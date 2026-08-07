Приглашаю вместе пройти по живописному маршруту от Аничкового моста до Белинского. Мы будем наслаждаться прекрасными видами и останавливаться у самых красивых зданий. Я поделюсь удивительными событиями, которые помнят их стены. Вы услышите о графине Карловой и Наталье Шереметевой, Карамзине и Екатерине Муравьёвой. Совершите путешествие по эпохам и получите объёмное представление об этих местах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парадный Петербург

Мы встретимся во дворе Аничкова дворца и отправимся наслаждаться видами с одноименного моста. Я расскажу об особняке графини Карловой и о дворце Белосельских-Белозерских на противоположном берегу реки. Затем мы перейдём Невский проспект и продолжим путь по набережной Фонтанки. Я покажу вам сохранившиеся старинные изображения исчезнувшего итальянского дворца и другие артефакты разных эпох.

Истории великих женщин

Многие особняки на Фонтанке связаны с судьбами выдающихся женщин. Вы узнаете о Екатерине Муравьёвой, в доме которой жил Карамзин. О музыкальном салоне Юлии Абазы и о деятельности графини Софьи Паниной. А также о церкви Анны и Симеона, которая когда-то была приходским храмом Шереметевского дворца. Увидите вы и сам дворец — рассматривая его, услышите историю многих поколений знатного рода и поразмышляете над загадочной жизнью Натальи Шереметевой.

Организационные детали

По предварительной заявке возможно посещение Шереметевского дворца.