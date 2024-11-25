Парадные лестницы Петербурга — поистине уникальное явление, в узких кругах считающееся восьмым чудом света.
На экскурсии мы посетим не только известные локации, но и самые настоящие эксклюзивы, которые находятся в стороне от классических маршрутов.
Вы полюбуетесь массивной лепниной, майоликой, витражами, а также побываете в секретных дворах-колодцах с шармом эстетики романов Достоевского.
На экскурсии мы посетим не только известные локации, но и самые настоящие эксклюзивы, которые находятся в стороне от классических маршрутов.
Вы полюбуетесь массивной лепниной, майоликой, витражами, а также побываете в секретных дворах-колодцах с шармом эстетики романов Достоевского.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Это будет нестандартный, очень насыщенный и извилистый маршрут от местности вокруг площади Восстания до знаменитых Пяти углов. Мы посетим 9-12 старинных парадных (в зависимости от вашего желания и сил) и несколько дворов-колодцев.
Вы увидите:
- Парадную дома Глазера, также известную как меблированный дом Пале-Рояль
- Бесподобную парадную особняка Василия Каншина в стиле барокко
- Парадную доходного дома Николая Никонова
- Двор-котик доходного дома Шнеера Иоффа
- Парадную доходного дома Леонида Фуфаевского, ту самую — с зелёными атлантами
- Парадную доходного дома Генриха Блока
- Парадную доходного дома Алексея Бубыря в стиле модерн
- Дом-коммуну инженеров и писателей, также известный как «Слеза Социализма»
- Парадную Хренова с одним из самых больших сохранившихся дореволюционных витражей внутри
- Дворы Толстовского дома — самые фотогеничные в городе!
- Современную парадную доходного дома Сергея Баранкеева
- Парадную доходного дома Всеволода Лермонтова
- Парадную доходного дома братьев Елисеевых — новатора своего времени
- Самую известную парадную города — «Ромашка»
Во время экскурсии мы проведём для вас несложные викторины. В качестве приза победители получат адреса заманчивых дворов, парадных и арт-пространств, которые располагаются неподалёку от нашего маршрута.
Организационные детали
- Программа будет интересна участникам с 12 лет
- Отдельно оплачивается вход в парадную «Ромашка» — 130 ₽ с человека
- По желанию зайдём в кафе за чашечкой кофе или перекусом
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Владимирской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вася — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1052 туристов
Сверху мир выглядит шире, дышится там вольготнее и солнышка побольше. Я — Вася. На крышах с 2018-го, в Петербурге всю жизнь. Люблю дарить людям эмоции и делиться красотой окружающего мира.Задать вопрос
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