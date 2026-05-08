В корпусе Бенуа Русского музея проходят 2 прекрасные выставки, посвященные красоте русской природы.
Шишкин и Кончаловский — на первый взгляд, сложно представить двух более несхожих по живописной манере художников. Однако мы внимательно рассмотрим в их работы и найдём неожиданные общие черты. Приятное послевкусие от ярких и наполненных радостью бытия картин — гарантировано!
Описание экскурсии
«Цветущий сад» Петра Кончаловского
- Мы проследим творческий путь мастера от «французских экспериментов» и русского лубка к узнаваемой художественной манере.
- Рассмотрим картины, наполненные витальностью, живостью и радостью бытия.
«Русский лес» Ивана Шишкина
- Увидим работы из собственного собрания музея и ставшие сенсацией картины, которые приехали из Третьяковской галереи.
- Поговорим о стилистике Шишкина как мастера традиционной русской школы живописи.
- Всмотримся в детали шедевров и поговорим о глубокой любви к природе.
Организационные детали
- Экскурсия проводится до 14 сентября 2026 года.
- Билеты в Русский музей вам нужно купить заранее, в том числе и для гида: стандартный — 1200 ₽ за чел., льготный — 800 ₽ за чел.
- Программу можно провести для большего количества человек — до 4. Доплата — 1000 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3168 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
