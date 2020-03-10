41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории средневековой крепости

По пути к горному парку мы посетим средневековую крепость Корела 14 века с непростой, но богатой историей: в разное время здесь были заточены декабристы, семья Емельяна Пугачева и свергнутый Иоанн VI. Оценив живописные виды крепости на берегу озера, мы продолжим путь — а в дороге поговорим о легендах, традициях и сказках Карелии, местном быте, кухне и, конечно, невероятной природе. Вы отыщете в здешней культуре следы финнов и шведов и поймете, почему карельский край так отличается от других уголков России.

Прогуляться по Сортавале

На обед остановимся в Сортавале, старейшем городе Карелии, который побывал в руках трех империй. В уютном кафе вы отведаете традиционные карельские блюда, а в свободное время прогуляетесь к берегу Ладожского озера или осмотрите город и его лесные окрестности с горы Кухавуори.

Карельские пейзажи у водопада Ахвенкоски

Следующей остановкой на нашем пути станет красивейший водопад Ахвенкоски. Здесь вы отыщете места съемок фильмов «А зори здесь тихие» и «Брат», полюбуетесь гармоничной карельской природой со смотровой площадки и прогуляетесь по лесной тропе вдоль четырех порогов реки Тохмайоки. И, конечно, уйти отсюда без замечательных фотографий просто невозможно!

Прогулка по мраморному каньону

Еще немного — и вы в сердце горного парка Рускеала, одного из главных природных достояний Карелии. Приготовьтесь впечатлиться мощью мраморного каньона и услышать его историю, пройти вдоль белоснежных скал и исследовать подземную часть парка. Здесь у вас будет свободное время, чтобы проплыть на лодочке между стенами каньона, пронестись на тарзанке или зиплайне, загадать желание в месте силы, пообщаться с хаски, купить сувениры и попробовать пряный чай.

Если позволит время и дорога не будет сильно загружена, на обратном пути мы остановимся у заброшенной лютеранской кирхи, где были написаны руны Калевалы: дух финно-карельского эпоса словно растворен в здешнем воздухе.

Подробная программа

7.00 — Отправление от ст. м. Невский проспект;

7.30 — Отправление от ст. м. Проспект просвещения;

10.00 — 10.40 — крепость Корела;

12.45 — 13.30 — Сортавала, обед;

14.15 — 14.50 — водопад Ахвенкоски;

15.00 — 18.00 — Горный парк Рускеала;

20.00 — Заброшенная лютеранская кирха (по пути);

23.00 — Прибытие к ст. м. Проспект просвещения;

23.30 — Прибытие к ст. м. Невский проспект.