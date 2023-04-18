Стрит-арт на Петроградке

Услышать историю уличного искусства, рассмотреть интересные граффити и узнать, что потерял город

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Стрит-арт — уникальное искусство, которое может существовать всего пару часов.

Тем азартнее поиск, тем интереснее остановиться у рисунка, который вы заметили в переулке — ведь уже завтра его не будет.

Почему людям хочется рисовать на стенах? Как это искусство прошло путь от кривоватой надписи на заборе до объекта, достойного Эрмитажа? Я проведу вас по улицам и дворам Петроградки, где мы не только обсудим стрит-арт, но и увидим его!
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Стрит-арт на Петроградке
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия — не по местам с известными муралами. Уличные художники редко согласуют свои работы с городскими властями, поэтому их картины моментально закрашиваются. А что же тогда? Прогулка по необычному маршруту Петроградской стороны с погружением в удивительную историю культуры граффити в мире. Во время экскурсии вы:

  • увидите множество фотографий с работами российских авторов, которые, к сожалению, уже закрасили коммунальные службы;
  • узнаете, как и где зародился стрит-арт, кто был его первопроходцем, как он пришёл в Россию и в Петербург и как здесь развивался;
  • разберётесь в форматах уличного искусства — бомбинг, граффити, муралы…;
  • сами попробуете создать что-то уникальное — заинтригованы?

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Улицы и переулки
Петроградка
Граффити и уличное искусство

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