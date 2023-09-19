Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы

Прогуляться вдоль реки, рассматривая парадную архитектуру и погружаясь в связанные с ней истории

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Приглашаю вместе пройти по живописному маршруту от Аничкового моста до Белинского. Мы будем наслаждаться прекрасными видами и останавливаться у самых красивых зданий. Я поделюсь удивительными событиями, которые помнят их стены. Вы услышите о графине Карловой и Наталье Шереметевой, Карамзине и Екатерине Муравьёвой. Совершите путешествие по эпохам и получите объёмное представление об этих местах.
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
Силуэты Фонтанки: дворцы, особняки и их владельцы
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Описание

Что вас ожидает

Парадный Петербург

Мы встретимся во дворе Аничкова дворца и отправимся наслаждаться видами с одноименного моста. Я расскажу об особняке графини Карловой и о дворце Белосельских-Белозерских на противоположном берегу реки. Затем мы перейдём Невский проспект и продолжим путь по набережной Фонтанки. Я покажу вам сохранившиеся старинные изображения исчезнувшего итальянского дворца и другие артефакты разных эпох.

Истории великих женщин

Многие особняки на Фонтанке связаны с судьбами выдающихся женщин. Вы узнаете о Екатерине Муравьёвой, в доме которой жил Карамзин. О музыкальном салоне Юлии Абазы и о деятельности графини Софьи Паниной. А также о церкви Анны и Симеона, которая когда-то была приходским храмом Шереметевского дворца. Увидите вы и сам дворец — рассматривая его, услышите историю многих поколений знатного рода и поразмышляете над загадочной жизнью Натальи Шереметевой.

Организационные детали

По предварительной заявке возможно посещение Шереметевского дворца.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Аничкового дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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