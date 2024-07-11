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Александр Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 2 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Невский проспект настолько богат интересными историями, так связан с известными личностями, что рассказывать о нём можно не один день. Мы же за 2,5 часа пройдём его парадную часть от Адмиралтейства до Фонтанки и узнаем самое главное, самое интересное, увидим самое красивое. Мы развеем несколько мифов, проследим за параллелями между прошлым и настоящим, поразмышляем над особенностями петербургской архитектуры, истории города и страны в целом. На экскурсии мы ответим такие на вопросы, как: - Почему начальная часть Невского проспекта и её окрестности стали деловым центром столицы Российской Империи? - Был ли Невский проспект на самом деле улицей веротерпимости? - Где должен был быть построен первый петербургский небоскрёб? Увидим самую старую кирпичную кладку на Невском проспекте (1715 год). Заглянем в современный двор-атриум старого доходного дома. В конце экскурсии я предложу подняться на официальную и безопасную смотровую площадку на крыше дома на Невском проспекте. Проход на неё стоит 100 рублей с человека.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Адмиралтейство. Невский проспект. Пешеходная зона на Большой Морской улице. Строгановский дворец. Дом Книги. Казанский собор

Костёл святой Екатерины

Гостиный двор

Российская национальная библиотека

Елисеевский магазин

Александринский театр

Памятник Екатерине II

Аничков дворец

Аничков мост Что включено Мифы, легенды и вся правда о домах, памятниках, жителях Невского проспекта. Анекдоты из жизни знаменитых петербуржцев. Что не входит в цену Скука, уныние. Где начинаем и завершаем? Начало: Фонтан напротив Адмиралтейства Завершение: Аничков мост Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.