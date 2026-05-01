Лучшее время для экскурсии «Город, которого нет: как развлекался царский Петербург» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но исторические здания и улицы, покрытые снегом, создают уникальный антураж.

На этой экскурсии царский Петербург предстанет в новом свете. Участники узнают о любовных интригах и злачных местах, где развлекалась императорская семья. Путешествие по улицам и дворам, где кипела жизнь, раскроет, как отдыхали в столице, что пили и как проводили время высокопоставленные лица. Экскурсия включает посещение легендарного арт-кафе и легальной крыши с потрясающим видом. Подходит для взрослых, интересующихся историей и необычными фактами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Любвеобильный Петербург

Город на Неве заслуженно славится романтичной атмосферой. Некоторые даже считают его подарком Петра I своей фаворитке Анне Монс. Любовная тема пройдет через всю прогулку. Вы увидите, где располагались знаменитые бордели, и зайдете в гости к барышням, работавшим на себя (мы и правда их увидим). Услышите поистине романтические сюжеты и ужаснетесь историям о любовных треугольниках царской семьи, их приближенных и творческой богемы.

Как кутили в столице

Наше путешествие пройдёт по улицам, которые помнят популярные заведения и злачные места, через дворы, мимо дворцов и памятников. Попутно обсудим, как отдыхали в императорском Петербурге, что и где пили высокопоставленные лица, как они проводили вечера и ночи. Раскроем, о чем умалчивает скромный фотограф, и поднимемся на легальную крышу в самом центре Петербурга. А еще заглянем в легендарное арт-кафе «Подвал Бродячей собаки» — что там происходило после закрытия заведения для простых смертных?

История алкоголя (и не только), развлечения в высоких кругах, гвардейские кутежи и их последствия представят вам другой Петербург!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят открыть имперский Петербург за парадными фасадами и любят необычные редкие факты. Экскурсия рассчитана на взрослых, так как затрагивает в том числе и интимные темы. Присутствие детей по желанию и под ответственность родителей.

Организационные детали