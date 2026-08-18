Искусство, которое раздражает, возмущает, восхищает и стоит миллионы долларов. Коллекция Людвигов — пожалуй, самое необычное собрание западного искусства в России.
Посмотрим на экспозицию не как поклонники или обвинители, а как любознательные исследователи странной цивилизации под названием «Запад 20 века».
Посмотрим на экспозицию не как поклонники или обвинители, а как любознательные исследователи странной цивилизации под названием «Запад 20 века».
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь поближе с четой коллекционеров Людвигов
- Узнаете об абстрактном американском авангарде и роли ЦРУ в его продвижении
- Выясните, как Энди Уорхол превратил массовую культуру в высокое искусство
- «Встретитесь» с Жаном-Мишелем Баския, уличным художником, который успел стать звездой арт-рынка раньше, чем умер от передозировки
- Попробуете разобраться, зачем Йозеф Бойс объяснял картины… мёртвому зайцу
- Увидите, как Ансельм Кифер заставил Германию говорить о собственном прошлом языком искусства
- Перевернёте мир вместе с Георгом Базелицем — буквально: его герои стоят на голове вовсе не ради эффектного трюка
- Посмотрите на работы московских концептуалистов, которые трансформировали советскую повседневность и официальный язык в ироничное искусство
И не только…
Кому подойдёт экскурсия
Она будет интересна тем:
- кто хочет воочию увидеть оригиналы «классики» современного искусства — работы хулиганов, ставших легендами
- не прочь заглянуть на внутреннюю кухню скандала, разобраться в скрытых мотивах и внутренних противоречиях
- не боится «токсичного», подрывного искусства и того, что после экскурсии вопросов станет больше, чем ответов
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 500 ₽ за взрослого, для детей до 16 лет бесплатно. Гиду покупать билет не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1048 туристов
В своих медиациях я опираюсь только на авторитетные источники, в том числе весьма редкие. Стремлюсь создать атмосферу непринуждённого, однако насыщенного тематического общения. Со своей стороны, я гарантирую подробный компетентный рассказ.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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