Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Северный модерн: Даца́н Гунзэчойнэ́й

Наддак М.
Наддак М. – Гид из Санкт-Петербурга
Северный модерн: Даца́н Гунзэчойнэ́й
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Однодневная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 590 ₽ за человека

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Северный модерн: Даца́н Гунзэчойнэ́й
Приглашаем на экскурсию ⛳ в самый северный дацан Европы - будди́йский храм «Даца́н Гунзэчойнэ́й». Экскурсия знакомит с историей 📖 дацана, архитектурными и строительными особенностями. Вы узнаете много интересного об одной из мировых религий — буддизме. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете: - как появился буддизм и какие основные этапы своей истории в мире, нашей стране и нашем городе он прошёл; - об истории строительства Дацана; - о людях, имеющих огромное значение для петербургского Дацана; - о символике Дацана. - во что верят буддисты; - как они молятся и живут в соответствии со своей верой. Мы осмотрим весь комплекс зданий Дацана снаружи и внутри и познакомимся с архитектурными и строительными особенностями Дацана.
Экскурсия не имеет религиозной направленности и носит исключительно познавательный характер. По окончании экскурсии можно остаться на молебен (хурал), получить благословение лам или угоститься блюдами бурятской кухни 🥧 в кафе Дацана. Экскурсия будет интересна как для взрослых посетителей, так и для семей с детьми (от 6-и лет).
Внимание! В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, т. к. некоторые помещения дацана могут быть закрыты.
Обращаем Ваше внимание, что часть экскурсии проходит на улице.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • По вашему желанию вы можете сделать пожертвования в Дацане
  • можете проконсультироваться с ламами
  • в кафе дацана можно пообедать.
Начало и место завершения
🚩 Приморский пр., 91, Санкт-Петербург, 197374

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наддак М.
Наддак М.
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