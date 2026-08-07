Прогуляться вдоль реки, рассматривая парадную архитектуру и погружаясь в связанные с ней истории
Приглашаю вместе пройти по живописному маршруту от Аничкового моста до Белинского. Мы будем наслаждаться прекрасными видами и останавливаться у самых красивых зданий. Я поделюсь удивительными событиями, которые помнят их стены. Вы услышите о графине Карловой и Наталье Шереметевой, Карамзине и Екатерине Муравьёвой. Совершите путешествие по эпохам и получите объёмное представление об этих местах.
Описание экскурсии
Парадный Петербург
Мы встретимся во дворе Аничкова дворца и отправимся наслаждаться видами с одноименного моста. Я расскажу об особняке графини Карловой и о дворце Белосельских-Белозерских на противоположном берегу реки. Затем мы перейдём Невский проспект и продолжим путь по набережной Фонтанки. Я покажу вам сохранившиеся старинные изображения исчезнувшего итальянского дворца и другие артефакты разных эпох.
Истории великих женщин
Многие особняки на Фонтанке связаны с судьбами выдающихся женщин. Вы узнаете о Екатерине Муравьёвой, в доме которой жил Карамзин. О музыкальном салоне Юлии Абазы и о деятельности графини Софьи Паниной. А также о церкви Анны и Симеона, которая когда-то была приходским храмом Шереметевского дворца. Увидите вы и сам дворец — рассматривая его, услышите историю многих поколений знатного рода и поразмышляете над загадочной жизнью Натальи Шереметевой.
Организационные детали
По предварительной заявке возможно посещение Шереметевского дворца.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Аничкового дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 106 туристов
Я работаю гидом по Санкт-Петербургу с 2007 года. Вожу экскурсии на русском, французском, итальянском и английском языках. Люблю показывать свой город и рассказывать о судьбах владельцев дворцов.
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