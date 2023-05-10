в среду и воскресенье в 11:45

Мои заказы

Самобытная Александровская

Полюбоваться Финским заливом, рассмотреть старинные дачи и подняться на чердак «Дома у моря»
Александровская — не просто станция на пути к Сестрорецку.

Это уютный и очень колоритный исторический район, живописно расположенный между озером Разлив и Финским заливом.

Вы полюбуетесь дачами начала прошлого века, погрузитесь в атмосферу деревенской жизни и удивитесь разнообразию местного деревянного декора.
5
1 отзыв
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская

Описание экскурсии

Самое-самое в Александровской

Вы увидите главные достопримечательности Александровской: Графский проспект, дом фон Шредера, роскошную дачу Маркевича и школу Олимпийского резерва. Мы расскажем, чем занимались местные жители до и после революции, кто такие «зимогоры» и какие опасности таят воды озера Разлив. Поделимся вариантами оформления старинных деревянных домов и раскроем, почему ленинградские дачники считали Александровскую деревней.

История, люди и архитектура

В Нижней Александровской вы увидите модернистский особняк Чубанова, узнаете о семье Петровых-Амурских и том, почему до революции люди неохотно покупали землю у воды. А также спуститесь в подвал и подниметесь на чердак «Дома у моря»: оцените проект здания, полюбуетесь панорамой Финского залива и Кронштадта. В завершение рассмотрите необычный дом из каменных блоков, стилизованный под «английский коттедж».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Радиооборудование (при необходимости) — 180 руб. /человека

в четверг, пятницу и воскресенье в 11:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д платформы Александровская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5507 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Здравствуйте! Экскурсия понравилась. Много полезной информации.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Самобытная Александровская»

Прогулка на катере «Апсель» к Финскому заливу
На катере
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка на катере «Апсель» к Финскому заливу
За 1 час увидеть открыточные виды современного Петербурга
Начало: У Аптекарской набережной
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 8990 ₽ за всё до 7 чел.
Финские истории Зеленогорска
Пешая
3 часа
64 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Финские истории Зеленогорска
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: ежедневно в 12:00
11 авг в 12:00
12 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
По Неве к Финскому заливу - на двухпалубном теплоходе
На теплоходе
Круизы
1.5 часа
-
5%
41 отзыв
Групповая
По Неве к Финскому заливу - на двухпалубном теплоходе
Водное путешествие по парадному Петербургу с лучшими видами и интересными историями
Начало: Адмиралтейская набережная 10
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
855 ₽900 ₽ за человека
Современный Петербург - к Финскому заливу в мини-группе
На катере
1.5 часа
-
10%
12 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Современный Петербург - к Финскому заливу в мини-группе
Выйти за границы классических прогулок и увидеть Северную столицу с новой стороны
Начало: Недалеко от метро «Петроградская»
Расписание: в четверг и пятницу в 12:30, в субботу в 16:30, в воскресенье в 14:30
13 авг в 12:30
14 авг в 12:30
1665 ₽1850 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
1290 ₽ за человека