6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдем тайным маршрутом от Невского проспекта до Кирочной улицы, оставив за спиной десяток городских кварталов. Увидим Печального ангела, Английскую королеву и познакомимся с настоящими Варварами. Я расскажу, как устроена система проходных дворов и как она связана с особенностями застройки города, укажу на важные детали в архитектуре зданий и поделюсь интересными фактами о непарадных сторонах жизни. Мы поговорим о тайнах домов и людей, живших здесь, рассмотрим храм, построенный из остатков моста, просочимся через «Сквозняк» и заглянем в парадную шикарного особняка. Вы найдете один из знаменитых «Дворов духов» и с моей помощью освоитесь во внутреннем пространстве города, а я объясню, что из себя представляют Хреновы дома и Подвесные дворы и покажу очень Петербургское место для отдыха.
Организационные детали
Чтобы вам было комфортно, мы выдаем радио-гиды с наушниками. Приемники работают на расстоянии до 50 метров. Будет здорово, если вы захватите свои проводные наушники с разъемом мини-джек. Если нет, мы выдадим вам индивидуальные наушники, обработанные антисептическими средствами.
Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате. Детали можно уточнить в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9759 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Илья. Я всю жизнь живу в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Я профессиональный гид и уже много лет знакомлю своих друзей и гостей с этим удивительным городом. Я тот самый «местный», который сможет показать вам город с разных сторон. Буду рад стать вашим проводником по Питеру.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 793 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Дата посещения: 13 июн 2026
Спасибо огромное Илье за экскурсию! Было очень интересно! И даже дождь не испортил нам экскурсию, а наоборот добавил Питерского колорита!
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Анастасия
Если я правильно понимаю, то экскурсия авторская. Илья, довольно свободно общается с группой. Была пара неудачных шуток с его стороны в адрес группы. Не назову данный процесс академической экскурсией, скорее - читать дальшеуменьшить
приятная прогулка с другом. Манера общения и подача материала - свободная. Разрешено задавать вопросы, это сбивает. Экскурсовод рассказывает, кто-то начинает задавать вопросы, экскурсовод с рассказа переключается на ответы. Ходить много, информации много, но она разрозненная, по типу - что вижу, о том и расскажу. Общая оценка - 4 из 5.
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Настя
посмотрели много интересных мест, было много: красивых парадных, дворов и улочек, которые не найти самостоятельно. И всё это под интересные рассказы экскурсовода
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Татьяна
Отличная экскурсия! Илья с хорошим чувством юмора👌 Рекомендую
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Т
Татьяна
Очень интересная экскурсия и приятный экскурсовод!
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Т
Такташов
Было весело и прикольно. Сам бы я таких мест никогда не нашёл.
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