Когда напротив must-see мест парадного Петербурга уже стоит галочка, самое время изучить город с изнанки и увидеть его глазами местных жителей. Для этого мы пройдём по улицам и дворикам, отыскивая яркие граффити, поговорим об уличном искусстве и творцах городского андеграунда. Вы убедитесь, что стрит-арт — это целый организм, который живет и бунтует так же, как и сам Петербург.

Описание экскурсии

Паблик-арт и стрит-арт в сердце города

Маршрут охватит центральные улицы Петербурга с небывалой концентрацией уличного искусства. Здесь мы отыщем как легальные работы — паблик-арт, так и бунтарский стрит-арт: обычно век его короток, ведь городские службы быстро его закрашивают. Именно поэтому экскурсия каждый раз будет немного другой, ведь мир стрит-арта переменчив и динамичен.

Мы заглянем в скрытые от глаз прохожих дворы с модными пространствами, кафе, барами и магазинчиками локальных брендов. Побываем в рок-мекке Петербурга с улицей Джона Леннона и настенными портретами Битлз, встретим героев Пушкина и солистку Мариинки, а еще оценим работы современных художников в скверике на Литейном.

Тайная жизнь уличного искусства

Я расскажу о зарождении граффити и о том, когда и откуда стрит-арт пришёл в наш город. Помогу вам разобраться в теггах, флопах, муралах и других видах уличного искусства. А ещё расскажу о лидерах петербургской андеграундной сцены: о работах художника Люблю, о резонансных проектах команды myhoodisgood и о техниках ребят из URBAN-фреска.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже насытился парадным Петербургом и хочет заглянуть за фасад города, а также всем ценителям современного уличного искусства.