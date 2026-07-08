Увидеть три крепости, которые веками защищали границы Руси
Однодневное путешествие из Петербурга по западным рубежам России.
В программе — Копорье, Кингисепп и Ивангород, их старинные крепости и история многовекового русско-шведского противостояния.
По пути мы расскажем о судьбе земель, где на протяжении столетий пересекались интересы двух государств.
Описание экскурсии
Копорская крепость (экскурсия с местным гидом по желанию). Прогулка по форпосту, который был основан рыцарями Ливонского ордена и позднее перешёл под власть Руси. Крепость сохранила остатки четырёх башен, каменный мост и мощные оборонительные сооружения. Вы узнаете, какой вклад в историю крепости внесли Александр Невский, Пётр I и Екатерина II.
Кингисепп: крепость Ям и Екатерининский собор. Вы посетите разрушенную крепость Ям, которую строили для защиты северо-западных границ Новгородской республики, а также Екатерининский собор, возведённый по указу Екатерины II.
Ивангородская крепость — главная точка маршрута (экскурсия с местным гидом по желанию). Вы увидите исторические здания Ивангорода, а затем исследуете крепость конца 15 века: Колыванские ворота, башни, Боярский вал, Успенский собор и церковь Николая Чудотворца.
Свободное время в Ивангороде. Можно подняться на смотровую площадку с видом на Нарвскую крепость и реку Нарву, а также посетить музейные экспозиции на территории крепости.
Примерный тайминг (зависит от пробок)
8:00 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания» 8:30 — отправление от ст. м. «Московская» 10:00 — экскурсия по Копорской крепости 11:00 — Кингисепп: крепость Ям и Екатерининский собор 12:30 — переезд в Ивангород и свободное время на обед 14:00 — обзорная экскурсия по Ивангороду и крепости 16:00 — свободное время 17:00 — отправление в Санкт-Петербург 19:30 — прибытие к ст. м. «Московская» 20:00 — прибытие к ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
Ивангород находится в пограничной зоне. Посещение города возможно только для граждан РФ
В стоимость пакета «Стандарт» входят: — трансфер на автобусе — осмотр крепости Ям в Кингисеппе — посещение Екатерининского собора — обзорная экскурсия по Ивангороду — билет в Ивангородскую крепость
В стоимость пакета «Полный» входят услуги пакета «Стандарт» + экскурсии с местными гидами в Ивангородской и Копорской крепостях
По желанию оплачивается комплексный обед в Ивангороде — 800–1000 ₽ с чел.
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пакет «Стандарт»
2950 ₽
Пакет «Полный»
4650 ₽
Пакет «Стандарт» льготный (дети до 14 лет, студенты, пенсионеры, ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды)
2850 ₽
Пакет «Полный» льготный (дети до 14 лет, студенты, пенсионеры, ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды)
4550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М. «Пл. Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1914 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200 читать дальшеуменьшить
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма.
Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями!
Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона.
Мы хотим, чтобы каждый гость отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!
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