Погрузитесь в особую атмосферу Санкт-Петербурга, отправившись в индивидуальное путешествие по его знаменитым рекам и каналам на комфортабельном катере Rinker.
Пройдите под старинными мостами, полюбуйтесь дворцами и набережными, насладитесь уютом на борту и любимой музыкой вдали от шумных туристических маршрутов.
Пройдите под старинными мостами, полюбуйтесь дворцами и набережными, насладитесь уютом на борту и любимой музыкой вдали от шумных туристических маршрутов.
Описание экскурсииНезабываемая водная экскурсия по рекам и каналам 2 часа по рекам и каналам на комфортном катере Rinker на одном дыхании. Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал — вы увидите город с воды так, как его не показывают с набережных. Пледы, музыка и только ваша компания на борту! Что делает эту экскурсию уникальной: 1. Катер Rinker — одна из самых популярных и комфортных марок для прогулок по внутренним водным артериям города. Катер маневренный и проходит в самых узких местах, куда не заходят большие теплоходы. 2. Маршрут «Большой круг» — охватывает все главные реки и каналы центра: Фонтанку, Мойку, канал Грибоедова, Крюков канал. 3. Уют на борту — на катере есть диваны, столик, тент, пледы (на случай прохладной погоды), бокалы и Bluetooth-аудиосистема. Можно включить свою музыку и взять напитки. 4. Только ваша компания — никаких групп и посторонних. Экскурсия полностью индивидуальная. Важная информация:
- Вместимость до 6 человек.
- Старт Посадка на катер Rinker на набережной канала Грибоедова или Мойки (уточните свой причал).
- Что взять с собой ветрозащитная куртка (на воде ветрено), настроение, закуски и напитки (кроме красного вина).
- Важно при сильном волнении выход в залив может быть скорректирован — капитан принимает решение. Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова д. 99
Завершение: Набережная канала Грибоедова, д. 99
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Вместимость до 6 человек
- Старт Посадка на катер Rinker на набережной канала Грибоедова или Мойки (уточните свой причал)
- Что взять с собой ветрозащитная куртка (на воде ветрено), настроение, закуски и напитки (кроме красного вина)
- Важно при сильном волнении выход в залив может быть скорректирован - капитан принимает решение. Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на ««Северная Венеция»: 2 часа на катере по сердцу Петербурга»
Индивидуальная
до 5 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
от 6667 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По сердцу Петербурга - на дизайнерском катере
Парадная Нева, Фонтанка, Мойка и Зимняя канавка. И все условия для наслаждения видами
Начало: У метро «Спортивная»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от 6670 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Отдохните душой и насладитесь видами Петербурга с воды на комфортабельном катере. Вас ждут тёплые пледы, любимая музыка и возможность взять еду и напитки
Начало: На набережной Фонтанки
Завтра в 10:30
7 авг в 10:30
от 6900 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Мини-группа
до 11 чел.
Северная Венеция - по малым рекам и каналам Петербурга
Комфортная прогулка по главным водным артериям города с аудиогидом
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:15
1665 ₽
1850 ₽ за человека
15 000 ₽ за экскурсию