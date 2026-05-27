Кончаловского называют русским Сезанном. Он поражал современников яркой, бунтарской манерой письма. Стиль его постоянно менялся — от фовизма и кубизма до соцреализма.
На юбилейной выставке вы увидите 170 работ художника, а я расскажу о разных периодах творчества мастера — каждый из них стал значимой страницей в мире русского искусства.
Описание экскурсии
На крупнейшей в России юбилейной выставке Петра Кончаловского представлено 170 работ — не только из главных музеев страны, но и из 7 частных собраний.
- Вы увидите главные шедевры и проследите за творческой биографией художника
- Пейзажи расскажут о путешествиях в России и по Европе
- Натюрморты покажут феерию цвета, созданную из предметов
- Портреты — лица известных современников мастера и членов его семьи
- Зал цветов и сирени проведёт вас в пространство, где зритель словно оказывается в благоухающем саду
Вы узнаете:
- каковы главные черты фовизма и кубизма — и научитесь различать эти стили
- почему Кончаловский и его друзья назвали своё творческое объединение «Бубновым валетом»
- почему художник отказался писать портрет Сталина и как ему удалось избежать репрессий
- какому цветку селекционеры дали имя Кончаловского
Организационные детали
- Входные билеты (в том числе для гида) не входят в стоимость. Базовая стоимость — 700 ₽ за чел., есть льготы
- Перед бронированием, пожалуйста, убедитесь на официальном сайте музея, что на выбранные вами дату и время свободные билеты есть
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа Русского музея
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1091 туриста
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга и
