Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка в группе

Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Когда напротив must-see мест парадного Петербурга уже стоит галочка, самое время изучить город с изнанки и увидеть его глазами местных жителей.

Для этого мы пройдём по улицам и дворикам, отыскивая яркие граффити, поговорим об уличном искусстве и творцах городского андеграунда.

Вы убедитесь, что стрит-арт — это целый организм, который живет и бунтует так же, как и сам Петербург.
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка в группе
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка в группе
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка в группе
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Паблик-арт и стрит-арт в сердце города

Маршрут охватит центральные улицы Петербурга с небывалой концентрацией уличного искусства. Здесь мы отыщем как легальные работы — паблик-арт, так и бунтарский стрит-арт: обычно век его короток, ведь городские службы быстро его закрашивают. Именно поэтому экскурсия каждый раз будет немного другой, ведь мир стрит-арта переменчив и динамичен.

Мы заглянем в скрытые от глаз прохожих дворы с модными пространствами, кафе, барами и магазинчиками локальных брендов. Побываем в рок-мекке Петербурга с улицей Джона Леннона и настенными портретами Битлз, встретим героев Пушкина и солистку Мариинки, а еще оценим работы современных художников в скверике на Литейном.

Тайная жизнь уличного искусства

Я расскажу о зарождении граффити и о том, когда и откуда стрит-арт пришёл в наш город. Помогу вам разобраться в теггах, флопах, муралах и других видах уличного искусства. А ещё расскажу о лидерах петербургской андеграундной сцены: о работах художника Люблю, о резонансных проектах команды myhoodisgood и о техниках ребят из URBAN-фреска.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже насытился парадным Петербургом и хочет заглянуть за фасад города, а также всем ценителям современного уличного искусства.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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