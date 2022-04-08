Что вас ожидает

Поездка на мотоцикле «Урал». Рассекать по улицам Петербурга мы будем на старых военных мотоциклах типа «Урал». Три колеса обеспечат безопасность передвижения в любую погоду, а винтажный вид мотоциклов добавит колорита нашему приключению.

Главные достопримечательности Петербурга. Вы увидите фасады Невского проспекта, набережные Невы и Фонтанки, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова. В пути мы сможем сделать одну-две остановки для фото.

Следы военных лет. Если вы интересуетесь военной историей, мы поможем вам подметить в парадном облике города отпечатки Великой Отечественной войны: следы от снарядов на домах, мостах и набережных.

Атрибутика для фото. Небольшая фотосессия на фоне ретро-мотоциклов станет для вас приятным бонусом. А если вы захотите выдержать фотографии в стиле ушедшей эпохи, мы захватим с собой атрибутику от исторических реконструкторов: каску и плащ-палатку.

Организационные детали