Описание экскурсииНевский проспект настолько богат интересными историями, так связан с известными личностями, что рассказывать о нём можно не один день. Мы же за 2,5 часа пройдём его парадную часть от Адмиралтейства до Фонтанки и узнаем самое главное, самое интересное, увидим самое красивое. Мы развеем несколько мифов, проследим за параллелями между прошлым и настоящим, поразмышляем над особенностями петербургской архитектуры, истории города и страны в целом. На экскурсии мы ответим такие на вопросы, как: - Почему начальная часть Невского проспекта и её окрестности стали деловым центром столицы Российской Империи? - Был ли Невский проспект на самом деле улицей веротерпимости? - Где должен был быть построен первый петербургский небоскрёб? Увидим самую старую кирпичную кладку на Невском проспекте (1715 год). Заглянем в современный двор-атриум старого доходного дома. В конце экскурсии я предложу подняться на официальную и безопасную смотровую площадку на крыше дома на Невском проспекте. Проход на неё стоит 100 рублей с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Адмиралтейство. Невский проспект. Пешеходная зона на Большой Морской улице. Строгановский дворец. Дом Книги. Казанский собор
- Костёл святой Екатерины
- Гостиный двор
- Российская национальная библиотека
- Елисеевский магазин
- Александринский театр
- Памятник Екатерине II
- Аничков дворец
- Аничков мост
Что включено
- Мифы, легенды и вся правда о домах, памятниках, жителях Невского проспекта. Анекдоты из жизни знаменитых петербуржцев.
Что не входит в цену
- Скука, уныние.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан напротив Адмиралтейства
Завершение: Аничков мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Все понравилось. Много интересной информации. Видно, что экскурсовод много знает о Санкт-Петербурге.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Секреты Невского проспекта»
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Познакомиться с историческим центром Петербурга и пройти от площади Восстания до Адмиралтейства
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
12 авг в 14:00
13 авг в 08:00
от 3950 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту
Познакомиться с малоизвестной частью исторического центра и узнать, как жилось в окрестностях лавры
Начало: У станции метро «Площадь Александра Невского»
12 авг в 11:00
14 авг в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Погулять по Петербургу с историком пожарной охраны и узнать городские тайны
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 15:00
9 авг в 10:00
от 7777 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всемогущий Невский проспект
Погрузитесь в атмосферу Невского проспекта, изучая его скрытые истории и легенды. Узнайте, почему он считается сердцем Петербурга
Начало: У метро «Невский проспект»
9 авг в 20:00
10 авг в 14:30
от 11 990 ₽ за всё до 4 чел.
10 000 ₽ за экскурсию