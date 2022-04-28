На старинном мотоцикле «Урал» с коляской мы проедем по проспектам и набережным, обнаружим на фасадах следы снарядов, посмотрим на город в отражении Невы и Фонтанки. Вы прикоснетесь к военной истории города и сделаете антуражные фотографии.
Описание фото-прогулки
Поездка на мотоцикле «Урал». Рассекать по улицам Петербурга мы будем на старых военных мотоциклах типа «Урал». Три колеса обеспечат безопасность передвижения в любую погоду, а винтажный вид мотоциклов добавит колорита нашему приключению.
Главные достопримечательности Петербурга. Вы увидите фасады Невского проспекта, набережные Невы и Фонтанки, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова. В пути мы сможем сделать одну-две остановки для фото.
Следы военных лет. Если вы интересуетесь военной историей, мы поможем вам подметить в парадном облике города отпечатки Великой Отечественной войны: следы от снарядов на домах, мостах и набережных.
Атрибутика для фото. Небольшая фотосессия на фоне ретро-мотоциклов станет для вас приятным бонусом. А если вы захотите выдержать фотографии в стиле ушедшей эпохи, мы захватим с собой атрибутику от исторических реконструкторов: каску и плащ-палатку.
Организационные детали
- Мотоцикл с коляской рассчитан на 2 пассажиров и гида-водителя, в коляске может сидеть как взрослый, так и ребенок от 3 лет. В наличии несколько мотоциклов.
- Экскурсия актуальна круглый год и не зависит от погодных условий
- Бесплатно пофотографируем вас на вашу технику или технику гида. Военная атрибутика для фото согласовывается дополнительно: по вашему желанию мы можем взять каску и плащ-палатку.
- Форму одежды мы обсудим дополнительно перед поездкой, мотозащита выдается каждому пассажиру
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мне 20 лет загорелся мото техникой и решил сходить на экскурсию на мотоцикле, чтобы понять, что это за зверь и с чем его едят. Увидел прогулку на Уралах,
Мотодуэт современной модели с харизматичным мотоциклом с коляской объехали лучшие локации Петербурга, под аккомпанемент рассказов Андрея о загадочных исторических фактах!
Очень импонировало глубокое знание истории, аккуратное безопасное вождение, при этом море драйва и отличного настроения!
Конечно не обошлось без эффектных фото!
В общем- рекомендую на 1000%!
Наш гид-водитель Тимофей емко и интересно рассказывал по ходу езды про достопримечательности,здания,памятники вокруг.
Муж в восторге,я тоже от такой Поездки-экскурсии