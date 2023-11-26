Спрятаться от непогоды в легендарном кафе-музее, чтобы погрузиться в историю сладостей и Петербурга
Это повод засесть в старинном кафе прямо на Невском, чтобы за чашечкой кофе услышать истории, стоящие за знакомыми с детства сладостями.
А также узнать о зарождении шоколадного бизнеса в России, первых шоколадных королях Петербурга и Москвы и продегустировать конфеты!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 080 ₽
Описание
Что вас ожидает
Уютный формат
Представьте, что за окном идёт дождик, а вы сидите в тепле и любуетесь из окошка Невским проспектом. Потягиваете кофе в приятной компании и узнаёте много нового о прекрасном Городе на Неве, обсуждаете, куда пойти и что посмотреть, рассматриваете фото. Именно так проходит этот сладкий арт-бранч.
Где?
Мы собираемся в легендарном кафе-музее «Абрикосов» на Невском проспекте, в котором сохранились интерьеры начала прошлого столетия. Всё здесь дышит историей и, конечно, сладостями. В такой атмосфере мы вспомним знаменитых шоколадных королей Петербурга и Москвы и обсудим истории тех, кто подарил нам конфеты «Мишка на Севере», шоколадных Дедов Морозов, печенье «Юбилейное» и многое другое.
Вы узнаете:
- Почему мы называем шоколад именно так и как он оказался в России
- Какая связь между «Бабаевскийм» и первым в мире «Kиндер-сюрпризом»
- Кто придумал птичье молоко и где была изобретена сгущёнка
- Как зарождался шоколадный бизнес в России, как были созданы привычные нам сладости и какие изменения произошли за последние 100 лет
Не только говорить, но и пробовать
Арт-бранч включает дегустацию конфет с историей. После этого, покупая шоколад «Алёнка» или батончики «Рот-Фронт», вы будете вспоминать нашу встречу. А ёще мы полюбуемся моей коллекцией старинных фантиков. Ведь упаковка в прошлом — это целое искусство, и у вас будет возможность к нему прикоснуться!
Организационные детали
В стоимость включена дегустация конфет. Напитки и блюда из меню оплачиваются дополнительно.
в воскресенье в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в кафе «Абрикосов»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 13:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.