в среду и воскресенье в 11:45

Что вас ожидает

Самое-самое в Александровской

Вы увидите главные достопримечательности Александровской: Графский проспект, дом фон Шредера, роскошную дачу Маркевича и школу Олимпийского резерва. Мы расскажем, чем занимались местные жители до и после революции, кто такие «зимогоры» и какие опасности таят воды озера Разлив. Поделимся вариантами оформления старинных деревянных домов и раскроем, почему ленинградские дачники считали Александровскую деревней.

История, люди и архитектура

В Нижней Александровской вы увидите модернистский особняк Чубанова, узнаете о семье Петровых-Амурских и том, почему до революции люди неохотно покупали землю у воды. А также спуститесь в подвал и подниметесь на чердак «Дома у моря»: оцените проект здания, полюбуетесь панорамой Финского залива и Кронштадта. В завершение рассмотрите необычный дом из каменных блоков, стилизованный под «английский коттедж».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.