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Стражи Северо-запада Санкт-Петербурга: крепость Орешек и Осиновецкий маяк

Познакомиться с защитниками Невы и Ладоги
Крепость Орешек и Осиновецкий маяк больше трёх столетий охраняли подступы к Петербургу и были свидетелями ключевых событий российской истории.

Во время поездки в Шлиссельбург вы познакомитесь с прошлым легендарной цитадели, прогуляетесь по старинному городу и увидите маяк, который служил ориентиром на Дороге жизни.
Стражи Северо-запада Санкт-Петербурга: крепость Орешек и Осиновецкий маяк
Стражи Северо-запада Санкт-Петербурга: крепость Орешек и Осиновецкий маяк
Стражи Северо-запада Санкт-Петербурга: крепость Орешек и Осиновецкий маяк

Описание экскурсии

07:45 — подача автобуса в центре города

08:00 — отправление

08:25 — подача автобуса к ст. м. «Улица Дыбенко»

При выборе этого места посадки сообщите об этом менеджеру при покупке тура.

08:30 — отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко»

08:35 — авторская трассовая экскурсия «Старый Шлиссельбург»

Вас ждёт увлекательный рассказ гида об истории города Шлиссельбурга и его главного форпоста — крепости Орешек.

09:00 — прибытие в Шлиссельбург. Обзорная экскурсия по городу

Сегодня Шлиссельбург — небольшой город, но за время своего существования он перевернул немало страниц истории и потому может похвастаться интересным прошлым. В ходе экскурсии вы увидите памятник Петру I, установленный в честь 250-летия Санкт-Петербурга, шлюзы Петровского канала и огромный адмиралтейский якорь Петровской эпохи, поднятый со дна Невы, Благовещенский собор — образец архитектуры русского барокко, а также музей корабельных орудий под открытым небом.

10:00 — Переправа в крепость Орешек

Потрясающие виды на крепость и Ладожское озеро начинаются отсюда. На комфортном теплоходе вы преодолеете исток Невы и совершите высадку на Ореховом острове, где начнётся знакомство с историей крепости.

10:30 — Обзорная экскурсия по крепости

Небольшой Ореховый остров в истоке Невы всегда считался важным стратегическим объектом. Крепость, долгое время принадлежавшая шведам, была взята благодаря невероятному напору петровского флота и дала России заветный «ключ к Балтийскому морю». Также невозможно переоценить значение крепости в годы блокады Ленинграда.

Всё это и многое другое вы узнаете в ходе пешеходной экскурсии. Вы увидите оборонительные сооружения, крепостные стены, секретную тюрьму, Государеву и Королевскую башни, руины собора Иоанна Предтечи и поражающую до глубины души скульптурную группу «Клятва», посвящённую людям, оберегавшим Дорогу жизни во время блокады Ленинграда.

11:30 — Свободное время в крепости

После экскурсии вы сможете стать настоящим исследователем и во время самостоятельной прогулки осмотреть потайные уголки крепости Орешек.

В свободное время также рекомендуем посетить лучший обзорный маршрут «Ладожский променад». Билеты можно приобрести на месте по желанию.

13:00 — Переправа в Шлиссельбург

13:30 — Свободное время в городе и обед

После знакомства со Шлиссельбургом вы сможете самостоятельно прогуляться по городу, сделать отличные фотографии и при желании пообедать в одном из местных кафе.

На территории крепости Орешек нет действующих кафе, поэтому рекомендуем пообедать в городе.

15:00 — Осмотр Осиновецкого маяка. Свободное время

Осиновецкий маяк расположен в посёлке Ладожское Озеро. Его высота составляет 70 метров, а лампы находятся на отметке 74 метра над уровнем озера. Во время Великой Отечественной войны Осиновецкий маяк служил важным ориентиром на Дороге жизни.

После небольшой экскурсии у вас будет время прогуляться по песчаному берегу Ладожского озера и сделать отличные фотографии на фоне действующего маяка.

16:30 — Отправление в Санкт-Петербург. Авторская трассовая экскурсия «Дорога жизни»

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

  • Первая остановка: 17:30 — ст. м. «Ладожская».
  • Конечная остановка: 18:00 — ст. м. «Площадь Восстания».

Внимание!

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объёма и качества услуг.

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочно.

Организационные детали

В стоимость включены:

  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Авторская трассовая экскурсия «Старый Шлиссельбург»
  • Обзорная экскурсия по Шлиссельбургу
  • Водная переправа Шлиссельбург – крепость Орешек – Шлиссельбург
  • Экскурсия по крепости Орешек
  • Входные билеты в крепость Орешек
  • Авторская трассовая экскурсия «Дорога жизни»

Оплачивается по желанию на месте:

  • Обед в Шлиссельбурге
  • Обзорный маршрут «Ладожский променад»

Обратите внимание! Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Студенты4100 ₽
Школьники4000 ₽
Пенсионеры4000 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды I группы3650 ₽
Дети до 7 лет3950 ₽
Взрослые4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1716 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
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экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

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