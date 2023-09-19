Прогуляться вдоль реки, рассматривая парадную архитектуру и погружаясь в связанные с ней истории
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Описание
Что вас ожидает
Парадный Петербург
Мы встретимся во дворе Аничкова дворца и отправимся наслаждаться видами с одноименного моста. Я расскажу об особняке графини Карловой и о дворце Белосельских-Белозерских на противоположном берегу реки. Затем мы перейдём Невский проспект и продолжим путь по набережной Фонтанки. Я покажу вам сохранившиеся старинные изображения исчезнувшего итальянского дворца и другие артефакты разных эпох.
Истории великих женщин
Многие особняки на Фонтанке связаны с судьбами выдающихся женщин. Вы узнаете о Екатерине Муравьёвой, в доме которой жил Карамзин. О музыкальном салоне Юлии Абазы и о деятельности графини Софьи Паниной. А также о церкви Анны и Симеона, которая когда-то была приходским храмом Шереметевского дворца. Увидите вы и сам дворец — рассматривая его, услышите историю многих поколений знатного рода и поразмышляете над загадочной жизнью Натальи Шереметевой.
Организационные детали
По предварительной заявке возможно посещение Шереметевского дворца.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Аничкового дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.