Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе

Спрятаться от непогоды в легендарном кафе-музее, чтобы погрузиться в историю сладостей и Петербурга

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Гулять по Петербургу — не единственный способ познакомиться с городом и его историей. Особенно в дни, когда погода совсем не располагает.

Это повод засесть в старинном кафе прямо на Невском, чтобы за чашечкой кофе услышать истории, стоящие за знакомыми с детства сладостями.

А также узнать о зарождении шоколадного бизнеса в России, первых шоколадных королях Петербурга и Москвы и продегустировать конфеты!
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Уютный формат

Представьте, что за окном идёт дождик, а вы сидите в тепле и любуетесь из окошка Невским проспектом. Потягиваете кофе в приятной компании и узнаёте много нового о прекрасном Городе на Неве, обсуждаете, куда пойти и что посмотреть, рассматриваете фото. Именно так проходит этот сладкий арт-бранч.

Где?

Мы собираемся в легендарном кафе-музее «Абрикосов» на Невском проспекте, в котором сохранились интерьеры начала прошлого столетия. Всё здесь дышит историей и, конечно, сладостями. В такой атмосфере мы вспомним знаменитых шоколадных королей Петербурга и Москвы и обсудим истории тех, кто подарил нам конфеты «Мишка на Севере», шоколадных Дедов Морозов, печенье «Юбилейное» и многое другое.

Вы узнаете:

  • Почему мы называем шоколад именно так и как он оказался в России
  • Какая связь между «Бабаевскийм» и первым в мире «Kиндер-сюрпризом»
  • Кто придумал птичье молоко и где была изобретена сгущёнка
  • Как зарождался шоколадный бизнес в России, как были созданы привычные нам сладости и какие изменения произошли за последние 100 лет

Не только говорить, но и пробовать

Арт-бранч включает дегустацию конфет с историей. После этого, покупая шоколад «Алёнка» или батончики «Рот-Фронт», вы будете вспоминать нашу встречу. А ёще мы полюбуемся моей коллекцией старинных фантиков. Ведь упаковка в прошлом — это целое искусство, и у вас будет возможность к нему прикоснуться!

Организационные детали

В стоимость включена дегустация конфет. Напитки и блюда из меню оплачиваются дополнительно.

в воскресенье в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в кафе «Абрикосов»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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