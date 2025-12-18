Мои заказы

Сказочная фотопрогулка по Петербургу

Поймать новогоднее счастье в объектив камеры
В воздухе витают снежинки, улицы украшены огнями и атмосферой праздника. Весь город наполнен ожиданием чуда. Чувствуете? Предлагаю оставить это ощущение в ярких кадрах. На фотосессии я покажу выгодные ракурсы для съёмки и поделюсь секретами создания композиции. А главное — профессионально, легко и со вкусом создам фотоисторию с вами в главной роли.
Описание фото-прогулки

Где и как мы будем творить новогоднюю фотосказку:

  • Вдохновимся монументальностью Исаакиевского собора
  • Полюбуемся отражением праздничных огней в огромных окнах гостиницы «Англетер»
  • Прогуляемся по набережной реки Мойки и выйдем к особняку у Красного моста — из года в год это здание впечатляет масштабами новогоднего декора
  • И, конечно, отправимся к сияющему Невскому проспекту и главной ёлке города

Я работаю в киноиндустрии и по ходу маршрута расскажу вам, как снимают кино на улицах Петербурга.

Организационные детали

  • Вышлю вам 100+ обработанных фото в течении 7 дней после прогулки
  • Можем изменить маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Рекомендую надеть удобную обувь и уютную одежду. С собой можно взять разные аксессуары — шапки, варежки, шарфы. Многослойности — да, чёрным скучным одеждам — нет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Даша Чу. 🌿 Я профессионально занимаюсь фотографией с 2014 года. Сложно передать, как я благодарна судьбе, что суть моей профессии — сохранить огоньки в глазах, самые важные
воспоминания и трогательные моменты для ваших семейных альбомов. Через многие годы именно фотографии смогут вернуть вас к неповторимым мгновениям жизни. С 2021 года я работаю и в кино. Это, несомненно, отражается и в творчестве — я люблю и умею делать динамичные, необычные по композиции и очень эмоциональные кадры. Жду встречи в видоискателе!

