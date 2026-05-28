На экскурсии мы познакомим вас с творчеством Степана Эрьзи, которого называли русским Роденом.
Вы увидите около 60 работ мастера и проследите его путь от классической скульптуры до экспериментов с редкими породами дерева.
А ещё узнаете, как Эрьзя создавал свои самые необычные работы и почему надолго оказался вдали от России.
Описание экскурсии
Мы пройдём по залам музейной экспозиции и изучим работы Степана Эрьзи. Обратим внимание на материалы — от привычного мрамора до особых пород аргентинского дерева, которые ранее не применялись скульпторами в работе. Поговорим о судьбе мастера и его художественном наследии.
Вы узнаете:
- как на самом деле звали скульптора и почему он взял себе такой псевдоним
- с какими материалами работал Эрьзя
- что означают слова «кебрачо», «урундай» и «альгарробо»
- как мастер оказался в Аргентине и почему долго не мог оттуда уехать
- что связывает Эрьзю и художника Фешина
- почему многие работы скульптора были утрачены
- и многое другое
Организационные детали
- Выставка работает до 29 июня 2026 года
- Билеты в Русский музей нужно купить заранее, в том числе и для гида: стандартный — 700 ₽ за чел., льготный — 450 ₽ за чел.
- Экскурсия подтверждается при наличии билетов на сайте музея. Напишите нам до бронирования
- Программу можно провести для большего количества человек — до 3. Доплата — 1000 ₽ за чел.
- Возможно проведение экскурсии на иностранном языке — детали в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3238 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Похожие экскурсии на «Степан Эрьзя: выставка в Михайловском замке Русского музея»
