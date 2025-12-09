Проведите вечер на воде, наблюдая, как солнце медленно опускается за горизонт Финского залива! Сап-прогулка по Лахтинскому разливу — идеальный способ увидеть Петербург в мягком свете заката: без суеты — только вы, доска и спокойствие. Даже если вы никогда не стояли на сапе — не страшно, всё покажем и расскажем.
Описание водной прогулки
Перед стартом — обязательный инструктаж
Вы познакомитесь с сапбордом, научитесь держать равновесие и управлять веслом. Всё просто — справятся даже новички.
Выход на воду
Мы отправимся в круговой маршрут по Лахтинскому разливу: гладкая вода, лёгкий ветер и ощущение полного покоя.
Закат над заливом
Вы оцените магию момента — когда небо окрашивается в розово-оранжевые оттенки, а «Лахта Центр» отражается в воде. А по пути полюбуетесь зелёными берегами, яхт-клубами и открыточными видами на город.
Небольшой рассказ
В спокойной обстановке расскажем немного об истории района и строительстве «Лахта Центра» — как он стал самой высокой точкой Европы и символом нового Петербурга.
Организационные детали
- Программа 14+. Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении взрослых
- Опыт не требуется. Прогулка подойдёт даже новичкам — перед стартом проведём инструктаж и научим основам управления сапбордом
- Все участники получают спасательные жилеты
- В случае дождя или сильного ветра переносим прогулку на другое время по договорённости
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Приморского района
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 52 туристов
Мы — команда сертифицированных SUP-инструкторов и влюблённых в Петербург людей, которые считают, что самый красивый вид на город открывается именно с воды. Наша миссия — показывать Петербург по-настоящему: без толп, без
