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Северные острова с выходом в Финский залив

4.6
56 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Пожалуй, один из самых популярных маршрутов, объединяющих парадный Петербург с его главными символами — Эрмитажем, Петропавловской крепостью и Авророй с современной частью «Петербургским Дубаем».

Выйдя в финский залив вы увидите самый высокий небоскрёб Европы — Лахта Центр и самый знаменитый стадион 🏟️ в России «Газпром Арена».

Приятным дополнением будет прогулка 👣 по малой Невке, где под мостами обычно не проходят другие теплоходы.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.45 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 850 ₽ за человека

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Северные острова с выходом в Финский залив
Северные острова с выходом в Финский залив

Что вы увидите

  • Большой драматический театр
  • Никольский собор
  • Троицкий собор
  • Казанский собор
  • Музей-усадьба Державина
  • Храм Спаса на Крови
  • Михайловский замок
  • 35 мостов, включая Казанский
  • Невский проспект
  • канал Грибоедова
Что вас ожидает:• Главные достопримечательности 🏛️ Петербурга.
  • Современный район («Петербургский Дубай», Лахта Центр и стадион 🏟️ «Газпром Арена»)
  • Путешествие вдоль Северных островов дельты Невы
  • Аудиогид на 5 языках (русском, английском, китайском, немецком и испанском)Организационные детали:• При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет 🎫 будет считаться недействительным;
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
  • Уважаемые гости, просим обратить внимание, что рейсы осуществляются без питания на борту, до особого распоряжения по снятию ограничений;
  • Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках;
  • Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале;
  • Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, т. к. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы.
Мы заботимся о вашем здоровье!
Что входит
  • Путешествие на теплоходе
  • Аудиогид на 5 языках: русском, английском, китайском, немецком, испанском.
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы.
Начало
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2, т/х Корюшка
Место завершения
🏁 Адмиралтейская наб., д.2
Северные острова с выходом в Финский залив
Северные острова с выходом в Финский залив
Северные острова с выходом в Финский залив
Северные острова с выходом в Финский залив
Северные острова с выходом в Финский залив

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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56 отзывов оставили туристы

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