Однодневное путешествие из Петербурга по западным рубежам России. В программе — Копорье, Кингисепп и Ивангород, их старинные крепости и история многовекового русско-шведского противостояния. По пути мы расскажем о судьбе земель, где на протяжении столетий пересекались интересы двух государств.

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Описание экскурсии

Копорская крепость (экскурсия с местным гидом по желанию). Прогулка по форпосту, который был основан рыцарями Ливонского ордена и позднее перешёл под власть Руси. Крепость сохранила остатки четырёх башен, каменный мост и мощные оборонительные сооружения. Вы узнаете, какой вклад в историю крепости внесли Александр Невский, Пётр I и Екатерина II.

Кингисепп: крепость Ям и Екатерининский собор. Вы посетите разрушенную крепость Ям, которую строили для защиты северо-западных границ Новгородской республики, а также Екатерининский собор, возведённый по указу Екатерины II.

Ивангородская крепость — главная точка маршрута (экскурсия с местным гидом по желанию). Вы увидите исторические здания Ивангорода, а затем исследуете крепость конца 15 века: Колыванские ворота, башни, Боярский вал, Успенский собор и церковь Николая Чудотворца.

Свободное время в Ивангороде. Можно подняться на смотровую площадку с видом на Нарвскую крепость и реку Нарву, а также посетить музейные экспозиции на территории крепости.

Примерный тайминг (зависит от пробок)

8:00 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»

8:30 — отправление от ст. м. «Московская»

10:00 — экскурсия по Копорской крепости

11:00 — Кингисепп: крепость Ям и Екатерининский собор

12:30 — переезд в Ивангород и свободное время на обед

14:00 — обзорная экскурсия по Ивангороду и крепости

16:00 — свободное время

17:00 — отправление в Санкт-Петербург

19:30 — прибытие к ст. м. «Московская»

20:00 — прибытие к ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали