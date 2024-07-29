Мини-группа
до 10 чел.
Сладкий маршрут по Невскому проспекту (в мини-группе)
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 10:30, в четверг в 10:30 и 14:30, в пятницу в 14:00
12 дек в 14:00
15 дек в 10:30
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия на пивоварню в историческом здании
Откройте для себя процесс создания крафтового пива и насладитесь дегустацией уникальных сортов в историческом интерьере пивоварни
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: ежедневно в 15:30 и 17:30
13 дек в 15:30
14 дек в 15:30
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Шоколадный Петербург: мастер-класс
Шоколадный Петербург предлагает уникальный мастер-класс для всех возрастов. Откройте тайны шоколада, попробуйте редкие сорта и создайте свой сладкий шедевр
Начало: В Никольских рядах
20 дек в 17:30
27 дек в 12:00
2088 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом - специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток как бариста
Начало: В центре города, есть несколько маршрутов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 16:00, в воскресенье в 16:00
30 дек в 19:00
3 янв в 11:00
2600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на кондитерскую фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Познакомиться с историей и производством одного из старейших кондитерских предприятий Петербурга
Начало: В районе Новой Голландии
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник и среду в 11:00, в четверг и пятницу в 10:00
12 дек в 10:00
15 дек в 10:30
4540 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьана29 июля 2024Прекрасная экскурсия по Новой Голландии с Ириной, абсолютно не скучно и очень увлекательно. Много нового узнала о городе.
А посещение
- ГГалина23 октября 2023Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что предприятие не только не
- ЛЛариса15 октября 2023Очень благодарна Светлане, Ирине как организаторам экскурсии и Дарье, историку по образованию, как экскурсоводу. Прошли с Дашей по всем цехам:
- ИИрина7 августа 2023Экскурсия была очень увлекательная и познавательная, встретила нас Ирина, замечательный гид, правда немного была не та очередность экскурсии, мы сначала
- ВВарвара5 августа 2023Интересная, много сладостей, можно спрашивать про строения в округе, всё расскажут и покажут
- ТТатьяна31 марта 2023Всё отлично. Очень понравилось. Была с внуками. Они в восторге.
- ЕЕлена14 марта 2023Прекрасная экскурсия
- OOksana8 ноября 2022Экскурсия очень понравилась, гид Ирина- большая умничка! Большое спасибо за увлекательную экскурсию на шоколадную фабрику Самойловой. Все прошло очень легко,
