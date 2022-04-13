Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона

Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы

Групповая
На экскурсию мы отправляемся в группе до 50 человек рано утром, поэтому вы точно сможете спуститься в подземный мир Рускеалы.

Гид проведет вас по мраморным залам, расскажет о добыче породы и секретах озера.

У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по парку после наземной экскурсии.

Мы также посетим водопады Ахвенкоски и заедем в форелевое хозяйство.
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Трассовая экскурсия. Из Петербурга мы отправляемся в живописные леса Карелии. Пока вы любуетесь природой из окна автобуса, гид расскажет об истории этого края, о культуре местных народов и главных достопримечательностях.

Спелео-маршрут «Подземная Рускеала». Вслед за местным гидом вы пройдете по расчищенным рускеальским штольням. Вас впечатлит фактура мраморных пещер, а подземное озеро заворожит своей гладью. Красоту этого царства дополняет подсветка, карельские напевы и фортепианная музыка.

Прогулка по парку Рускеала. После обеда вместе с гидом вы исследуете наземную часть парка, дойдете до Итальянского карьера и озера Светлое и раскроете историю заброшенного мраморного завода.

Водопады Ахвенкоски. Этот каскад равнинных водопадов снялся не в одном фильме — вы сможете пройти по подвесным мосткам и впечатлиться мощью водной стихии.

Программа

06:00 — Отправление автобуса от м. пл. Восстания
06:30 — Подача автобуса к м. Озерки и отправление
08:00 — Техническая остановка в Приозерске
08:30 — Трассовая экскурсия о Карелии
11:00 — Прибытие в горный парк; спелео-маршрут «Подземная Рускеала»
12:30 — Время на обед
13:00 — Экскурсия по горному парку «Рускеала» с местным гидом или свободное время
15:45 — Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов
17:30 — Фирменный магазин форелевого хозяйства в городе Лахденпохья
19:00 — Техническая остановка в Приозерске
21:30 — Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург; м. Озерки
22:00 — Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург; м. Площадь Восстания

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды; экскурсии в Рускеале проводит местный гид.
Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: Трансфер на комфортном современном автобусе; входные билеты в горный парк Рускеала и экскурсия по Мраморному каньону
  • Оплачивается отдельно (по желанию):
    — Экскурсия «Подземная Рускеала»: 2000 руб. взрослый, 1000 руб. студенты, 750 руб. школьник; оплачивается сразу после бронирования на сайте — мы вышлем вам инструкцию для оплаты
    — Развлечения в парке Рускеала (экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и др.): по ценам парка; оплачиваются на месте
    — Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 300 руб. /взрослый; дети до 7 лет бесплатно; 250 руб. дети от 7 до 14 лет, 250 руб. студенты (очн.); 250 руб. пенсионеры; оплачиваются на месте, для льготных билетов возьмите с собой документ для подтверждения

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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