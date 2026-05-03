На нашей экскурсии Вы увидите Санкт-Петербург с абсолютно новой стороны. Мы перевернём ваше видение о скучном городе. Индивидуальные маршруты, которыми пользуется лишь 10% судовладельцев. Интересные истории, легенды, теории, которые не расскажут Вам на скучных экскурсиях.
Описание экскурсииОткройте для себя Санкт‑Петербург с воды! Маршрут на катере проходит мимо главных достопримечательностей: от Эрмитажа и Стрелки Васильевского острова до Петропавловской крепости. Вы увидите знаменитые разводные мосты, услышите интересные факты о зданиях на набережных и оцените архитектурное величие города с необычного ракурса. Идеально для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время! Знакомство с Петербургом начинается с его рек и каналов! Прогулка на катере — это классика, которую стоит испытать каждому гостю города. Вы пройдёте под изящными мостами, увидите знаковые достопримечательности с воды и поймёте, почему Петербург называют «Северной Венецией». Удобный формат для первого дня в городе или в дополнение к пешей экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Ждановка
- Река Карповка
- Крейсер Аврора
- Эрмитаж
- Зимний дворец
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Сенатская площадь
- Адмиралтейство
- Петропавловская крепость
- Стрелка васильевского острова
- Ростральные колонны
- Биржа
- Кунсткамера
- Троицкий мост
Что включено
- Пледы
- Бокалы
- Музыка Bluetooth
- Зарядное устройство
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Плохое настроение
Место начала и завершения?
Ждановская набережная, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Аренда катера до 7ми человек «Леон»»
Индивидуальная
до 4 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Станьте капитаном катера «Шустрый» и отправьтесь в незабываемое путешествие по Северным островам и Финскому заливу. Легко и безопасно
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 11А
Завтра в 09:00
5 мая в 09:00
5990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 22:30
Завтра в 11:00
6667 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Отдохните душой и насладитесь видами Петербурга с воды на комфортабельном катере. Вас ждут тёплые пледы, любимая музыка и возможность взять еду и напитки
Начало: На набережной Фонтанки
Завтра в 18:30
5 мая в 10:30
6900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Прогулка на катере «Арго» с каютой с панорамным видом
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
Расписание: В удобное для вас время
9000 ₽ за всё до 11 чел.
15%
Скидка на заказ
7650 ₽ за экскурсию
9000выгода 1350 ₽
Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.