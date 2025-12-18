В воздухе витают снежинки, улицы украшены огнями и атмосферой праздника. Весь город наполнен ожиданием чуда. Чувствуете? Предлагаю оставить это ощущение в ярких кадрах. На фотосессии я покажу выгодные ракурсы для съёмки и поделюсь секретами создания композиции. А главное — профессионально, легко и со вкусом создам фотоисторию с вами в главной роли.
Описание фото-прогулки
Где и как мы будем творить новогоднюю фотосказку:
- Вдохновимся монументальностью Исаакиевского собора
- Полюбуемся отражением праздничных огней в огромных окнах гостиницы «Англетер»
- Прогуляемся по набережной реки Мойки и выйдем к особняку у Красного моста — из года в год это здание впечатляет масштабами новогоднего декора
- И, конечно, отправимся к сияющему Невскому проспекту и главной ёлке города
Я работаю в киноиндустрии и по ходу маршрута расскажу вам, как снимают кино на улицах Петербурга.
Организационные детали
- Вышлю вам 100+ обработанных фото в течении 7 дней после прогулки
- Можем изменить маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Рекомендую надеть удобную обувь и уютную одежду. С собой можно взять разные аксессуары — шапки, варежки, шарфы. Многослойности — да, чёрным скучным одеждам — нет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Даша Чу. 🌿 Я профессионально занимаюсь фотографией с 2014 года.
