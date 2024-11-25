Парадные лестницы Петербурга — поистине уникальное явление, в узких кругах считающееся восьмым чудом света. На экскурсии мы посетим не только известные локации, но и самые настоящие эксклюзивы, которые находятся в стороне от классических маршрутов. Вы полюбуетесь массивной лепниной, майоликой, витражами, а также побываете в секретных дворах-колодцах с шармом эстетики романов Достоевского.

Описание экскурсии

Это будет нестандартный, очень насыщенный и извилистый маршрут от местности вокруг площади Восстания до знаменитых Пяти углов. Мы посетим 9-12 старинных парадных (в зависимости от вашего желания и сил) и несколько дворов-колодцев.

Вы увидите:

Парадную дома Глазера, также известную как меблированный дом Пале-Рояль

Бесподобную парадную особняка Василия Каншина в стиле барокко

Парадную доходного дома Николая Никонова

Двор-котик доходного дома Шнеера Иоффа

Парадную доходного дома Леонида Фуфаевского, ту самую — с зелёными атлантами

Парадную доходного дома Генриха Блока

Парадную доходного дома Алексея Бубыря в стиле модерн

Дом-коммуну инженеров и писателей, также известный как «Слеза Социализма»

Парадную Хренова с одним из самых больших сохранившихся дореволюционных витражей внутри

Дворы Толстовского дома — самые фотогеничные в городе!

Современную парадную доходного дома Сергея Баранкеева

Парадную доходного дома Всеволода Лермонтова

Парадную доходного дома братьев Елисеевых — новатора своего времени

Самую известную парадную города — «Ромашка»

Во время экскурсии мы проведём для вас несложные викторины. В качестве приза победители получат адреса заманчивых дворов, парадных и арт-пространств, которые располагаются неподалёку от нашего маршрута.

Организационные детали