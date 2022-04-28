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Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской

Прокатиться по центру города на необычном транспорте и сделать колоритные фотографии
Эта атмосферная мотопрогулка не только откроет для вас достопримечательности Петербурга, но и перенесет в ушедшую эпоху.

На старинном мотоцикле «Урал» с коляской мы проедем по проспектам и набережным, обнаружим на фасадах следы снарядов, посмотрим на город в отражении Невы и Фонтанки. Вы прикоснетесь к военной истории города и сделаете антуражные фотографии.
5
20 отзывов
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской
Советский Ленинград: прогулка на ретро-мотоцикле с коляской

Описание фото-прогулки

Поездка на мотоцикле «Урал». Рассекать по улицам Петербурга мы будем на старых военных мотоциклах типа «Урал». Три колеса обеспечат безопасность передвижения в любую погоду, а винтажный вид мотоциклов добавит колорита нашему приключению.

Главные достопримечательности Петербурга. Вы увидите фасады Невского проспекта, набережные Невы и Фонтанки, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова. В пути мы сможем сделать одну-две остановки для фото.

Следы военных лет. Если вы интересуетесь военной историей, мы поможем вам подметить в парадном облике города отпечатки Великой Отечественной войны: следы от снарядов на домах, мостах и набережных.

Атрибутика для фото. Небольшая фотосессия на фоне ретро-мотоциклов станет для вас приятным бонусом. А если вы захотите выдержать фотографии в стиле ушедшей эпохи, мы захватим с собой атрибутику от исторических реконструкторов: каску и плащ-палатку.

Организационные детали

  • Мотоцикл с коляской рассчитан на 2 пассажиров и гида-водителя, в коляске может сидеть как взрослый, так и ребенок от 3 лет. В наличии несколько мотоциклов.
  • Экскурсия актуальна круглый год и не зависит от погодных условий
  • Бесплатно пофотографируем вас на вашу технику или технику гида. Военная атрибутика для фото согласовывается дополнительно: по вашему желанию мы можем взять каску и плащ-палатку.
  • Форму одежды мы обсудим дополнительно перед поездкой, мотозащита выдается каждому пассажиру

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Александра Невского-1»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3106 туристов
Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала. Петербург, Кронштадт, Петергоф и Новгород — вот города, где я вам помогу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Аркадий
Расскажу свою историю:
Мне 20 лет загорелся мото техникой и решил сходить на экскурсию на мотоцикле, чтобы понять, что это за зверь и с чем его едят. Увидел прогулку на Уралах,
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подумал что возможно будет не достаточно адреналин и экшена, которые я так яростно хотел ощутить, сидя вторым пилотом. Написал свои желания Андрею и он предложил мне альтернативу в виде очень мощного мотоцикла-Валькирия хонда, сказав что будет очень "жарко" 🤘🤘🤘 Выбрали место встречи, удобное для обоих, этакая нейтральная территория. Встретив Андрея, сразу захотелось улыбнуться, уж очень приятный с виду мужчина. Начали говорить о мото-технике и даже получил пару очень хороших советов в выборе моего будущего мотоцикла.
Перед началом поездки, получил инструктаж и защитную одежду. Так как это был мой первый раз, то было немного не привычно, но спустя каких-то 20 минут, когда мы с Андреем стали как "пилот и рюкзак" одним целым, я просил "быстрее!" 😁🤘💥 Про саму езду скажу кратко… Маршрут был составлен весьма продуктивно, посмотрел Санкт-Петербург во всех его красках, иными словами: красота и романтика ночного Питера. Во время езды слушали приятную атмосферную музыку. Так как Андрей знал, что я будущий мотоциклист, то ему было в радость учить меня на своём примере: как ездить по дороге, как вести себя с машинами, как проезжать трамвайные пути и много других полезных советом и наблюдений.
В завершении хотел бы выделить приятное чувство юмора Андрея, хорошие данные фотографа и конечно же высокий уровень образованности.
Есть такое выражение "Секс, наркотики, рокен рол!"… за место наркотиков я бы поставил "мотоциклы" 🤘😉🤘

Расскажу свою историю:
Расскажу свою историю:
Расскажу свою историю:
Расскажу свою историю:
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Виктория
Добрый день! Хочу оставить отзыв о великолепной ретро поездке!
Мотодуэт современной модели с харизматичным мотоциклом с коляской объехали лучшие локации Петербурга, под аккомпанемент рассказов Андрея о загадочных исторических фактах!
Очень импонировало глубокое знание истории, аккуратное безопасное вождение, при этом море драйва и отличного настроения!
Конечно не обошлось без эффектных фото!
В общем- рекомендую на 1000%!
Добрый день! Хочу оставить отзыв о великолепной ретро поездке!
Добрый день! Хочу оставить отзыв о великолепной ретро поездке!
Добрый день! Хочу оставить отзыв о великолепной ретро поездке!
Добрый день! Хочу оставить отзыв о великолепной ретро поездке!
Добрый день! Хочу оставить отзыв о великолепной ретро поездке!
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Алексейц
Мы с женой отлично провели время в прогулке по С. Петербургу. Давно хотели прокатиться на мотоцикле, а тут ещё и по С. Петербургу удалось, отличная идея. Получили удовольствие два в
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одном, так как организатор поездки Андрей оказался отличным гидом и мы узнили много нового о архитектуре города. Сама поездка подготовлена хорошо: ретро мотоцикл, каски, фото и видео, да ещё гид Андрей на байке с музыкой в сопровождении. Сначала не много волновались всё таки нам уже по 6о лет, но водители очень аккуратно и бережно, а главное безопасно провели весь маршрут. Спасибо всем кто участовал в этой поездке.

Мы с женой отлично провели время в прогулке по С. Петербургу. Давно хотели прокатиться на мотоцикле,
Мы с женой отлично провели время в прогулке по С. Петербургу. Давно хотели прокатиться на мотоцикле,
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а
Отличная прогулка. Несмотря на возникшие проблемы (технические) - вышли из положения и предложили варианты, даже лучше первоначального. Команде респект.
Отличная прогулка. Несмотря на возникшие проблемы (технические) - вышли из положения и предложили варианты, даже лучше
Отличная прогулка. Несмотря на возникшие проблемы (технические) - вышли из положения и предложили варианты, даже лучше
Отличная прогулка. Несмотря на возникшие проблемы (технические) - вышли из положения и предложили варианты, даже лучше
Отличная прогулка. Несмотря на возникшие проблемы (технические) - вышли из положения и предложили варианты, даже лучше
Отличная прогулка. Несмотря на возникшие проблемы (технические) - вышли из положения и предложили варианты, даже лучше
Отличная прогулка. Несмотря на возникшие проблемы (технические) - вышли из положения и предложили варианты, даже лучше
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Е
Однозначно рекомендую,реально круто прокатиться с ветерком на таком мотоцикле еще и с коляской,пока едешь успеваешь разглядеть все вокруг.
Наш гид-водитель Тимофей емко и интересно рассказывал по ходу езды про достопримечательности,здания,памятники вокруг.
Муж в восторге,я тоже от такой Поездки-экскурсии
Однозначно рекомендую,реально круто прокатиться с ветерком на таком мотоцикле еще и с коляской,пока едешь успеваешь разглядеть все вокруг.
Однозначно рекомендую,реально круто прокатиться с ветерком на таком мотоцикле еще и с коляской,пока едешь успеваешь разглядеть все вокруг.
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К
Отличная поездка! С мотоцикла все смотрится по другому. Отдельно хочу отметить великолепное управлением мотоцикла!!!
Отличная поездка! С мотоцикла все смотрится по другому. Отдельно хочу отметить великолепное управлением мотоцикла!!!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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