Адмиралтейство. Невский проспект. Пешеходная зона на Большой Морской улице. Строгановский дворец. Дом Книги. Казанский собор.
Невский проспект настолько богат интересными историями, так связан с известными личностями, что рассказывать о нём можно не один день. Мы же за 2, 5 часа пройдём его начальную часть от Адмиралтейства до Казанского собора и узнаем самое главное, самое интересное, увидим самое красивое 🤩 развеем несколько мифов, проследим за параллелями между прошлым и настоящим, поразмышляем над особенностями петербургской архитектуры, истории 📖 города и страны в целом.
На экскурсии 🧭 мы ответим такие на вопросы, как:
Почему начальная часть Невского проспекта и её окрестности стали деловым центром столицы ⭐️ Российской Империи?
Был ли Невский проспект на самом деле улицей веротерпимости?
Где должен был быть построен первый петербургский небоскрёб?
Увидим самую старую кирпичную кладку на Невском проспекте (1715 год).
Заглянем в современный двор-атриум старого доходного дома.
Что входит
Мифы
легенды и вся правда о домах
памятниках
жителях Невского проспекта. Анекдоты из жизни знаменитых петербуржцев.
Что не входит
Скука
уныние.
Начало
🚩 Фонтан напротив Адмиралтейства
Место завершения
🏁 Казанский сквер
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.