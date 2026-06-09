Во время обзорной поездки на автобусе вы увидите знаменитые дворцы разных эпох и услышите истории их владельцев — от императоров до влиятельных дворянских семей. А главной частью маршрута станет посещение Юсуповского дворца на Мойке.
Парадные залы, домашний театр и картинная галерея позволят почувствовать атмосферу аристократического дома не как музея, а как пространства с историей и характером.
Парадные залы, домашний театр и картинная галерея позволят почувствовать атмосферу аристократического дома не как музея, а как пространства с историей и характером.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Михайловский замок — загадочную резиденцию Павла I, окружённую рвами и мостами.
- Михайловский дворец — образец высокого классицизма, сегодня — главное здание Русского музея.
- Таврический дворец — резиденцию князя Григория Потёмкина.
- Юсуповский дворец на Мойке — роскошный особняк с подлинными интерьерами 19 века.
- Парадные апартаменты, жилые покои и картинная галерея семьи Юсуповых.
- Миниатюрный домашний театр — одна из самых необычных дворцовых достопримечательностей Петербурга.
И узнаете
- Как формировался парадный облик Петербурга.
- Чем отличались императорские дворцы и частные аристократические особняки.
- Какую роль играли владельцы дворцов в политической и культурной жизни страны.
- Как жила одна из самых богатых семей Российской империи
Почему Юсуповский дворец считают одним из самых атмосферных в городе.
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса.
- Вам раздадут устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости.
- Входные билеты в Юсуповский дворец включены в стоимость.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2550 ₽
|Дети до 18 лет
|2450 ₽
|Пенсионеры
|2450 ₽
|Студенты
|2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 179 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
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