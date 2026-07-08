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Стражи Северо-Запада: Ивангород, Ям и Копорье

Увидеть три крепости, которые веками защищали границы Руси
Однодневное путешествие из Петербурга по западным рубежам России.

В программе — Копорье, Кингисепп и Ивангород, их старинные крепости и история многовекового русско-шведского противостояния.

По пути мы расскажем о судьбе земель, где на протяжении столетий пересекались интересы двух государств.
Стражи Северо-Запада: Ивангород, Ям и Копорье
Стражи Северо-Запада: Ивангород, Ям и Копорье
Стражи Северо-Запада: Ивангород, Ям и Копорье

Описание экскурсии

Копорская крепость (экскурсия с местным гидом по желанию). Прогулка по форпосту, который был основан рыцарями Ливонского ордена и позднее перешёл под власть Руси. Крепость сохранила остатки четырёх башен, каменный мост и мощные оборонительные сооружения. Вы узнаете, какой вклад в историю крепости внесли Александр Невский, Пётр I и Екатерина II.

Кингисепп: крепость Ям и Екатерининский собор. Вы посетите разрушенную крепость Ям, которую строили для защиты северо-западных границ Новгородской республики, а также Екатерининский собор, возведённый по указу Екатерины II.

Ивангородская крепость — главная точка маршрута (экскурсия с местным гидом по желанию). Вы увидите исторические здания Ивангорода, а затем исследуете крепость конца 15 века: Колыванские ворота, башни, Боярский вал, Успенский собор и церковь Николая Чудотворца.

Свободное время в Ивангороде. Можно подняться на смотровую площадку с видом на Нарвскую крепость и реку Нарву, а также посетить музейные экспозиции на территории крепости.

Примерный тайминг (зависит от пробок)

8:00 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»
8:30 — отправление от ст. м. «Московская»
10:00 — экскурсия по Копорской крепости
11:00 — Кингисепп: крепость Ям и Екатерининский собор
12:30 — переезд в Ивангород и свободное время на обед
14:00 — обзорная экскурсия по Ивангороду и крепости
16:00 — свободное время
17:00 — отправление в Санкт-Петербург
19:30 — прибытие к ст. м. «Московская»
20:00 — прибытие к ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • Ивангород находится в пограничной зоне. Посещение города возможно только для граждан РФ
  • В стоимость пакета «Стандарт» входят:
    — трансфер на автобусе
    — осмотр крепости Ям в Кингисеппе
    — посещение Екатерининского собора
    — обзорная экскурсия по Ивангороду
    — билет в Ивангородскую крепость
  • В стоимость пакета «Полный» входят услуги пакета «Стандарт» + экскурсии с местными гидами в Ивангородской и Копорской крепостях
  • По желанию оплачивается комплексный обед в Ивангороде — 800–1000 ₽ с чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пакет «Стандарт»2950 ₽
Пакет «Полный»4650 ₽
Пакет «Стандарт» льготный (дети до 14 лет, студенты, пенсионеры, ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды)2850 ₽
Пакет «Полный» льготный (дети до 14 лет, студенты, пенсионеры, ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды)4550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
М. «Пл. Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1914 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
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экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

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