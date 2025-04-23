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Почему Петербург называют городом-призраком? Какие тайны скрывают всем известные достопримечательности и какие исторические события можно объяснить только мистикой? Мы ответим на эти и другие вопросы, а ещё поделимся захватывающими историями и малоизвестными фактами. И конечно, заглянем в самые знаковые места города, связанные с таинственными событиями.