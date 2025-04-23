Почему Петербург называют городом-призраком? Какие тайны скрывают всем известные достопримечательности и какие исторические события можно объяснить только мистикой? Мы ответим на эти и другие вопросы, а ещё поделимся захватывающими историями и малоизвестными фактами. И конечно, заглянем в самые знаковые места города, связанные с таинственными событиями.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Михайловский замок, известный призрачными историями об императоре Павле I, который был здесь убит
- Юсуповский дворец. Место загадочного убийства Григория Распутина, окутанное интригами и тайнами
- Аничков мост, знаменитый не только конными статуями, но и легендами, которые их окружают
- Марсово поле. Историческая площадь с мрачным прошлым, полная историй о загадочных событиях
- Сады и скрытые дворы. Малоизвестные уголки города тоже хранят секреты и рассказы о сверхъестественном
- Места, связанные с жизнью и таинственной смертью известного российского мистика Григория Распутина
А ещё:
- познакомитесь с легендами и мифами Санкт-Петербурга и услышите увлекательные рассказы о призраках, проклятиях и необъяснимых явлениях
- услышите исторические инсайты и познакомитесь с жизнями и судьбами загадочных личностей
- погрузитесь в русский фольклор, суеверия и поймёте, как они переплетаются с историей и архитектурой города
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду в 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2500 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Пенсионер
|2500 ₽
|Студент
|2500 ₽
|Школьник (7-13 лет)
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На наб. канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 123 туристов
Мы — команда молодых и опытных экспертов в сфере туризма. Создаём оригинальные экскурсии, над которыми работают историки, гиды, актёры и режиссёры. Нами движет безусловная любовь к Петербургу и желание разделить её с каждым. Мы хотим, чтобы вы уловили настроение города, почувствовали его ритм и подружились с ним.Задать вопрос
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