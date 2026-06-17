6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу Северную столицу без прикрас и глянца. Поскольку арки и парадные зачастую закрыты, в параллельную жёлто-серую реальность попасть не так просто. Буду рад стать вашим проводником за фасады! На авторской прогулке вы посетите места, не указанные в путеводителях, и узнаете, как менялся быт города на протяжении веков.

Описание экскурсии

Петербург для своих

Мы пройдем тайным маршрутом от Невского проспекта до Кирочной улицы, оставив за спиной десяток городских кварталов. Увидим Печального ангела, Английскую королеву и познакомимся с настоящими Варварами. Я расскажу, как устроена система проходных дворов и как она связана с особенностями застройки города, укажу на важные детали в архитектуре зданий и поделюсь интересными фактами о непарадных сторонах жизни. Мы поговорим о тайнах домов и людей, живших здесь, рассмотрим храм, построенный из остатков моста, просочимся через «Сквозняк» и заглянем в парадную шикарного особняка. Вы найдете один из знаменитых «Дворов духов» и с моей помощью освоитесь во внутреннем пространстве города, а я объясню, что из себя представляют Хреновы дома и Подвесные дворы и покажу очень Петербургское место для отдыха.

Организационные детали