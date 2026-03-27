Этот маршрут покажет Петербург с более тихой и зелёной стороны.
Вы пройдёте вдоль Крестовского, Петроградского и Елагина островов, увидите дворцы, сады и особняки и окажетесь у акватории, откуда особенно красиво открывается Финский залив. Аудиогид поможет услышать истории этих мест и лучше понять их характер.
Описание экскурсии
Прогулка по северным островам Петербурга
Круиз пройдёт по Карповке, Большой и Малой Невке, а также по Средней Невке. Вы увидите ту часть города, где парадная архитектура соседствует с парками, дачными сюжетами и более спокойным ритмом жизни.
Маршрут круиза
Карповка → Большая Невка → Средняя Невка → Большая Невка → Малая Невка → Карповка
Виды по пути
- Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
- Дом Ленсовета
- Лахта Центр
- Елагин остров
- Елагин дворец
- Каменноостровский дворец
- Лопухинский сад
- Ботанический сад Петра Великого
Организационные детали
- Прогулка проходит на однопалубном комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном
- Маршрут сопровождает аудиогид на русском языке — без наушников. На закрытой палубе качество звука значительно выше
- За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды
Важно
- Посадка на борт начинается обычно за 10–15 мин до отправления
- В высокий сезон возможна небольшая задержка рейса из-за интенсивного движения на воде
- Рекомендуем одеваться по погоде: пледы не выдаются
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности
- Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1620 ₽
|Дети 4-12 лет
|1260 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1440 ₽
|Школьники
|1440 ₽
|Студенты
|1440 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я профессиональный гид из Санкт-Петербурга. Работа моей команды — организовывать увлекательные водные экскурсии по рекам и каналам нашего прекрасного города. С любовью и вниманием мы рассказываем гостям Петербурга и местным жителям истории о его богатом прошлом, оживляя для них архитектурные шедевры и раскрывая тайны невских вод.
