Что вас ожидает

Невский проспект — главная «сладкая» магистраль имперского Петербурга. Здесь на протяжении нескольких кварталов располагались лучшие кондитерские, кафе и булочные империи — от первых кофейных домов до заведений Вольфа и Беранже, Конради и Доминика.

Здесь же, у Александринского театра, торговали вафлями, а у Аничкова дворца находилась одна из самых модных кондитерских своего времени.

На Невском за чашкой кофе спорили и играли, назначали свидания и дуэли, оставляли баснословные суммы за десерты.

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Мы проследим эволюцию сладких заведений Петербурга — от скромных кофеен и «чайностоловых» XVIII века до роскошных кондитерских на Невском проспекте.

Вы узнаете, как кофейни превращались в клубы по интересам, где спорили литераторы, играли в шахматы и назначали свидания.

Поговорим о том, почему о некоторых кондитерах говорили, что они «лакомят всю Европу».

Выясним, какие предметы интерьера отличали лучшие заведения империи и какие ёлки считалось престижным покупать к Новому году.

Интересные факты и детали

Первая специализированная книга по кондитерскому искусству была одобрена владельцем знаменитой кондитерской на Невском.

Музы кондитеров. Балерины и оперные певицы вдохновляли мастеров на создание десертов, а их имена носили разные сладости.

Первым кондитером, который начал заворачивать шоколадные фигурки в фольгу, был представитель известной московской купеческой династии. Он же открыл кондитерскую на Кофейной улице в Петербурге.

Пароход со сладостями. По Неве курсировал пароход, который доставлял десерты и сладости прямо к дверям петербургских аристократов. Заказ мог приплыть быстрее, чем пеший посыльный.

У Невского проспекта были свои «доминиканцы». Постоянные посетители знаменитого кафе-ресторана называли себя так потому, что собирались регулярно, словно по монастырскому уставу.

Организационные детали