в среду и воскресенье в 11:45

Александровская — не просто станция на пути к Сестрорецку. Это уютный и очень колоритный исторический район, живописно расположенный между озером Разлив и Финским заливом. Вы полюбуетесь дачами начала прошлого века, погрузитесь в атмосферу деревенской жизни и удивитесь разнообразию местного деревянного декора.

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Описание экскурсии

Самое-самое в Александровской

Вы увидите главные достопримечательности Александровской: Графский проспект, дом фон Шредера, роскошную дачу Маркевича и школу Олимпийского резерва. Мы расскажем, чем занимались местные жители до и после революции, кто такие «зимогоры» и какие опасности таят воды озера Разлив. Поделимся вариантами оформления старинных деревянных домов и раскроем, почему ленинградские дачники считали Александровскую деревней.

История, люди и архитектура

В Нижней Александровской вы увидите модернистский особняк Чубанова, узнаете о семье Петровых-Амурских и том, почему до революции люди неохотно покупали землю у воды. А также спуститесь в подвал и подниметесь на чердак «Дома у моря»: оцените проект здания, полюбуетесь панорамой Финского залива и Кронштадта. В завершение рассмотрите необычный дом из каменных блоков, стилизованный под «английский коттедж».

Организационные детали