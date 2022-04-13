Что вас ожидает

Трассовая экскурсия. Из Петербурга мы отправляемся в живописные леса Карелии. Пока вы любуетесь природой из окна автобуса, гид расскажет об истории этого края, о культуре местных народов и главных достопримечательностях.

Спелео-маршрут «Подземная Рускеала». Вслед за местным гидом вы пройдете по расчищенным рускеальским штольням. Вас впечатлит фактура мраморных пещер, а подземное озеро заворожит своей гладью. Красоту этого царства дополняет подсветка, карельские напевы и фортепианная музыка.

Прогулка по парку Рускеала. После обеда вместе с гидом вы исследуете наземную часть парка, дойдете до Итальянского карьера и озера Светлое и раскроете историю заброшенного мраморного завода.

Водопады Ахвенкоски. Этот каскад равнинных водопадов снялся не в одном фильме — вы сможете пройти по подвесным мосткам и впечатлиться мощью водной стихии.

Программа

06:00 — Отправление автобуса от м. пл. Восстания

06:30 — Подача автобуса к м. Озерки и отправление

08:00 — Техническая остановка в Приозерске

08:30 — Трассовая экскурсия о Карелии

11:00 — Прибытие в горный парк; спелео-маршрут «Подземная Рускеала»

12:30 — Время на обед

13:00 — Экскурсия по горному парку «Рускеала» с местным гидом или свободное время

15:45 — Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов

17:30 — Фирменный магазин форелевого хозяйства в городе Лахденпохья

19:00 — Техническая остановка в Приозерске

21:30 — Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург; м. Озерки

22:00 — Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург; м. Площадь Восстания

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды; экскурсии в Рускеале проводит местный гид.

Что входит в стоимость, а что — нет