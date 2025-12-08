Приглашаем вас на творческий мастер-класс, где под руководством профессионального художника вы создадите интерьерную картину с использованием золотой или серебряной потали. А в процессе познакомитесь с основами художественных техник и научитесь работать кистью. Все художественные материалы уже включены в стоимость.
Описание мастер-класса
Занятие проходит в уютной студии в центре Петербурга в мини-группах до 10 человек. Каждый участник выбирает сюжет из нашей коллекции и пишет картину в собственном стиле. Все материалы и инструменты уже включены в стоимость.
Вы узнаете основы художественных техник, научитесь работать разными кистями и мастихином, освоите приём добавления потали — чтобы она выглядела изящно и гармонично.
После мастер-класса вы заберёте с собой готовую, красиво упакованную картину — украшение вашего дома или подарок, сделанный с душой.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в студии в центре Петербурга
- Программа будет интересна взрослым и детям с 4 лет
- Доступны два размера холста на картоне: 20×20 и 20×30. Большие размеры можно взять с доплатой
- Картину вы заберёте сразу после мастер-класса — мы бережно упакуем её
- Мастер-класс проведёт профессиональный преподаватель из нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Технологический институт»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 9563 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.
