Пётр Кончаловский: по выставке «Сад в цвету» с искусствоведом
Разобраться в живописи, которая шумит, цветёт и спорит - в Петербурге
Вы отправитесь на временную выставку «Сад в цвету» в корпусе Бенуа Русского музея, чтобы увидеть Петра Кончаловского не из учебника, а живого, дерзкого, экспериментирующего.
Вместе с искусствоведом рассмотрите более 150 работ, проследите путь художника от классики к «живописному мордобитию» и узнаете, как натюрморт и сад стали для него способом говорить о жизненной энергии, характере и времени.
Временная выставка посвящена 150-летию со дня рождения художника. Вы рассмотрите знаменитые картины, редко появляющиеся на выставках полотна и графические листы из частных собраний. Искусствовед поможет сориентироваться и подскажет, на что обратить внимание, к каким работам подойти ближе, где лучше замедлиться.
От классических работ мы будем переходить к «живописному мордобитию». «Художественный бунтарь» 20 века увлёкся Сезанном, очаровался фовизмом, а потом нашёл «совсем новую линию работы»: в поздний период творчества писал цветочные натюрморты, передавая плотную благоухающую материю цветка.
История художника за картинами
Мы расскажем о жизненном пути Петра Кончаловского: как человек, поступивший на естественный факультет Московского университета, стал мастером, создавшим более 2000 ярких полотен.
А ещё:
в чём особенность его художественного метода и почему натюрморт стал для него главным
какую роль сыграл Василий Суриков в судьбе молодого художника
кто такой Илья Машков и почему с Кончаловским они были на «вы»
как усадьба врача Ивана Трояновского «Бугры» с сиренями и яблонями стала местом силы для Кончаловского
как связана с его квартирным вопросом «нехорошая квартира» Булгакова
Организационные детали
Выставка временная, работает до 14 сентября 2026 года
Билеты в Русский музей нужно купить заранее для всех участников, в том числе и для гида. Цена: стандартный — 700 ₽ за чел., льготный — 450 ₽ за чел.
Экскурсия подтверждается при наличии билетов на сайте музея
Интересно будет взрослым и детям от 14 лет
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 4. Доплата — 1000 ₽ за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фойе корпуса Бенуа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3171 туриста
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Отзывы и рейтинг
Елена
Любовь провела великолепную экскурсию! Было интересно всем- и мне, и моей маме, и моему 12- летнему сыну. Никаких заученных дат! Живой и яркий рассказ о жизни и творчестве художника, иллюстрируемый читать дальшеуменьшить
не только материалами выставки, но и собственной подборкой. Формат индивидуальных экскурсий это особенный опыт и погружение в контекст эпохи, стиля мастера, да и собственно в его жизнь происходит очень органично. Однозначно рекомендую!
Ольга
Были на выставке Петра Кончаловского «Сад в цвету» с искусствоведом Любовью — это было настоящее удовольствие.
Любовь очень интересно и доступно рассказывает, при этом чувствуется глубокая экспертиза и любовь к теме. читать дальшеуменьшить
За час мы не просто посмотрели картины, а действительно начали понимать художника: его стиль, настроение, детали, на которые сами бы точно не обратили внимания.
Отдельно хочется отметить, что экскурсия прошла легко и живо — было интересно и взрослым, и ребёнку. Это не сухая лекция, а именно диалог и вовлечение.
Рекомендуем тем, кто хочет не просто «посмотреть», а почувствовать искусство и получить настоящее удовольствие от выставки.
Наталья
Добрый вечер! Имя гида: Вера М. Всё просто великолепно. Вера провела отличную экскурсию, все остались довольны, даже мои подростки слушали и были вовлечены. Вера интересно и с любовью поведала нам о Кончаловском, искусстве и художниках: мы узнали и запомнили много нового. Благодарим сердечно. рекомендую однозначно.
Кирилл
замечательная экскурсия, прекрасный гид, очень познавательно
