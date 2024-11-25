Для самых стойких: подробная экскурсия по дворам и парадным Дворцовой слободы

Оценить блеск и нищету Северной столицы на неспешной прогулке по историческому центру
Парадные лестницы Петербурга — поистине уникальное явление, в узких кругах считающееся восьмым чудом света.

На экскурсии мы посетим не только известные локации, но и самые настоящие эксклюзивы, которые находятся в стороне от классических маршрутов.

Вы полюбуетесь массивной лепниной, майоликой, витражами, а также побываете в секретных дворах-колодцах с шармом эстетики романов Достоевского.
Для самых стойких: подробная экскурсия по дворам и парадным Дворцовой слободы
Для самых стойких: подробная экскурсия по дворам и парадным Дворцовой слободы
Для самых стойких: подробная экскурсия по дворам и парадным Дворцовой слободы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Это будет нестандартный, очень насыщенный и извилистый маршрут от местности вокруг площади Восстания до знаменитых Пяти углов. Мы посетим 9-12 старинных парадных (в зависимости от вашего желания и сил) и несколько дворов-колодцев.

Вы увидите:

  • Парадную дома Глазера, также известную как меблированный дом Пале-Рояль
  • Бесподобную парадную особняка Василия Каншина в стиле барокко
  • Парадную доходного дома Николая Никонова
  • Двор-котик доходного дома Шнеера Иоффа
  • Парадную доходного дома Леонида Фуфаевского, ту самую — с зелёными атлантами
  • Парадную доходного дома Генриха Блока
  • Парадную доходного дома Алексея Бубыря в стиле модерн
  • Дом-коммуну инженеров и писателей, также известный как «Слеза Социализма»
  • Парадную Хренова с одним из самых больших сохранившихся дореволюционных витражей внутри
  • Дворы Толстовского дома — самые фотогеничные в городе!
  • Современную парадную доходного дома Сергея Баранкеева
  • Парадную доходного дома Всеволода Лермонтова
  • Парадную доходного дома братьев Елисеевых — новатора своего времени
  • Самую известную парадную города — «Ромашка»

Во время экскурсии мы проведём для вас несложные викторины. В качестве приза победители получат адреса заманчивых дворов, парадных и арт-пространств, которые располагаются неподалёку от нашего маршрута.

Организационные детали

  • Программа будет интересна участникам с 12 лет
  • Отдельно оплачивается вход в парадную «Ромашка» — 130 ₽ с человека
  • По желанию зайдём в кафе за чашечкой кофе или перекусом
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Владимирской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Пешая
скидка
20%
422 отзыва
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Исследуйте скрытые уголки Петроградской стороны, где за фасадами доходных домов прячутся удивительные дворы-колодцы и роскошные парадные
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1031825 за человека
Питер романтиков: дворы, парадные и виды с крыши
Пешая
скидка
30%
184 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
В тренде
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Погрузитесь в историю города, прогуливаясь по парадным, где бывали Чайковский и Шаляпин. Взгляните на уникальные архитектурные элементы и декор
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
17921 255 за человека
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Пешая
скидка
15%
1147 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1088925 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам