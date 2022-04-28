Эта атмосферная мотопрогулка не только откроет для вас достопримечательности Петербурга, но и перенесет в ушедшую эпоху. На старинном мотоцикле «Урал» с коляской мы проедем по проспектам и набережным, обнаружим на фасадах следы снарядов, посмотрим на город в отражении Невы и Фонтанки. Вы прикоснетесь к военной истории города и сделаете антуражные фотографии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Поездка на мотоцикле «Урал». Рассекать по улицам Петербурга мы будем на старых военных мотоциклах типа «Урал». Три колеса обеспечат безопасность передвижения в любую погоду, а винтажный вид мотоциклов добавит колорита нашему приключению.

Главные достопримечательности Петербурга. Вы увидите фасады Невского проспекта, набережные Невы и Фонтанки, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова. В пути мы сможем сделать одну-две остановки для фото.

Следы военных лет. Если вы интересуетесь военной историей, мы поможем вам подметить в парадном облике города отпечатки Великой Отечественной войны: следы от снарядов на домах, мостах и набережных.

Атрибутика для фото. Небольшая фотосессия на фоне ретро-мотоциклов станет для вас приятным бонусом. А если вы захотите выдержать фотографии в стиле ушедшей эпохи, мы захватим с собой атрибутику от исторических реконструкторов: каску и плащ-палатку.

Организационные детали