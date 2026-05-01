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Город, которого нет: как развлекался царский Петербург

Погрузитесь в тайны царского Петербурга, узнав о любовных треугольниках и ночной жизни прошлого. Откройте для себя скрытые истории
На этой экскурсии царский Петербург предстанет в новом свете. Участники узнают о любовных интригах и злачных местах, где развлекалась императорская семья.

Путешествие по улицам и дворам, где кипела жизнь, раскроет, как отдыхали в столице, что пили и как проводили время высокопоставленные лица. Экскурсия включает посещение легендарного арт-кафе и легальной крыши с потрясающим видом. Подходит для взрослых, интересующихся историей и необычными фактами
5
62 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные факты о царской семье
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🍷 Истории о ночной жизни Петербурга
  • 🎭 Визит в арт-кафе
  • 🌆 Панорамный вид с крыши

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии «Город, которого нет: как развлекался царский Петербург» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но исторические здания и улицы, покрытые снегом, создают уникальный антураж.
Сейчас август — это идеальное время.
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург

Что можно увидеть

  • Подвал Бродячей собаки

Описание экскурсии

Любвеобильный Петербург

Город на Неве заслуженно славится романтичной атмосферой. Некоторые даже считают его подарком Петра I своей фаворитке Анне Монс. Любовная тема пройдет через всю прогулку. Вы увидите, где располагались знаменитые бордели, и зайдете в гости к барышням, работавшим на себя (мы и правда их увидим). Услышите поистине романтические сюжеты и ужаснетесь историям о любовных треугольниках царской семьи, их приближенных и творческой богемы.

Как кутили в столице

Наше путешествие пройдёт по улицам, которые помнят популярные заведения и злачные места, через дворы, мимо дворцов и памятников. Попутно обсудим, как отдыхали в императорском Петербурге, что и где пили высокопоставленные лица, как они проводили вечера и ночи. Раскроем, о чем умалчивает скромный фотограф, и поднимемся на легальную крышу в самом центре Петербурга. А еще заглянем в легендарное арт-кафе «Подвал Бродячей собаки» — что там происходило после закрытия заведения для простых смертных?

История алкоголя (и не только), развлечения в высоких кругах, гвардейские кутежи и их последствия представят вам другой Петербург!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят открыть имперский Петербург за парадными фасадами и любят необычные редкие факты. Экскурсия рассчитана на взрослых, так как затрагивает в том числе и интимные темы. Присутствие детей по желанию и под ответственность родителей.

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить пешком или на автомобиле. Во втором случае машина оплачивается отдельно (по запросу)
  • Дополнительные расходы: вход на крышу (250 ₽/взрослые, 150 ₽/пенсионеры и дети)
  • В связи с плотным расписанием, очень прошу не опаздывать на экскурсии. Возможность подвинуть экскурсию по времени бывает не всегда, а в праздничные дни её нет. Опоздание неизбежно приведет к сокращению времени экскурсии, пожалуйста, внимательно рассчитывайте время на дорогу

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2977 туристов
Я коренная петербурженка и профессиональный гид. Моя любовь к экскурсиям началась ещё в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работе я опираюсь на индивидуальный подход к каждому запросу. Провожу как тематические экскурсии и исторические квесты, так и классические программы. А ещё умею работать с детьми и рада показать город самым маленьким гостям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
3
3
2
1
О
Выбрали эту экскурсию чисто интуитивно, и не пожалели!!!! Дарья замечательный рассказчик, обладающий артистичными данными. Узнали много пикантных историй, скрытых за толстыми стенами дворцов и доходных домов, поднялись на крышу и увидели город с высоты, прикоснулись к истории семьи фотографов в трех поколениях. было оооочень интересно! Спасибо!
Выбрали эту экскурсию чисто интуитивно, и не пожалели!!!! Дарья замечательный рассказчик, обладающий артистичными данными. Узнали много
Выбрали эту экскурсию чисто интуитивно, и не пожалели!!!! Дарья замечательный рассказчик, обладающий артистичными данными. Узнали много
Выбрали эту экскурсию чисто интуитивно, и не пожалели!!!! Дарья замечательный рассказчик, обладающий артистичными данными. Узнали много
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О
Дарья активный гид, отлично говорит, очень много знает. Но нашей группе взрослых из 4 человек было крайне сложно в этом потоке уловить суть и последовательность. Показалось, что описание экскурсии не совсем совпало с содержанием, либо мы уже просто запутались в потоке дат и имен и устали. Не хватило в рассказе четкой структуры и акцентов.
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Алёна
Это была увлекательная прогулка! Время пролетело незаметно.
Дарья потрясающий рассказчик. Легко, с юмором рассказала много интересных и пикантных исторических фактов. Такие истории точно запомнятся навсегда 😄 Огромная благодарность и самые добрые пожелания прекрасному гиду!
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Анна
Впервые воспользовались индивидуальным гидом в Питере. И как же мы остались довольны, что выбрали именно Дарью! Девушка рассказывает настолько много фактов из жизни города и на одном дыхании, что для
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нас 2,5 часа пролетели очень быстро! Даша нас прогуляла по самому центру города, центровым местам и по переулкам. Великолепные знания, чувство юмора и шикарный слог! Она горит профессией гида и искренне любит свой город и уважает людей, о которых повествует. Мы обязательно в следующий раз, когда приедем в Санкт-Петербург встретимся с ней снова на другом маршруте. Рекомендуем однозначно! Огромное спасибо за интересный день, такого Питера мы бы не узнали, если бы не Даша!

Впервые воспользовались индивидуальным гидом в Питере. И как же мы остались довольны, что выбрали именно Дарью!
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А
Отличная экскурсия, Даша просто огонь! Энергичная, остроумная, прекрасный рассказчик и организатор! Мы с удовольствием получили представление о той стороне жизни в Петербурге, о которой не пишут в учебниках истории. С удовольствием вспоминаем наше путешествие и обязательно вернемся, огромное спасибо!
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И
Нам всё понравилось! Даша очень позитивный, располагающий к себе экскурсовод. Посмеялись, пообщались, узнали много пикантных подробностей, обсудили. Чувствуется, что человек уверенно владеет материалом, отвечает на вопросы, уводящие в сторону от основной темы экскурсии. Это всегда привлекает. Спасибо!
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