Полюбоваться Финским заливом, рассмотреть старинные дачи и подняться на чердак «Дома у моря»

Александровская — не просто станция на пути к Сестрорецку.

Это уютный и очень колоритный исторический район, живописно расположенный между озером Разлив и Финским заливом.

Вы полюбуетесь дачами начала прошлого века, погрузитесь в атмосферу деревенской жизни и удивитесь разнообразию местного деревянного декора.
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская
Самобытная Александровская

Что вас ожидает

Самое-самое в Александровской

Вы увидите главные достопримечательности Александровской: Графский проспект, дом фон Шредера, роскошную дачу Маркевича и школу Олимпийского резерва. Мы расскажем, чем занимались местные жители до и после революции, кто такие «зимогоры» и какие опасности таят воды озера Разлив. Поделимся вариантами оформления старинных деревянных домов и раскроем, почему ленинградские дачники считали Александровскую деревней.

История, люди и архитектура

В Нижней Александровской вы увидите модернистский особняк Чубанова, узнаете о семье Петровых-Амурских и том, почему до революции люди неохотно покупали землю у воды. А также спуститесь в подвал и подниметесь на чердак «Дома у моря»: оцените проект здания, полюбуетесь панорамой Финского залива и Кронштадта. В завершение рассмотрите необычный дом из каменных блоков, стилизованный под «английский коттедж».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ж/д платформы Александровская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 11:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду и воскресенье в 11:45

Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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