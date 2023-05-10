в среду и воскресенье в 11:45

Вы увидите главные достопримечательности Александровской: Графский проспект, дом фон Шредера, роскошную дачу Маркевича и школу Олимпийского резерва. Мы расскажем, чем занимались местные жители до и после революции, кто такие «зимогоры» и какие опасности таят воды озера Разлив. Поделимся вариантами оформления старинных деревянных домов и раскроем, почему ленинградские дачники считали Александровскую деревней.
История, люди и архитектура
В Нижней Александровской вы увидите модернистский особняк Чубанова, узнаете о семье Петровых-Амурских и том, почему до революции люди неохотно покупали землю у воды. А также спуститесь в подвал и подниметесь на чердак «Дома у моря»: оцените проект здания, полюбуетесь панорамой Финского залива и Кронштадта. В завершение рассмотрите необычный дом из каменных блоков, стилизованный под «английский коттедж».
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Радиооборудование (при необходимости) — 180 руб. /человека
в четверг, пятницу и воскресенье в 11:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д платформы Александровская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5507 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Здравствуйте! Экскурсия понравилась. Много полезной информации.