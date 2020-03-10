41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. Из Петербурга в горный парк Рускеала

Исследовать мраморный каньон и провести день в окружении сказочной природы Карелии

Филипп
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Филипп – экскурсионное агентство
Мраморные скалы Рускеалы — место, которое хотя бы раз стоит увидеть каждому ценителю карельской природы.

Вы проведете день, прогуливаясь по скалистым тропам, проплывете между отвесными стенами каньона, посетите старинную крепость Корела и увидите живописные пороги лесного водопада Ахвенкоски.
3050 ₽
1830 за человека
скидка40%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Встреча в районе метро Невский проспект или Гостиный двор
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У этой экскурсии41 отзыв
4.1
Из Петербурга в горный парк Рускеала
Из Петербурга в горный парк Рускеала

Что вас ожидает

Истории средневековой крепости
По пути к горному парку мы посетим средневековую крепость Корела 14 века с непростой, но богатой историей: в разное время здесь были заточены декабристы, семья Емельяна Пугачева и свергнутый Иоанн VI. Оценив живописные виды крепости на берегу озера, мы продолжим путь — а в дороге поговорим о легендах, традициях и сказках Карелии, местном быте, кухне и, конечно, невероятной природе. Вы отыщете в здешней культуре следы финнов и шведов и поймете, почему карельский край так отличается от других уголков России.

Прогуляться по Сортавале
На обед остановимся в Сортавале, старейшем городе Карелии, который побывал в руках трех империй. В уютном кафе вы отведаете традиционные карельские блюда, а в свободное время прогуляетесь к берегу Ладожского озера или осмотрите город и его лесные окрестности с горы Кухавуори.

Карельские пейзажи у водопада Ахвенкоски
Следующей остановкой на нашем пути станет красивейший водопад Ахвенкоски. Здесь вы отыщете места съемок фильмов «А зори здесь тихие» и «Брат», полюбуетесь гармоничной карельской природой со смотровой площадки и прогуляетесь по лесной тропе вдоль четырех порогов реки Тохмайоки. И, конечно, уйти отсюда без замечательных фотографий просто невозможно!

Прогулка по мраморному каньону
Еще немного — и вы в сердце горного парка Рускеала, одного из главных природных достояний Карелии. Приготовьтесь впечатлиться мощью мраморного каньона и услышать его историю, пройти вдоль белоснежных скал и исследовать подземную часть парка. Здесь у вас будет свободное время, чтобы проплыть на лодочке между стенами каньона, пронестись на тарзанке или зиплайне, загадать желание в месте силы, пообщаться с хаски, купить сувениры и попробовать пряный чай.

Если позволит время и дорога не будет сильно загружена, на обратном пути мы остановимся у заброшенной лютеранской кирхи, где были написаны руны Калевалы: дух финно-карельского эпоса словно растворен в здешнем воздухе.

Подробная программа
7.00 — Отправление от ст. м. Невский проспект;
7.30 — Отправление от ст. м. Проспект просвещения;
10.00 — 10.40 — крепость Корела;
12.45 — 13.30 — Сортавала, обед;
14.15 — 14.50 — водопад Ахвенкоски; 
15.00 — 18.00 — Горный парк Рускеала;
20.00 — Заброшенная лютеранская кирха (по пути);
23.00 — Прибытие к ст. м. Проспект просвещения;
23.30 — Прибытие к ст. м. Невский проспект.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • За день до даты поездки до 20:00 на указанный вами номер должно прийти смс-сообщение с контактами гида и номером автобуса. В случае, если смс не пришло, обязательно позвоните нам по номеру, указанному после бронирования.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в парк Рускеала — 300 р./взрослый билет, 150 р./студенческий, 100 р./школьный; обед в Сортавале (по желанию — 400 рублей вместе с группой; либо в другом кафе города в свободное время); развлечения в парке (по желанию)
Из Петербурга в горный парк Рускеала
Из Петербурга в горный парк Рускеала
Из Петербурга в горный парк Рускеала
Из Петербурга в горный парк Рускеала
Из Петербурга в горный парк Рускеала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Невский проспект или Гостиный двор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
К сожалению, время и место начала экскурсии не совпали с информацией, у меня имеющейся. Об изменениях мне никто не сообщал. Хорошо, что меня подождали и я успела занять последнее свободное место в автобусе. Экскурсия длинная на целый день с раннего утра и до позднего вечера, надо рассчитывать время и силы. В остальном все было хорошо.
7 января 2020
Заявленный маршрут обещал быть очень интересным и насыщенным впечатлениями. Это могло случится, но было одно НО-гид Анна. Которая так спешила купить рыбу на обратном пути и домой, что гнала нас по маршруту. Везде остановки по 15 минут. Осмотр крепости в темноте -15 минут (обошли ее по кругу в молчаливой тишине). Сортавала "В уютном кафе вы отведаете традиционные карельские блюда, а в свободное время прогуляетесь к берегу Ладожского озера или осмотрите город и его лесные окрестности с горы Кухавуори" обед: борщ, гуляш с пюре на воде, салат зимний холодный компот и старая булочка-не думала что это традиционные блюда Карелии. Осмотра озера и и горы вообще не было. Дальше был водопад. на который было дано 15 минут.После уговоров было дано 30. Маршрут по тропе вокруг водопада только 30 минут, еще хочется сделать фото, но увы, мы же торопимся. Парк Рускеала. Сам парк очень интересное место, величие природы, мрамора, истории. В 16-30 там световое шоу, на которое я очень хотела попасть. Но так как наш гид очень спешил домой "и мы должны выехать первыми в 16-50 иначе в магазине будем стоять в очереди" то естественно мы это пропустили. Рассказы Анны в автобусе были очень скучные, отрывочные, перебегала с истории на историю без завершенного конца, периодически прерывалась на долгое время. Про Карельский эпос , их уклад жизни совсем мало историй, а это кладезь мифов, сказок, историй древних времен. (Баба-Яга это славянский эпос, праздник Йоль -скандинавский, но про него можно было рассказать и больше интересных обычаев и то, что христиане украли эту дату для своего рождества) вернулись в 22 на Невский проспект вместо заявленного 23.30 — Прибытие к ст. м. Невский проспект, что подтверждает то, что кто-то очень хотел домой. В общем, впустую потраченное время и деньги. В следующий раз этот маршрут пройду с другой тур-фирмой и советовать друзьям точно не буду. Сам парк и водопад советую для самостоятельного посещения, или с другим гидом.
5 января 2020
Оксана прекрасная гид, хорошо рассказывает историю. Атмосфера лёгкая непринужденная и наполнена шутками. Водитель Сергей тоже профессионал своего дела. Экскурсия восхитительная. Мы с семьёй увидели множество красивых и уникальных видов. И такой тур прекрасен со стороны ознакомления с Карелией впервые.
Единственный минус это очень неудобный автобус. 4 часа туда и 4 обратно на неудобных и жёстких сиденьях прям мука.
Но в целом экскурсия очень хорошая и мы остались довольны.
4 ноября 2019
Экскурсия прошла на Ура! Побывали, посмотрели все, что было запланировано. Сама природа Карелии уникальна, также и сам горный парк. Настолько красив и богат этот уголок Рускеала. Своим друзьям я настоятельно РЕКОМЕНДУЮ, и также советую ВСЕМ!!! Спасибо!!!
12 сентября 2019
Замечательная экскурсия, всем рекомендую.
15 августа 2019
Эта экскурсия для сильных духом и любителей природы. Дорога занимает очень много времени, но вид того стоит. Погода очень непредсказуемая, обязательно берите зонты и дождевики. В самом парке много развлечений за деньги. Некоторые того не стоят. Экскурсия по парку и по пещерам проходят по расписанию, так что уточняйте время и тщательно планируйте поездку. Во время поездки гид рассказала много интересного. Обратите внимание - обед и экскурсия по парку оплачиваются отдельно
4 августа 2019
Тяжело физически, но потрясающе прекрасно эмоционально!!!
Гид Светлана - настоящая молодец! СПАСИБО
3 августа 2019
Экскурсия получилась дорогой , долгой и впечатления не компенсировали моральных и материальных затрат. Природа Карелии прекрасна, сам карьер не впечатлил, ждали чего бОльшего. В Сортавала было все очень быстро, обед доедали находу(( и конечно, дорога домой около 7 часов добила окончательно. Друзьям не буду рекомендовать эту экскурсию
30 июля 2019
Во время поездки в парк немного разочаровал факт, что на водопаде мы остановились на 30 минут вместо 45 приведённых в расписании (тк купили билет), но конечная точка все спасла. Мы не брали экскурсовода, ходили 3 часа по парку сами: безумно красивое место, особенно в солнечную погоду, немало людей, но не критично. Очереди на лодку, но даже та мы успели покататься, и мелкие дождь не сильно испортил ситуацию.
Единственная проблема: ремонт дорог, который заставлял нас стоять в пробке
29 июля 2019
Экскурсия достаточно сложная из за своей продолжительности. Дорога занимает больше часть времени. Однако, парк стоит того. Изумительная красота. Нам повезло, мы доехали без задержек. На посещение парка осталось 3,5 часа. Пожелание- не делать остановку около крепости ( это раннее утро и вход в неё закрыт, тк музей начинает работать с 10.00 и билеты оплачиваются отдельно). Кроме того, было бы здорово, если бы гид, сразу предупреждала о возможности прокатится на лодочке и посетить подземное озеро, чтобы люди сразу определились. Так как для этого надо специально брать билеты. У нас такая возможность была, но возвращаться за билетами из далекой части парка и ждать очередь-в этом смысла не было Жаль , что не мы сразу не знали о такой возможности
Ещё 31 отзыв

Филипп проводит ещё 3 экскурсии

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