Петроградская сторона полна архитектурных шедевров. Но таких толп туристов, как в центре, здесь не встретишь — это идеальное условие для фотосессии и близкого контакта с городом. А ещё, если повернуть за нужный угол, можно оказаться в параллельном мире, который состоит из систем проходных дворов-колодцев, ярких граффити и причудливых арт-объектов. Это мы и сделаем!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Елена Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

Маршрут сочетает в себе шик старинных особняков и неповторимую атмосферу петербургских закоулков: дом трёх Бенуа, самый длинный двор из 12 колодцев, дом Эйлерса и Розенштейна, технологическое сердце города и ещё множество интересных объектов.

Я познакомлю вас с историей возникновения города на Петроградском острове, особенностями доходных домов, а также раскрою логику постройки таких причудливых дворовых территорий.

Фотосессия

У нас будет много локаций для фото, с позированием я вам помогу

Все кадры отдаются в ретуши. Время обработки — неделя

Количество — от 50 штук

Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 1 ILCE-1. Объективы: Zeiss 35 mm и супертелеобъектив G Master 100-400 mm

Организационные детали