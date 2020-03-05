6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Петербург для своих
Мы пройдем тайным маршрутом от Невского проспекта до Кирочной улицы, оставив за спиной десяток городских кварталов. Увидим Печального ангела, Английскую королеву и познакомимся с настоящими Варварами. Я расскажу, как устроена система проходных дворов и как она связана с особенностями застройки города, укажу на важные детали в архитектуре зданий и поделюсь интересными фактами о непарадных сторонах жизни. Мы поговорим о тайнах домов и людей, живших здесь, рассмотрим храм, построенный из остатков моста, просочимся через «Сквозняк» и заглянем в парадную шикарного особняка. Вы найдете один из знаменитых «Дворов духов» и с моей помощью освоитесь во внутреннем пространстве города, а я объясню, что из себя представляют Хреновы дома и Подвесные дворы и покажу очень Петербургское место для отдыха.