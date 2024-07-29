Мои заказы

Экскурсии на фабрику шоколада в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Шоколадная фабрика» в Санкт-Петербурге, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сладкий маршрут по Невскому проспекту (в мини-группе)
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сладкий маршрут по Невскому проспекту (в мини-группе)
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 10:30, в четверг в 10:30 и 14:30, в пятницу в 14:00
12 дек в 14:00
15 дек в 10:30
2000 ₽ за человека
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия на пивоварню в историческом здании
Откройте для себя процесс создания крафтового пива и насладитесь дегустацией уникальных сортов в историческом интерьере пивоварни
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: ежедневно в 15:30 и 17:30
13 дек в 15:30
14 дек в 15:30
3500 ₽ за человека
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
1 час
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Шоколадный Петербург: мастер-класс
Шоколадный Петербург предлагает уникальный мастер-класс для всех возрастов. Откройте тайны шоколада, попробуйте редкие сорта и создайте свой сладкий шедевр
Начало: В Никольских рядах
20 дек в 17:30
27 дек в 12:00
2088 ₽ за человека
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Пешая
3 часа
177 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом - специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток как бариста
Начало: В центре города, есть несколько маршрутов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 16:00, в воскресенье в 16:00
30 дек в 19:00
3 янв в 11:00
2600 ₽ за человека
Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Познакомиться с историей и производством одного из старейших кондитерских предприятий Петербурга
Начало: В районе Новой Голландии
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник и среду в 11:00, в четверг и пятницу в 10:00
12 дек в 10:00
15 дек в 10:30
4540 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьана
    29 июля 2024
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
    Прекрасная экскурсия по Новой Голландии с Ириной, абсолютно не скучно и очень увлекательно. Много нового узнала о городе.
    А посещение
    читать дальше

    фабрики отдельная история. Очень интересно и познавательно как для взрослых, так и для детей. Ну и конечно подарки в конце экскурсии, для детей что-то особенное.
    Спасибо за впечатление!

  • Г
    Галина
    23 октября 2023
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
    Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что предприятие не только не
    читать дальше

    развивается, но и как бы угасает. Нет новых станков, много ручного труда, и то что объемы сократились больше, чем в 10 раз, это конечно грустно. Но экскурсия очень понравилась!! Благодарность большая экскурсоводу. Жаль визитку не оставил.

  • Л
    Лариса
    15 октября 2023
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
    Очень благодарна Светлане, Ирине как организаторам экскурсии и Дарье, историку по образованию, как экскурсоводу. Прошли с Дашей по всем цехам:
    читать дальше

    по производству конфет, вафель, печенья, зефира. Посмотрела на работу конвейеров, упаковку продукции. Мысленно представляла все эти коробочки, пакетики на полках магазинов и создавалось впечатление, что теперь я смотрю на все это с другой стороны, из-за кулис). А потом с Ириной прогулялись по Новой Голландии, узнала массу интересного про остров и его окружение. Мне откровенно повезло! Вишенкой на торте стал сладкий подарок от фабрики - сразу вспомнился мультфильм "Сладкая сказка") - это всё мне, мне, мне! Так много, вкусно, душевно!!! С любовью, теплом и благодарностью, Лариса.

  • И
    Ирина
    7 августа 2023
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
    Экскурсия была очень увлекательная и познавательная, встретила нас Ирина, замечательный гид, правда немного была не та очередность экскурсии, мы сначала
    читать дальше

    пошли на фабрику, где Станислав провел нас по всем цехам, которые в этот день работали, в конце всем выдали по четырёх килограммовому пакету сладостей, что было очень приятно, особенно детям, но и ощутимо тяжело, а надо было с этими пакетами посетить Новую Голландию. (А в заявке на экскурсию было всё наоборот) Ирина рассказала про этот остров, красивое место, мы потом вернулись туда, чтобы спокойно там погулять.
    Спасибо Ирине, понравились её рассказы про доходные дома, про дворец Александра Михайловича, про Новую Голландию.
    Спасибо большое, мне очень импонирует формат таких экскурсий!

  • В
    Варвара
    5 августа 2023
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
    Интересная, много сладостей, можно спрашивать про строения в округе, всё расскажут и покажут
  • Т
    Татьяна
    31 марта 2023
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
    Всё отлично. Очень понравилось. Была с внуками. Они в восторге.
  • Е
    Елена
    14 марта 2023
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
    Прекрасная экскурсия
  • O
    Oksana
    8 ноября 2022
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
    Экскурсия очень понравилась, гид Ирина- большая умничка! Большое спасибо за увлекательную экскурсию на шоколадную фабрику Самойловой. Все прошло очень легко,
    читать дальше

    узнала для себя много нового, от души рекомендую! Особенно тронули маленькие сюрпризы и исторические факты, про которые известно не очень широкому кругу людей!
    Несмотря на то, что во время прогулки по Новой Голландии был сильный дождь, мы всё выдержали, т. к. было интересно. Живой рассказ, а не сухие факты из Википедии. Отличные экскурсии!!! Очень понравилось!!! Спасибо!!!

