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Секреты Невского проспекта. От Адмиралтейства до Казанского собора

Александр Ч.
Александр Ч. – Гид из Санкт-Петербурга
Секреты Невского проспекта.

От Адмиралтейства до Казанского собора
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Секреты Невского проспекта. От Адмиралтейства до Казанского собора
Секреты Невского проспекта. От Адмиралтейства до Казанского собора

Что вы увидите

  • Адмиралтейство. Невский проспект. Пешеходная зона на Большой Морской улице. Строгановский дворец. Дом Книги. Казанский собор.
Невский проспект настолько богат интересными историями, так связан с известными личностями, что рассказывать о нём можно не один день. Мы же за 2, 5 часа пройдём его начальную часть от Адмиралтейства до Казанского собора и узнаем самое главное, самое интересное, увидим самое красивое 🤩 развеем несколько мифов, проследим за параллелями между прошлым и настоящим, поразмышляем над особенностями петербургской архитектуры, истории 📖 города и страны в целом.

На экскурсии 🧭 мы ответим такие на вопросы, как:

  • Почему начальная часть Невского проспекта и её окрестности стали деловым центром столицы ⭐️ Российской Империи?
  • Был ли Невский проспект на самом деле улицей веротерпимости?
  • Где должен был быть построен первый петербургский небоскрёб?
  • Увидим самую старую кирпичную кладку на Невском проспекте (1715 год).
  • Заглянем в современный двор-атриум старого доходного дома.
Что входит
  • Мифы
  • легенды и вся правда о домах
  • памятниках
  • жителях Невского проспекта. Анекдоты из жизни знаменитых петербуржцев.
Что не входит
  • Скука
  • уныние.
Начало
🚩 Фонтан напротив Адмиралтейства
Место завершения
🏁 Казанский сквер
Секреты Невского проспекта. От Адмиралтейства до Казанского собора
Секреты Невского проспекта. От Адмиралтейства до Казанского собора
Секреты Невского проспекта. От Адмиралтейства до Казанского собора
Секреты Невского проспекта. От Адмиралтейства до Казанского собора
Секреты Невского проспекта. От Адмиралтейства до Казанского собора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ч.
Александр Ч.
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