Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Пожалуй, один из самых популярных маршрутов, объединяющих парадный Петербург с его главными символами — Эрмитажем, Петропавловской крепостью и Авророй с современной частью «Петербургским Дубаем».



Выйдя в финский залив вы увидите самый высокий небоскрёб Европы — Лахта Центр и самый знаменитый стадион 🏟️ в России «Газпром Арена».



Приятным дополнением будет прогулка 👣 по малой Невке, где под мостами обычно не проходят другие теплоходы.