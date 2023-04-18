Стрит-арт — уникальное искусство, которое может существовать всего пару часов.



Тем азартнее поиск, тем интереснее остановиться у рисунка, который вы заметили в переулке — ведь уже завтра его не будет.



Почему людям хочется рисовать на стенах? Как это искусство прошло путь от кривоватой надписи на заборе до объекта, достойного Эрмитажа? Я проведу вас по улицам и дворам Петроградки, где мы не только обсудим стрит-арт, но и увидим его!