Юсуповский дворец на Мойке — один из самых красивых и загадочных дворцов Петербурга. Приглашаем вас пройти по его залам! Вы окунётесь в мир роскоши, услышите о жизни знаменитой семьи Юсуповых, а также прикоснётесь к трагической странице истории, связанной с убийством здесь Григория Распутина.

Описание экскурсии

Парадные залы

Гобеленовая гостиная — её стены украшают изысканные работы

Белоколонный зал — пространство для торжественных приёмов и балов. Вы рассмотрите изысканную лепнину, зеркала и люстры

Танцевальный зал — место блестящих вечеров и изысканных балов

Красная гостиная — роскошный зал, отделанный бархатом и золотом

Синяя гостиная — изящная комната в нежных тонах

Зелёная гостиная — здесь принимали гостей и вели неторопливые беседы

Картинная галерея — собрание живописи, созданное несколькими поколениями семьи Юсуповых

Театр — уникальная домашняя сцена, где выступали известные артисты и сами князья

История семьи Юсуповых

Вы узнаете о происхождении рода, его богатстве и влиянии на политическую и культурную жизнь России. Услышите о известных представителях семьи, их увлечениях, достижениях и трагических судьбах.

Убийство Григория Распутина

Спустимся в подвалы дворца, где был убит Григорий Распутин. Перед вами предстанут восковые фигуры участников событий и точно воссозданная обстановка той роковой ночи. Мы расскажем о мотивах заговорщиков, роли Феликса Юсупова и загадочных обстоятельствах самой смерти. Разберём версии, домыслы и подтверждённые факты, связанные с этим громким преступлением.

Организационные детали