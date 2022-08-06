На этой прогулке вся скрытая жизнь царского Петербурга с солью и перцем предстанет перед вами! Вы увидите город, который не доступен — если не знать, куда смотреть. Узнаете подноготную царской семьи, услышите о любовных треугольниках и злачных местах, перенесетесь в ночной и праздничный Петербург прошлого. И в итоге убедитесь, что этот город — далеко не скучная картинка из учебника.

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Описание

Что вас ожидает

Любвеобильный Петербург

Город на Неве заслуженно славится романтичной атмосферой. Некоторые даже считают его подарком Петра I своей фаворитке Анне Монс. Любовная тема пройдет через всю прогулку. Вы увидите, где располагались знаменитые бордели, и зайдете в гости к барышням, работавшим на себя (мы и правда их увидим). Услышите поистине романтические сюжеты и ужаснетесь историям о любовных треугольниках царской семьи, их приближенных и творческой богемы.

Как кутили в столице

Наше путешествие пройдёт по улицам, которые помнят популярные заведения и злачные места, через дворы, мимо дворцов и памятников. Попутно обсудим, как отдыхали в императорском Петербурге, что и где пили высокопоставленные лица, как они проводили вечера и ночи. Раскроем, о чем умалчивает скромный фотограф, и поднимемся на легальную крышу в самом центре Петербурга. А еще заглянем в легендарное арт-кафе «Подвал Бродячей собаки» — что там происходило после закрытия заведения для простых смертных?

История алкоголя (и не только), развлечения в высоких кругах, гвардейские кутежи и их последствия представят вам другой Петербург!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят открыть имперский Петербург за парадными фасадами и любят необычные редкие факты. Экскурсия рассчитана на взрослых, так как затрагивает в том числе и интимные темы. Присутствие детей по желанию и под ответственность родителей.

Организационные детали