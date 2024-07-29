читать дальше

пошли на фабрику, где Станислав провел нас по всем цехам, которые в этот день работали, в конце всем выдали по четырёх килограммовому пакету сладостей, что было очень приятно, особенно детям, но и ощутимо тяжело, а надо было с этими пакетами посетить Новую Голландию. (А в заявке на экскурсию было всё наоборот) Ирина рассказала про этот остров, красивое место, мы потом вернулись туда, чтобы спокойно там погулять.

Спасибо Ирине, понравились её рассказы про доходные дома, про дворец Александра Михайловича, про Новую Голландию.

Спасибо большое, мне очень импонирует формат таких экскурсий!