Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Приглашаем на экскурсию ⛳ в самый северный дацан Европы - будди́йский храм «Даца́н Гунзэчойнэ́й». Экскурсия знакомит с историей 📖 дацана, архитектурными и строительными особенностями. Вы узнаете много интересного об одной из мировых религий — буддизме. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете: - как появился буддизм и какие основные этапы своей истории в мире, нашей стране и нашем городе он прошёл; - об истории строительства Дацана; - о людях, имеющих огромное значение для петербургского Дацана; - о символике Дацана. - во что верят буддисты; - как они молятся и живут в соответствии со своей верой. Мы осмотрим весь комплекс зданий Дацана снаружи и внутри и познакомимся с архитектурными и строительными особенностями Дацана.

Экскурсия не имеет религиозной направленности и носит исключительно познавательный характер. По окончании экскурсии можно остаться на молебен (хурал), получить благословение лам или угоститься блюдами бурятской кухни 🥧 в кафе Дацана. Экскурсия будет интересна как для взрослых посетителей, так и для семей с детьми (от 6-и лет).

Внимание! В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, т. к. некоторые помещения дацана могут быть закрыты.

Обращаем Ваше внимание, что часть экскурсии проходит на улице.