Аренда катера до 7ми человек «Леон»

На нашей экскурсии Вы увидите Санкт-Петербург с абсолютно новой стороны. Мы перевернём ваше видение о скучном городе. Индивидуальные маршруты, которыми пользуется лишь 10% судовладельцев. Интересные истории, легенды, теории, которые не расскажут Вам на скучных экскурсиях.
Описание экскурсии

Откройте для себя Санкт‑Петербург с воды! Маршрут на катере проходит мимо главных достопримечательностей: от Эрмитажа и Стрелки Васильевского острова до Петропавловской крепости. Вы увидите знаменитые разводные мосты, услышите интересные факты о зданиях на набережных и оцените архитектурное величие города с необычного ракурса. Идеально для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время! Знакомство с Петербургом начинается с его рек и каналов! Прогулка на катере — это классика, которую стоит испытать каждому гостю города. Вы пройдёте под изящными мостами, увидите знаковые достопримечательности с воды и поймёте, почему Петербург называют «Северной Венецией». Удобный формат для первого дня в городе или в дополнение к пешей экскурсии.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Ждановка
  • Река Карповка
  • Крейсер Аврора
  • Эрмитаж
  • Зимний дворец
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Сенатская площадь
  • Адмиралтейство
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Биржа
  • Кунсткамера
  • Троицкий мост
Что включено
  • Пледы
  • Бокалы
  • Музыка Bluetooth
  • Зарядное устройство
  • Хорошее настроение
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Плохое настроение
Место начала и завершения?
Ждановская набережная, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

15%
Скидка на заказ
9000выгода 1350 ₽
7650 ₽ за экскурсию
Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.