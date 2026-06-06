Приглашаем вас окунуться в атмосферу «сладкой жизни» столичного Петербурга — от первых кофеен до знаменитых кондитерских, где спорили литераторы, играли в шахматы, назначали свидания и наслаждались свежей выпечкой.
Вы узнаете, как кафе становились важной частью городской жизни и местом встреч нескольких поколений петербуржцев.
При желании завершите прогулку десертным сетом по рецептам 19 века в исторических интерьерах ресторана «Ф. М. Достоевский».
Вы узнаете, как кафе становились важной частью городской жизни и местом встреч нескольких поколений петербуржцев.
При желании завершите прогулку десертным сетом по рецептам 19 века в исторических интерьерах ресторана «Ф. М. Достоевский».
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Невский проспект — главная «сладкая» магистраль имперского Петербурга. Здесь на протяжении нескольких кварталов располагались лучшие кондитерские, кафе и булочные империи — от первых кофейных домов до заведений Вольфа и Беранже, Конради и Доминика.
- Здесь же, у Александринского театра, торговали вафлями, а у Аничкова дворца находилась одна из самых модных кондитерских своего времени.
- На Невском за чашкой кофе спорили и играли, назначали свидания и дуэли, оставляли баснословные суммы за десерты.
Темы
- Мы проследим эволюцию сладких заведений Петербурга — от скромных кофеен и «чайностоловых» XVIII века до роскошных кондитерских на Невском проспекте.
- Вы узнаете, как кофейни превращались в клубы по интересам, где спорили литераторы, играли в шахматы и назначали свидания.
- Поговорим о том, почему о некоторых кондитерах говорили, что они «лакомят всю Европу».
- Выясним, какие предметы интерьера отличали лучшие заведения империи и какие ёлки считалось престижным покупать к Новому году.
Интересные факты и детали
- Первая специализированная книга по кондитерскому искусству была одобрена владельцем знаменитой кондитерской на Невском.
- Музы кондитеров. Балерины и оперные певицы вдохновляли мастеров на создание десертов, а их имена носили разные сладости.
Первым кондитером, который начал заворачивать шоколадные фигурки в фольгу, был представитель известной московской купеческой династии. Он же открыл кондитерскую на Кофейной улице в Петербурге.
Пароход со сладостями. По Неве курсировал пароход, который доставлял десерты и сладости прямо к дверям петербургских аристократов. Заказ мог приплыть быстрее, чем пеший посыльный.
У Невского проспекта были свои «доминиканцы». Постоянные посетители знаменитого кафе-ресторана называли себя так потому, что собирались регулярно, словно по монастырскому уставу.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается десертный сет и чай/кофе в ресторане — 1100 руб. (десертный сет, чай/кофе). Опция перестаёт действовать за два дня до даты прогулки.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы, Екатерина и Татьяна, — изыскатели истории Петербурга от основания до НЭПа. Санкт-Петербург для нас — не только парадный проспект и перечень дат. Это живая ткань, в которой переплелись судьбы, вкусы,
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