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Описание
Что вас ожидает
Любвеобильный Петербург
Город на Неве заслуженно славится романтичной атмосферой. Некоторые даже считают его подарком Петра I своей фаворитке Анне Монс. Любовная тема пройдет через всю прогулку. Вы увидите, где располагались знаменитые бордели, и зайдете в гости к барышням, работавшим на себя (мы и правда их увидим). Услышите поистине романтические сюжеты и ужаснетесь историям о любовных треугольниках царской семьи, их приближенных и творческой богемы.
Как кутили в столице
Наше путешествие пройдёт по улицам, которые помнят популярные заведения и злачные места, через дворы, мимо дворцов и памятников. Попутно обсудим, как отдыхали в императорском Петербурге, что и где пили высокопоставленные лица, как они проводили вечера и ночи. Раскроем, о чем умалчивает скромный фотограф, и поднимемся на легальную крышу в самом центре Петербурга. А еще заглянем в легендарное арт-кафе «Подвал Бродячей собаки» — что там происходило после закрытия заведения для простых смертных?
История алкоголя (и не только), развлечения в высоких кругах, гвардейские кутежи и их последствия представят вам другой Петербург!
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят открыть имперский Петербург за парадными фасадами и любят необычные редкие факты. Экскурсия рассчитана на взрослых, так как затрагивает в том числе и интимные темы. Присутствие детей по желанию и под ответственность родителей.
Организационные детали
Экскурсия может проходить пешком или на автомобиле. Во втором случае машина оплачивается отдельно (по запросу).
Дополнительные расходы: вход в парадную Ротонда (нефиксированное пожертвование) и вход на крышу (100 руб. /взрослые, 50 руб. /пенсионеры и дети)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 294 экскурсии для 552 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья. Я коренная петербурженка и профессиональный экскурсовод. Моя любовь к экскурсиям началась еще в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работе я опираюсь на индивидуальный подход к каждому запросу. Провожу как тематические экскурсии и исторические квесты, так классические программы. А еще умею работать с детьми и рада показать город самым маленьким гостям!