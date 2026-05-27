Это прогулка по выставке, где картины оживают через знакомые детям образы.
Вместе мы посмотрим на лес Шишкина, вспомним сказки, басни и стихи и попробуем не просто понять, а ощутить истории, которые скрываются в пейзажах.
Описание экскурсии
Знакомство с картинами Ивана Шишкина
Увидим главные работы — «Утро в сосновом лесу», «Рожь», «Корабельная роща» — и другие произведения мастера.
Лес через образы и ассоциации
Будем искать в картинах знакомых персонажей, вспоминать сказки, басни и пословицы.
Диалог с искусством
Поговорим о том, каким Шишкин видел лес, и попробуем понять его язык.
Свои истории
Соберём собственные ассоциации и попробуем сочинить эпос по мотивам увиденного.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям 6–12 лет
- Выставка проходит с 24 апреля 2026 года в Русском музее
- Билеты нужно купить отдельно, в том числе для гида
- Экскурсия подтверждается после покупки билетов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 319 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Росла и менялась, и мой город менялся вместе со мной… Да, он родной и «знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз». Моя
