Невский проспект настолько богат интересными историями, так связан с известными личностями, что рассказывать о нём можно не один день. Мы же за 2, 5 часа пройдём его начальную часть от Адмиралтейства до Казанского собора и узнаем самое главное, самое интересное, увидим самое красивое 🤩 развеем несколько мифов, проследим за параллелями между прошлым и настоящим, поразмышляем над особенностями петербургской архитектуры, истории 📖 города и страны в целом.

На экскурсии 🧭 мы ответим такие на вопросы, как: