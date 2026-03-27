Мои заказы

Круиз вдоль островов Северной столицы

Пройти по рекам и протокам Петербурга, увидеть дворцы, парки и острова с воды
Этот маршрут покажет Петербург с более тихой и зелёной стороны.

Вы пройдёте вдоль Крестовского, Петроградского и Елагина островов, увидите дворцы, сады и особняки и окажетесь у акватории, откуда особенно красиво открывается Финский залив. Аудиогид поможет услышать истории этих мест и лучше понять их характер.
Круиз вдоль островов Северной столицы
Круиз вдоль островов Северной столицы
Круиз вдоль островов Северной столицы

Описание экскурсии

Прогулка по северным островам Петербурга

Круиз пройдёт по Карповке, Большой и Малой Невке, а также по Средней Невке. Вы увидите ту часть города, где парадная архитектура соседствует с парками, дачными сюжетами и более спокойным ритмом жизни.

Маршрут круиза

Карповка → Большая Невка → Средняя Невка → Большая Невка → Малая Невка → Карповка

Виды по пути

  • Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
  • Дом Ленсовета
  • Лахта Центр
  • Елагин остров
  • Елагин дворец
  • Каменноостровский дворец
  • Лопухинский сад
  • Ботанический сад Петра Великого

Организационные детали

  • Прогулка проходит на однопалубном комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном
  • Маршрут сопровождает аудиогид на русском языке — без наушников. На закрытой палубе качество звука значительно выше
  • За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды

Важно

  • Посадка на борт начинается обычно за 10–15 мин до отправления
  • В высокий сезон возможна небольшая задержка рейса из-за интенсивного движения на воде
  • Рекомендуем одеваться по погоде: пледы не выдаются
  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности
  • Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1620 ₽
Дети 4-12 лет1260 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры1440 ₽
Школьники1440 ₽
Студенты1440 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я профессиональный гид из Санкт-Петербурга. Работа моей команды — организовывать увлекательные водные экскурсии по рекам и каналам нашего прекрасного города. С любовью и вниманием мы рассказываем гостям Петербурга и местным жителям истории о его богатом прошлом, оживляя для них архитектурные шедевры и раскрывая тайны невских вод.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

