Город, которого нет: как развлекался царский Петербург

Острые углы, пикантные сюжеты и секреты за ширмой на авторской экскурсии по центру города

5
1 отзыв
На этой прогулке вся скрытая жизнь царского Петербурга с солью и перцем предстанет перед вами! Вы увидите город, который не доступен — если не знать, куда смотреть.

Узнаете подноготную царской семьи, услышите о любовных треугольниках и злачных местах, перенесетесь в ночной и праздничный Петербург прошлого. И в итоге убедитесь, что этот город — далеко не скучная картинка из учебника.
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
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Описание

Что вас ожидает

Любвеобильный Петербург

Город на Неве заслуженно славится романтичной атмосферой. Некоторые даже считают его подарком Петра I своей фаворитке Анне Монс. Любовная тема пройдет через всю прогулку. Вы увидите, где располагались знаменитые бордели, и зайдете в гости к барышням, работавшим на себя (мы и правда их увидим). Услышите поистине романтические сюжеты и ужаснетесь историям о любовных треугольниках царской семьи, их приближенных и творческой богемы.

Как кутили в столице

Наше путешествие пройдёт по улицам, которые помнят популярные заведения и злачные места, через дворы, мимо дворцов и памятников. Попутно обсудим, как отдыхали в императорском Петербурге, что и где пили высокопоставленные лица, как они проводили вечера и ночи. Раскроем, о чем умалчивает скромный фотограф, и поднимемся на легальную крышу в самом центре Петербурга. А еще заглянем в легендарное арт-кафе «Подвал Бродячей собаки» — что там происходило после закрытия заведения для простых смертных?

История алкоголя (и не только), развлечения в высоких кругах, гвардейские кутежи и их последствия представят вам другой Петербург!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят открыть имперский Петербург за парадными фасадами и любят необычные редкие факты. Экскурсия рассчитана на взрослых, так как затрагивает в том числе и интимные темы. Присутствие детей по желанию и под ответственность родителей.

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить пешком или на автомобиле. Во втором случае машина оплачивается отдельно (по запросу).
  • Дополнительные расходы: вход в парадную Ротонда (нефиксированное пожертвование) и вход на крышу (100 руб. /взрослые, 50 руб. /пенсионеры и дети)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Ю
6 авг 2022
Отличная индивидуальная экскурсия в формате «без детей». Маршрут проходит по красивым улочкам города.

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