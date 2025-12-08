Приглашаем вас на творческий мастер-класс, где под руководством профессионального художника вы создадите интерьерную картину с использованием золотой или серебряной потали. А в процессе познакомитесь с основами художественных техник и научитесь работать кистью. Все художественные материалы уже включены в стоимость.

Описание мастер-класса

Занятие проходит в уютной студии в центре Петербурга в мини-группах до 10 человек. Каждый участник выбирает сюжет из нашей коллекции и пишет картину в собственном стиле. Все материалы и инструменты уже включены в стоимость.

Вы узнаете основы художественных техник, научитесь работать разными кистями и мастихином, освоите приём добавления потали — чтобы она выглядела изящно и гармонично.

После мастер-класса вы заберёте с собой готовую, красиво упакованную картину — украшение вашего дома или подарок, сделанный с душой.

Организационные детали