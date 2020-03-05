6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очень атмосферная экскурсия по непарадному Петербургу (хотя в парадные тоже заходили)). Было интересно стать на 2.5 часа местным и увидеть то,на что местные уже и не обращают внимание: "лифт на одного", лепнина в доме- общежитии, какой то оазис неформальной жизни за очередной аркой и т.д. Особенно был шок от лютеранской церкви,где и остались на 1.5 ч.после экскурсии.

Формат экскурсии -"прогулка+беседа с интересным человеком", тут не будет потока дат (но если очень захотите,есть серьезные подозрения,что Илья справится))

Экскурсия придется по душе,если уже видели основные красоты города и интерес перешел на этап "что же там внутри".

Целенаправленно в эту поездку брали нестандартные экскурсии по городу и остались очень довольны.

Если уже видели эрмитажный Питер, уходите во дворы)