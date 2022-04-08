Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской

Прокатиться по центру города на необычном транспорте и сделать колоритные фотографии

Для красивых фото
Эта атмосферная мотопрогулка не только откроет для вас достопримечательности Петербурга, но и перенесет в ушедшую эпоху.

На старинном мотоцикле «Урал» с коляской мы проедем по проспектам и набережным, обнаружим на фасадах следы снарядов, посмотрим на город в отражении Невы и Фонтанки.

Вы прикоснетесь к военной истории города и сделаете антуражные фотографии.
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Поездка на мотоцикле «Урал». Рассекать по улицам Петербурга мы будем на старых военных мотоциклах типа «Урал». Три колеса обеспечат безопасность передвижения в любую погоду, а винтажный вид мотоциклов добавит колорита нашему приключению.

Главные достопримечательности Петербурга. Вы увидите фасады Невского проспекта, набережные Невы и Фонтанки, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова. В пути мы сможем сделать одну-две остановки для фото.

Следы военных лет. Если вы интересуетесь военной историей, мы поможем вам подметить в парадном облике города отпечатки Великой Отечественной войны: следы от снарядов на домах, мостах и набережных.

Атрибутика для фото. Небольшая фотосессия на фоне ретро-мотоциклов станет для вас приятным бонусом. А если вы захотите выдержать фотографии в стиле ушедшей эпохи, мы захватим с собой атрибутику от исторических реконструкторов: каску и плащ-палатку.

Организационные детали

  • Мотоцикл с коляской рассчитан на 2 пассажиров и гида-водителя, в коляске может сидеть как взрослый, так и ребенок от 3 лет. В наличии несколько мотоциклов.
  • Экскурсия актуальна круглый год и не зависит от погодных условий
  • Бесплатно пофотографируем вас на вашу технику или технику гида. Военная атрибутика для фото согласовывается дополнительно: по вашему желанию мы можем взять каску и плащ-палатку.
  • Форму одежды мы обсудим дополнительно перед поездкой, мотозащита выдается каждому пассажиру

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Площадь Александра Невского-1»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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