Петроградская сторона полна архитектурных шедевров.
Но таких толп туристов, как в центре, здесь не встретишь — это идеальное условие для фотосессии и близкого контакта с городом.
А ещё, если повернуть за нужный угол, можно оказаться в параллельном мире, который состоит из систем проходных дворов-колодцев, ярких граффити и причудливых арт-объектов. Это мы и сделаем!
Но таких толп туристов, как в центре, здесь не встретишь — это идеальное условие для фотосессии и близкого контакта с городом.
А ещё, если повернуть за нужный угол, можно оказаться в параллельном мире, который состоит из систем проходных дворов-колодцев, ярких граффити и причудливых арт-объектов. Это мы и сделаем!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Маршрут сочетает в себе шик старинных особняков и неповторимую атмосферу петербургских закоулков: дом трёх Бенуа, самый длинный двор из 12 колодцев, дом Эйлерса и Розенштейна, технологическое сердце города и ещё множество интересных объектов.
Я познакомлю вас с историей возникновения города на Петроградском острове, особенностями доходных домов, а также раскрою логику постройки таких причудливых дворовых территорий.
Фотосессия
- У нас будет много локаций для фото, с позированием я вам помогу
- Все кадры отдаются в ретуши. Время обработки — неделя
- Количество — от 50 штук
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 1 ILCE-1. Объективы: Zeiss 35 mm и супертелеобъектив G Master 100-400 mm
Организационные детали
- Длина маршрута — около 1,5 км
- Если есть физические ограничения, можно скорректировать продолжительность и подобрать наиболее удобные локации для фото
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 43 туристов
Я коммерческий фотограф, который влюбился в Петербург. Снимаю на полнокадровую камеру Sony Alpha A1. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
9 окт 2024
Отличный фотограф Рекомендую!!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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