Во время поездки в Шлиссельбург вы познакомитесь с прошлым легендарной цитадели, прогуляетесь по старинному городу и увидите маяк, который служил ориентиром на Дороге жизни.
Описание экскурсии
07:45 — подача автобуса в центре города
08:00 — отправление
08:25 — подача автобуса к ст. м. «Улица Дыбенко»
При выборе этого места посадки сообщите об этом менеджеру при покупке тура.
08:30 — отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко»
08:35 — авторская трассовая экскурсия «Старый Шлиссельбург»
Вас ждёт увлекательный рассказ гида об истории города Шлиссельбурга и его главного форпоста — крепости Орешек.
09:00 — прибытие в Шлиссельбург. Обзорная экскурсия по городу
Сегодня Шлиссельбург — небольшой город, но за время своего существования он перевернул немало страниц истории и потому может похвастаться интересным прошлым. В ходе экскурсии вы увидите памятник Петру I, установленный в честь 250-летия Санкт-Петербурга, шлюзы Петровского канала и огромный адмиралтейский якорь Петровской эпохи, поднятый со дна Невы, Благовещенский собор — образец архитектуры русского барокко, а также музей корабельных орудий под открытым небом.
10:00 — Переправа в крепость Орешек
Потрясающие виды на крепость и Ладожское озеро начинаются отсюда. На комфортном теплоходе вы преодолеете исток Невы и совершите высадку на Ореховом острове, где начнётся знакомство с историей крепости.
10:30 — Обзорная экскурсия по крепости
Небольшой Ореховый остров в истоке Невы всегда считался важным стратегическим объектом. Крепость, долгое время принадлежавшая шведам, была взята благодаря невероятному напору петровского флота и дала России заветный «ключ к Балтийскому морю». Также невозможно переоценить значение крепости в годы блокады Ленинграда.
Всё это и многое другое вы узнаете в ходе пешеходной экскурсии. Вы увидите оборонительные сооружения, крепостные стены, секретную тюрьму, Государеву и Королевскую башни, руины собора Иоанна Предтечи и поражающую до глубины души скульптурную группу «Клятва», посвящённую людям, оберегавшим Дорогу жизни во время блокады Ленинграда.
11:30 — Свободное время в крепости
После экскурсии вы сможете стать настоящим исследователем и во время самостоятельной прогулки осмотреть потайные уголки крепости Орешек.
В свободное время также рекомендуем посетить лучший обзорный маршрут «Ладожский променад». Билеты можно приобрести на месте по желанию.
13:00 — Переправа в Шлиссельбург
13:30 — Свободное время в городе и обед
После знакомства со Шлиссельбургом вы сможете самостоятельно прогуляться по городу, сделать отличные фотографии и при желании пообедать в одном из местных кафе.
На территории крепости Орешек нет действующих кафе, поэтому рекомендуем пообедать в городе.
15:00 — Осмотр Осиновецкого маяка. Свободное время
Осиновецкий маяк расположен в посёлке Ладожское Озеро. Его высота составляет 70 метров, а лампы находятся на отметке 74 метра над уровнем озера. Во время Великой Отечественной войны Осиновецкий маяк служил важным ориентиром на Дороге жизни.
После небольшой экскурсии у вас будет время прогуляться по песчаному берегу Ладожского озера и сделать отличные фотографии на фоне действующего маяка.
16:30 — Отправление в Санкт-Петербург. Авторская трассовая экскурсия «Дорога жизни»
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 17:30 — ст. м. «Ладожская».
- Конечная остановка: 18:00 — ст. м. «Площадь Восстания».
Внимание!
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объёма и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочно.
Организационные детали
В стоимость включены:
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Авторская трассовая экскурсия «Старый Шлиссельбург»
- Обзорная экскурсия по Шлиссельбургу
- Водная переправа Шлиссельбург – крепость Орешек – Шлиссельбург
- Экскурсия по крепости Орешек
- Входные билеты в крепость Орешек
- Авторская трассовая экскурсия «Дорога жизни»
Оплачивается по желанию на месте:
- Обед в Шлиссельбурге
- Обзорный маршрут «Ладожский променад»
Обратите внимание! Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Студенты
|4100 ₽
|Школьники
|4000 ₽
|Пенсионеры
|4000 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды I группы
|3650 ₽
|Дети до 7 лет
|3950 ₽
|Взрослые
|4200 ₽