Услышать историю уличного искусства, рассмотреть интересные граффити и узнать, что потерял город
Стрит-арт — уникальное искусство, которое может существовать всего пару часов.
Тем азартнее поиск, тем интереснее остановиться у рисунка, который вы заметили в переулке — ведь уже завтра его не будет.
Почему людям хочется рисовать на стенах? Как это искусство прошло путь от кривоватой надписи на заборе до объекта, достойного Эрмитажа? Я проведу вас по улицам и дворам Петроградки, где мы не только обсудим стрит-арт, но и увидим его!
Тем азартнее поиск, тем интереснее остановиться у рисунка, который вы заметили в переулке — ведь уже завтра его не будет.
Почему людям хочется рисовать на стенах? Как это искусство прошло путь от кривоватой надписи на заборе до объекта, достойного Эрмитажа? Я проведу вас по улицам и дворам Петроградки, где мы не только обсудим стрит-арт, но и увидим его!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Эта экскурсия — не по местам с известными муралами. Уличные художники редко согласуют свои работы с городскими властями, поэтому их картины моментально закрашиваются. А что же тогда? Прогулка по необычному маршруту Петроградской стороны с погружением в удивительную историю культуры граффити в мире. Во время экскурсии вы:
- увидите множество фотографий с работами российских авторов, которые, к сожалению, уже закрасили коммунальные службы;
- узнаете, как и где зародился стрит-арт, кто был его первопроходцем, как он пришёл в Россию и в Петербург и как здесь развивался;
- разберётесь в форматах уличного искусства — бомбинг, граффити, муралы…;
- сами попробуете создать что-то уникальное — заинтригованы?
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро Спортивная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 796 экскурсий для 1396 туристов
Меня зовут Никита, я живу на улице Марата и работаю в сфере рекламы. В свободное время я по крупицам собираю историю Санкт-Петербурга, чтобы поделиться ей с вами. У этого города великое наследие в сфере искусства. Сколько книг, песен и фильмов было создано под шум Невы… Хотите о них узнать? Обращайтесь ко мне.
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