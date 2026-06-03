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Сап-прогулка в Санкт-Петербурге «Цветные мосты»

Собрать коллекцию питерских мостов Петербурга за одну прогулку
Мы не просто проплываем под мостами — мы проходим сквозь палитру города. Розовый, зелёный, синий, жёлтый… Каждый мост имеет свой характер, свой цвет и свою историю.

С воды вы увидите то, что недоступно пешеходам и автомобилям: как мосты меняют настроение в зависимости от времени суток, как город отражается в воде и превращается в импрессионистское полотно.
Сап-прогулка в Санкт-Петербурге «Цветные мосты»
Сап-прогулка в Санкт-Петербурге «Цветные мосты»
Сап-прогулка в Санкт-Петербурге «Цветные мосты»

Описание экскурсии

Зелёный мост (он же Полицейский)

Первый чугунный мост в Петербурге. Своё имя получил из-за цвета, которым его покрасили в XIX веке. С воды отлично видна его изящная решётка — одна из самых красивых в городе. Расскажу, почему полицейских здесь боялись даже больше, чем воды.

Красный мост

Единственный мост в центре, сохранивший исторический красный цвет. Раньше их было три (Синий, Зелёный, Красный), и они служили навигаторами для извозчиков. С воды вы поймёте, как эта цветовая система работала в тумане.

Синий мост

Самый широкий мост в городе (почти 100 метров!). С воды он выглядит как огромная каменная чаша. Синий цвет придаёт ему иллюзию, что мост «растворяется» в воде, — идеальный кадр для любителей оптических обманов.

Жёлтый (Певческий) мост

Изысканный арочный мост, ведущий к Мариинскому дворцу. Его жёлтый тон перекликается с фасадом дворца — это единый архитектурный ансамбль. С воды вы увидите, как мост «поддерживает» здание, создавая почти театральную декорацию.

Банковский мост

Не цветной, зато с золотыми крылатыми грифонами по углам. В сумерках фонари отражаются в воде так, что кажется — грифоны светятся изнутри. Легенда гласит: они охраняли клады Ассигнационного банка. С воды их «золотые» бока выглядят особенно эффектно.

Львиный мост

Чугунная цепная переправа с четырьмя белыми львами. У каждого льва — своё выражение морды. С воды видно, как фигуры «парят» над рекой. Идеальная точка для фото на закате.

Интересные факты и детали

Золотые грифоны светятся в сумерках

Крылатые грифоны Банковского моста — не просто украшение. В вечернее время фонари отражаются в воде так, что кажется — их позолота начинает светиться изнутри. Мы часто стартуем ближе к закату, чтобы вы застали эти 20 минут магии.

Синий мост — самый широкий в городе, но с воды это незаметно

Его ширина — почти 100 метров: он перекрывает Мойку как огромная каменная плита. С воды вы видите, как мост буквально «ложится» на реку, создавая иллюзию, что вода проходит сквозь стену. Такой ракурс недоступен пешеходам.

Вы пройдёте под цепным мостом — таких в центре осталось всего два

Львиный мост держится на чугунных цепях, и с воды вы увидите их устройство вблизи. Это редкая инженерная конструкция начала XIX века. Пешеход проходит по верху и не замечает главного — того, как мост «висит» в воздухе.

Организационные детали

  • В стоимость включены аренда сап-доски и весла, водонепроницаемый чехол для телефона, фото и видео с прогулки
  • Перед стартом на берегу проводится инструктаж по технике безопасности, выдаются спасжилеты. Маршруты согласованы, инструкторы аттестованы, прогулки застрахованы
  • По запросу предоставим тандемную доску на 2 взрослых или взрослый + ребёнок до 30 кг

Ограничения:

  • Возраст: от 14 лет (до 18 лет — только с письменного разрешения родителей или в присутствии взрослого на своей доске)
  • Состояние здоровья: эпилепсия, серьёзные нарушения вестибулярного аппарата, беременность (III триместр), обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (строгое правило)
  • Решение о допуске принимает инструктор перед выходом на воду. При сокрытии противопоказаний ответственность несёт участник

Возможные причины отмены прогулки

  • Погода и водные условия: ветер более 12 м/с, гроза, ливень, волнение воды выше 0,5 м (на внутренних реках/каналах)
  • Запрет береговой охраны / МЧС (например, учения, проход больших судов, ледоход)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Невского проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 55 туристов
Мы — команда сертифицированных SUP-инструкторов и влюблённых в Петербург людей, которые считают, что самый красивый вид на город открывается именно с воды. Наша миссия — показывать Петербург по-настоящему: без толп, без
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спешки, без заученных речей. Только вы, вода, плавный ритм гребли и город, отражающийся в каналах. Мы создаём прогулки, в которых сочетаются безопасность, лёгкость, эстетика и свобода. Мы работаем с новичками и опытными райдерами, проводим инструктаж, подбираем удобное оборудование и всегда рядом на маршруте. В каждой экскурсии — чуть-чуть спорта, много наслаждения и много Петербурга, которого вы раньше не видели. Присоединяйтесь — будет красиво, спокойно и точно незабываемо!

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