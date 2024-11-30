Гулять по Петербургу — не единственный способ познакомиться с городом и его историей. Особенно в дни, когда погода совсем не располагает. Это повод засесть в старинном кафе прямо на Невском, чтобы за чашечкой кофе услышать истории о знакомых с детства сладостях. А также узнать о зарождении шоколадного бизнеса в России, первых шоколадных королях Петербурга и Москвы и продегустировать конфеты!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Уютный формат

Представьте, что за окном идёт дождь, а вы сидите в тепле и любуетесь из окошка Невским проспектом. Потягиваете кофе в приятной компании и узнаёте много нового о прекрасном городе на Неве, обсуждаете, куда пойти и что посмотреть, рассматриваете фото. Именно так проходит этот сладкий арт-бранч.

Где?

Мы собираемся в историческом кафе «Абрикосов» на Невском проспекте, где сохранились подлинные интерьеры начала 20 столетия. Всё здесь дышит историей и, конечно, сладостями. В такой атмосфере мы вспомним знаменитых шоколадных королей Петербурга и Москвы и обсудим истории тех, кто подарил нам конфеты «Мишка на Севере», шоколадных Дедов Морозов, печенье «Юбилейное» и многое другое.

Вы узнаете:

Почему мы называем шоколад именно так и как он оказался в России

Какая связь между «Бабаевским» и первым в мире «Kиндер-сюрпризом»

Кто придумал птичье молоко и где была изобретена сгущёнка

Как зарождался шоколадный бизнес в России, как были созданы привычные нам сладости и какие изменения произошли за последние 100 лет

Не только говорить, но и пробовать

Арт-бранч включает дегустацию конфет с историей. После этого, покупая шоколад «Алёнка» или батончики «Рот-Фронт», вы будете вспоминать нашу встречу. А ёще мы полюбуемся моей коллекцией старинных фантиков. Ведь упаковка в прошлом — это целое искусство, и у вас будет возможность к нему прикоснуться!

Организационные детали

В стоимость включена дегустация конфет. Напитки и блюда из меню оплачиваются дополнительно.