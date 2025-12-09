Проведите вечер на воде, наблюдая, как солнце медленно опускается за горизонт Финского залива! Сап-прогулка по Лахтинскому разливу — идеальный способ увидеть Петербург в мягком свете заката: без суеты — только вы, доска и спокойствие. Даже если вы никогда не стояли на сапе — не страшно, всё покажем и расскажем.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Перед стартом — обязательный инструктаж

Вы познакомитесь с сапбордом, научитесь держать равновесие и управлять веслом. Всё просто — справятся даже новички.

Выход на воду

Мы отправимся в круговой маршрут по Лахтинскому разливу: гладкая вода, лёгкий ветер и ощущение полного покоя.

Закат над заливом

Вы оцените магию момента — когда небо окрашивается в розово-оранжевые оттенки, а «Лахта Центр» отражается в воде. А по пути полюбуетесь зелёными берегами, яхт-клубами и открыточными видами на город.

Небольшой рассказ

В спокойной обстановке расскажем немного об истории района и строительстве «Лахта Центра» — как он стал самой высокой точкой Европы и символом нового Петербурга.

Организационные детали