Вы отправитесь на временную выставку «Сад в цвету» в корпусе Бенуа Русского музея, чтобы увидеть Петра Кончаловского не из учебника, а живого, дерзкого, экспериментирующего. Вместе с искусствоведом рассмотрите более 150 работ, проследите путь художника от классики к «живописному мордобитию» и узнаете, как натюрморт и сад стали для него способом говорить о жизненной энергии, характере и времени.

Описание экскурсии

Более 150 работ — с искусствоведом

Временная выставка посвящена 150-летию со дня рождения художника. Вы рассмотрите знаменитые картины, редко появляющиеся на выставках полотна и графические листы из частных собраний. Искусствовед поможет сориентироваться и подскажет, на что обратить внимание, к каким работам подойти ближе, где лучше замедлиться.

От классических работ мы будем переходить к «живописному мордобитию». «Художественный бунтарь» 20 века увлёкся Сезанном, очаровался фовизмом, а потом нашёл «совсем новую линию работы»: в поздний период творчества писал цветочные натюрморты, передавая плотную благоухающую материю цветка.

История художника за картинами

Мы расскажем о жизненном пути Петра Кончаловского: как человек, поступивший на естественный факультет Московского университета, стал мастером, создавшим более 2000 ярких полотен.

А ещё:

в чём особенность его художественного метода и почему натюрморт стал для него главным

какую роль сыграл Василий Суриков в судьбе молодого художника

кто такой Илья Машков и почему с Кончаловским они были на «вы»

как усадьба врача Ивана Трояновского «Бугры» с сиренями и яблонями стала местом силы для Кончаловского

как связана с его квартирным вопросом «нехорошая квартира» Булгакова

