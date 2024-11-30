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Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе

Спрятаться от непогоды в легендарном кафе-музее, чтобы погрузиться в историю сладостей и Петербурга
Гулять по Петербургу — не единственный способ познакомиться с городом и его историей. Особенно в дни, когда погода совсем не располагает.

Это повод засесть в старинном кафе прямо на Невском, чтобы за чашечкой кофе услышать истории о знакомых с детства сладостях.

А также узнать о зарождении шоколадного бизнеса в России, первых шоколадных королях Петербурга и Москвы и продегустировать конфеты!
5
7 отзывов
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе

Описание мастер-класса

Уютный формат

Представьте, что за окном идёт дождь, а вы сидите в тепле и любуетесь из окошка Невским проспектом. Потягиваете кофе в приятной компании и узнаёте много нового о прекрасном городе на Неве, обсуждаете, куда пойти и что посмотреть, рассматриваете фото. Именно так проходит этот сладкий арт-бранч.

Где?

Мы собираемся в историческом кафе «Абрикосов» на Невском проспекте, где сохранились подлинные интерьеры начала 20 столетия. Всё здесь дышит историей и, конечно, сладостями. В такой атмосфере мы вспомним знаменитых шоколадных королей Петербурга и Москвы и обсудим истории тех, кто подарил нам конфеты «Мишка на Севере», шоколадных Дедов Морозов, печенье «Юбилейное» и многое другое.

Вы узнаете:

  • Почему мы называем шоколад именно так и как он оказался в России
  • Какая связь между «Бабаевским» и первым в мире «Kиндер-сюрпризом»
  • Кто придумал птичье молоко и где была изобретена сгущёнка
  • Как зарождался шоколадный бизнес в России, как были созданы привычные нам сладости и какие изменения произошли за последние 100 лет

Не только говорить, но и пробовать

Арт-бранч включает дегустацию конфет с историей. После этого, покупая шоколад «Алёнка» или батончики «Рот-Фронт», вы будете вспоминать нашу встречу. А ёще мы полюбуемся моей коллекцией старинных фантиков. Ведь упаковка в прошлом — это целое искусство, и у вас будет возможность к нему прикоснуться!

Организационные детали

В стоимость включена дегустация конфет. Напитки и блюда из меню оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В ресторане «Литературное кафе»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 829 туристов
Привет! Меня зовут Катерина. В моей насыщенной биографии два профильных образования: дипломированный переводчик и гид по Санкт-Петербургу. Профессионально влюбляю путешественников в город на Неве. Мои экскурсии понравятся как гостям Северной столицы, так и её старожилам. До встречи на улицах города!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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3
2
1
Арина
Катерина отличный лектор, горящий своей темой. Узнала много нового и интересного. Арт-бранч протекал в форме дружеской беседы, участники так же могли обменяться мнениями или историями. Мне безумно понравилось!
Катерина отличный лектор, горящий своей темой. Узнала много нового и интересного. Арт-бранч протекал в форме дружеской
Катерина отличный лектор, горящий своей темой. Узнала много нового и интересного. Арт-бранч протекал в форме дружеской
Катерина отличный лектор, горящий своей темой. Узнала много нового и интересного. Арт-бранч протекал в форме дружеской
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В
Познавательная беседа в приятной кофейне с историческим интерьером на Невском проспекте — ровно то, что заявлено в названии экскурсии. Узнала много нового про историю шоколада в России, о конфетном производстве
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и маркетинговых ходах 19-20 века в продаже сладостей. И про раковые шейки, и про ландаринки, и про Аленку в Китае, и про много другое. Информации много, но все интересное, будет чему удивиться) В кармане с собой унесла горсть конфет на память, а в приглянувшееся мне кафе-музей я еще точно загляну.
Спасибо за экскурсию в историю российских и советских конфет!

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Евгения
Экскурсия похожа на дружеские посиделки. За чашечкой кофе с конфетами послушали интересный рассказ о кондитерских династиях, посмотрели фотографии старинных этикеток, узнали много интересного. И все это в уютной и непринуждённой атмосфере исторического места, где сохранились подлинные элементы старинного интерьера
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Ирина
Хорошая идея для прохладной погоды, сидишь в тепле, слушаешь интересный рассказ и лакомишься конфетами😁 Гид хорошо знает материал, интересно его подаёт, хорошая речь. Узнали много нового и интересного и прекрасно провели время.
Нам очень понравилось👍спасибо!
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Е
Очень интересный формат: историческое место, вкусный чай/ кофе+ конфеты… И каждая конфета с историей…. Ты просто проваливается в ту эпоху…. Два часа пролетели незаметно… Советую обязательно сходить!
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Л
Интересная и познавательная экскурсия с замечательным гидом 🤗 Организация встречи, манера и структура повествования на высшем уровне. Появилось желание посетить и другие экскурсии Катерины.
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