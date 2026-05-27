Добро пожаловать на необычную прогулку по Петербургу в формате иммерсивного спектакля! Вы наденете плащи-накидки и в сопровождении загадочного фонарщика Фаролеро пройдёте по тайным маршрутам в поисках городских легенд. А улицы станут декорациями, где оживают истории, звуки и образы прошлого.
Описание аудиогида
Вы отправитесь в 85-минутное путешествие по центральным улицам Петербурга. Заботливые спутники Фонарщика в плащах и масках будут рядом с вами на всём маршруте. На нашем пути: Фурштатская — Литейный проспект — Моховая — Чайковского — Гагаринская — набережная Кутузова — набережная реки Фонтанки — Соляной переулок.
Вы узнаете:
- где живут главные хранители города
- как свитер из секонд-хенда получил мировую известность
- почему Чайковского называли стеклянным мальчиком
- какие секреты крестьянина Самсона до сих пор не раскрыты
- как русалочка спасла Северную столицу
Организационные детали
- На время променада на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
- Прогулка проходит только по улицам, поэтому заранее позаботьтесь об одежде и обуви по погоде. Протяжённость маршрута — 1,7 км
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
|Дети с 3 до 13 лет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Фурштатской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Санкт-Петербурге
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 6601 туриста
Международный проект театрализованных прогулок Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши променады — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.
