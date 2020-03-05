6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. От Невского до Кирочной — город в городе

Заглянуть в подворотни и парадные, пройтись по цепи проходных дворов и увидеть другой Петербург

Илья
Задать вопрос
Илья – ваш гид
Я покажу северную столицу без прикрас и глянца.

Поскольку арки и парадные зачастую закрыты, в параллельную желто-серую реальность попасть не так просто.

Буду рад стать вашим проводником за фасады! На авторской прогулке вы посетите места, не указанные в путеводителях, и узнаете, как менялся быт города на протяжении веков.
920 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Встреча в районе станции метро «Площадь Восстания»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе

Что вас ожидает

Петербург для своих
Мы пройдем тайным маршрутом от Невского проспекта до Кирочной улицы, оставив за спиной десяток городских кварталов. Увидим Печального ангела, Английскую королеву и познакомимся с настоящими Варварами. Я расскажу, как устроена система проходных дворов и как она связана с особенностями застройки города, укажу на важные детали в архитектуре зданий и поделюсь интересными фактами о непарадных сторонах жизни. Мы поговорим о тайнах домов и людей, живших здесь, рассмотрим храм, построенный из остатков моста, просочимся через «Сквозняк» и заглянем в парадную шикарного особняка. Вы найдете один из знаменитых «Дворов духов» и с моей помощью освоитесь во внутреннем пространстве города, а я объясню, что из себя представляют Хреновы дома и Подвесные дворы и покажу очень Петербургское место для отдыха.

От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе
От Невского до Кирочной — город в городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро «Площадь Восстания».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Илья
Илья
Давайте знакомиться! Меня зовут Илья. Я всю жизнь живу в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Я не профессиональный гид, но уже более 15 лет знакомлю своих друзей и гостей с этим удивительным городом. Я тот самый «местный», который сможет показать вам город с разных сторон. Буду рад стать вашим проводником по Питеру.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Мы с мужем в восторге и от самой экскурсии, и от экскурсовода Ильи. Спасибо большое! Было безумно интересно!
1 марта 2020
Безумно интересный маршрут с замечательным человеком! Маршрут, который невозможно пройти самостоятельно. Десятки двориков, сотни деталей и захватывающих историй! Настоятельно рекомендую всем!!!
11 февраля 2020
Все понравилось. Игорь замечательный гид.Интеллигентный, вежливый человек. Рекомендую.
6 января 2020
Огромное спасибо Илье за то, что он показал нам - путешественникам, которые уже очень много раз бывали в Питере, неизведанные уголки Санкт-Петербурга, которые мы не открыли бы самостоятельно. Эта прогулка для тех, кто хочет еще больше влюбиться в этот прекрасный город! Супер! Обязательно всем рекомендую!
25 ноября 2019
Благодарю Илью за дивную экскурсию - замечательный проводник по изнанке Питера. Не стандартно, увлекательно, узнали некоторые малоизвестные факты. Маршрут продуман. Вернемся обязательно на другие экскурсии
15 сентября 2019
Очень атмосферная экскурсия по непарадному Петербургу (хотя в парадные тоже заходили)). Было интересно стать на 2.5 часа местным и увидеть то,на что местные уже и не обращают внимание: "лифт на одного", лепнина в доме- общежитии, какой то оазис неформальной жизни за очередной аркой и т.д. Особенно был шок от лютеранской церкви,где и остались на 1.5 ч.после экскурсии.
Формат экскурсии -"прогулка+беседа с интересным человеком", тут не будет потока дат (но если очень захотите,есть серьезные подозрения,что Илья справится))
Экскурсия придется по душе,если уже видели основные красоты города и интерес перешел на этап "что же там внутри".
Целенаправленно в эту поездку брали нестандартные экскурсии по городу и остались очень довольны.
Если уже видели эрмитажный Питер, уходите во дворы)

Илья проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие по проходным дворам Санкт-ПетербургаПутешествие по проходным дворам Санкт-ПетербургаПутешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
790 за человека
2.5 часа
56 отзывов
Пройтись потайным маршрутом с проводником и увидеть Петербург без декора
Проходные дворы – это портал в другой, нетуристический Питер. Прогулка по ним позволит вам почувствовать дух города, а я расскажу о том, как жили петербуржцы в XIX-XX веках и об их современном быте. Вы узнаете, как устроена городская застройка и откуда взялись проходные дворы, почувствуете уютную тесноту внутреннего пространства и погрузитесь в повседневную жизнь горожан.

Экскурсии по дворам и парадным Петербурга

Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
1200 ₽
840 за человека
1.5 часа
111 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)
скидка15%
790 ₽
672 за человека
1.5 часа
414 отзывов
Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города
Вы совершите путешествие по местам малодоступным и ещё хранящим обаяние атмосферы прошлого — заглянете за парадные фасады петербургских старинных жилых домов. Узнаете историю зданий, которых миновала участь советского «капремонта», и увидите город с совершенно другой стороны.
Петроградская сторона снаружи и изнутриПетроградская сторона снаружи и изнутриПетроградская сторона снаружи и изнутри
От 1200 за экскурсию
1.5 часа
78 отзывов
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Эта прогулка познакомит вас с архитектурой Петроградской стороны — одного из самых контрастных и живописных районов Санкт-Петербурга. Вы зайдете в винтажные парадные доходных домов начала 20 века, услышите истории старых дворов-колодцев и, разумеется, пополните коллекцию петербургских фотографий. А в результате — откроете для себя мистический мир Петроградки и исследуете её атмосферные закоулки.
Секретные места Васильевского ОстроваСекретные места Васильевского ОстроваСекретные места Васильевского Острова
585 за человека
2 часа
17 отзывов
Прогуляться по самому таинственному району Петербурга, погружаясь в историю и быт ушедшей эпохи
Приготовьтесь открыть тайны одного из самых аутентичных районов Петербурга — Васильевского острова. Мы пройдем по истинно петербургским улочкам, заглянем в парадоксальные дворы и старинные парадные, рассмотрим витражи и кованые лестницы, загадаем желание у башни Грифонов и посетим аптеку доктора Пеля.
Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
795 за человека
1.5 часа
13 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле