Елена
9 января 2019
Спасибо большое нашему гиду по Эрмитажу Александре за великолепное проведение экскурсии. Я была с ребенком 12 лет и я, и моя дочь в восторге от новогоднего Эрмитажа. Спасибо Вам большое. Еще раз приедем и еще раз к Вам обратимся. Елена Семенова
Наталья
22 декабря 2018
Очень интересная авторская экскурсия! Не замечая времени, не ощущая усталости усталости, мы шли за Александрой по проложенному ею маршруту, увлеченные рождественскими историями и перипетиями библейских сюжетов. Глубокие не поверхностные знания в области истории и искусства, которыми Александра щедро делится с нами с первой минуты, позволяют напрочь забыть, что ты турист. Уже на Иорданской лестнице ощущаешь себя придворным императорской семьи)))